به گفته تعدادی از منابع، یک بازی جنگ ستارگان جدید بر اساس دنیای اثر Knights of the Old Republic در حال ساخت است. به گفته این منابع، ساخت بازسازی یا دنباله این اثر از سوی شرکت EA چراغ سبز گرفته‌اند و در حال ساخت است.

اثر نقش‌آفرینی Knights of the Old Republic – به اختصار KOTOR – برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و داستان تقابل دو فرقه جدای و سیت را روایت می‌کرد. داستان بازی چهار هزار سال پیش از به وجود آمدن امپراتوری کهکشانی (Galactic Empire) جریان دارد. این امپراطوری اولین‌بار در سال ۱۹۷۷ در فیلم جنگ ستارگان معرفی شد. طبق شایعات، پروژه جدید بازی به منظور هماهنگی با معیار و اصولی فعلی دنیای جنگ ستارگان، عناصر اصلی دو بازی قبلی را با هم ترکیب کرده است. دو شماره اول KOTOR توسط استودیوهای بایوور و آبسیدین ساخته شده بودند.

مدتی قبل هم گزارشی منتشر شد که ادعا می‌کرد EA قصد دارد بر اساس فیلم بعدی جنگ ستارگان، یک بازی جدید بسازد که داستان آن دقیقا با فیلم‌ها در ارتباط باشد.

گفتنی است که «کریس اولان» نویسنده و طراح KOTOR 2 به عنوان نویسنده روی Jedi: Fallen Order کار کرده بود که در نهایت این اثر موفق شد عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد.

منبع: VGC

بیشتر بخوانید:

موزه: الماسی درخشان روی تاج جنگ ستارگان

The post دنباله‌ی بهترین بازی جنگ ستارگان در دست ساخت است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala