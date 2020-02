به تازگی دو شرکت اکتیویژن بلیزارد و گوگل طی قراردادی اعلام کردند که از این پس تمامی مسابقات ورزشی این شرکت مثل لیگ اورواچ، لیگ کال آو دیوتی و Hearthstone Esports به‌صورت زنده فقط از یوتیوب پخش خواهند شد. پیش از این، بلیزارد طی قراردادی مسابقات ورزش‌های الکترونیکی خود را تنها از شبکه توییچ استریم می‌کرد.

در بخشی از این قرارداد آمده است که بازی‌های آنلاین اکتیویژن بلیزارد به منظور ارائه یک تجربه فوق‌العاده و بدون مشکل برای بازی‌کنندگان، از سرویس Google Cloud استفاده خواهند کرد. قطعا استفاده از سرورهای زیرساخت گوگل می‌تواند تجربه بهتری برای طرفداران این بازی‌ها در بخش آنلاین فراهم کند.

گوگل می‌خواهد روابط خود را با شرکت‌های سازنده و تهیه‌کنندگان بازی‌ها بهتر کند.

سونیل رایان، از گوگل کلاود، درباره این همکاری گفت: «طی چند سال گذشته ما با اکتیویژن به منظور بهبود تجربه بازی‌کنندگان روی تعدادی از بازی‌های موبایلی همکاری نزدیکی داشته‌ایم. حالا هم بسیار هیجان‌زده‌ایم تا روابط خود را با یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین شرکت‌های دنیا گسترش دهیم.»

چنین موضوعی نشان از این دارد که گوگل می‌خواهد روابط خود را با شرکت‌های سازنده و تهیه‌کنندگان بازی‌ها بهتر کند. گوگل همیشه در چنین فضایی حضور داشته، اما در دنیای بازی‌ها بیشتر سرویس‌هایی مثل Amazon Web Services و Microsoft Azure برای هاست‌ها استفاده می‌شدند. پیش از این، اکتیویژن با آمازون برای تعدادی از آثار خود مثل کال آو دیوتی همکاری می‌کرد که احتمالا از این به بعد روند تازه‌ای را در پیش خواهد گرفت.

شرکت اکتیویژن هم درباره این همکاری چنین گفت: «از همکاری با گوگل بسیار خوشحالیم و می‌خواهیم نسل بعدی نوآوری بازی‌ها را برای صنعت فراهم آوریم. زیرساخت‌ بی‌نظیر و درجه یک Google Cloud این اطمینان را به ما می‌دهد تا بتوانیم سرگرمی‌های مناسبی را برای تمامی طرفداران‌مان به وجود آوریم.»

گفتنی است که اکتیویژن بلیزارد یکی از پیشرفته‌ترین و بهترین مسابقات ورزشی بازی‌ها را دارد که در این بین، لیگ اورواچ یکی از بهترین نمونه‌های آن‌ها است. این لیگ در سال ۲۰۱۸ طی یک قرارداد انحصاری با توییچ کار خود را آغاز کرد. شبکه توییچ برای گرفتن حق پخش رسمی این مسابقات ۹۰ میلیون دلار هزینه کرد. با این حال این قرارداد در حال حاضر به پایان رسیده و توییچ هم برای دور بعدی مسابقات علاقه‌ای نشان نداده است.

قطعا پخش چنین مسابقاتی و در اختیار داشتن چنین محتوایی آن هم به‌صورت انحصاری می‌تواند برای یوتیوب حسابی سودآور باشد و حجم زیادی از بازی‌کنندگان را به سمت این پلتفرم بکشاند.

