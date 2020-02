چند وقت پیش شایعه‌ای در اینترنت پخش شد که ادعا می‌کرد علت تاخیر بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷» عملکرد بد این اثر روی کنسول‌های نسل فعلی بود. انتشار چنین خبری باعث شد تا «کوری بارلوگ»، کارگردان آخرین قسمت God of War، درباره این موضوع توضیحاتی ارائه دهد. به گفته بارلوگ، اگرچه این وضعیت برای اثری که قرار است در آینده‌ای نزدیک منتشر شود کمی نگران‌کننده است، اما چنین شرایطی به مراتب در مراحل ساخت بازی به وجود می‌آید و خیلی عجیب و غریب نیست.

بارلوگ در ادامه توضیح داد که بازی‌ها خیلی مواقع تا دقیقه آخر اصلا قابل نمایش نیستند چرا که روند ساخت و توسعه اثر به‌ شدت پیچیده است و بهبود بازی یکی از آخرین مراحلی است که در این پروسه انجام می‌گیرد. بازی‌های بزرگ و پیچیده همیشه در حال تغییر هستند و در نهایت باید همه بخش‌های بازی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. علاوه بر این بسته به پروژه‌ی در حال ساخت، ممکن است بعضی از بخش‌های بازی توسط تیم‌های مختلفی ساخته شود که بعضا حتی در یک کشور و موقعیت زمانی مشترک هم قرار ندارند.

با این همه منظور صحبت‌های کوری بارلوگ مشخص است و همه‌ی افرادی که به نحوی درگیر بازی‌های ویدیویی هستند باید بدانند که بازی‌های در حال ساخت معمولا هنگام مراحل توسعه در وضعیت خوبی قرار ندارند و نباید حین ساخت پروژه، انتظار یک بازی تمام و کمال را داشته باشیم.

خیلی از بازیسازان آخرین مرحله از ساخت اثر را بهترین قسمت آن می‌دانند. جنیفر شرل، یکی از بازیسازان حال حاضر صنعت، درباره این موضوع گفته: «این مرحله فوق‌العاده‌ترین روز هر چرخه‌ی ساختی است. بخش زیادی از ساخت بازی تنها ایمان داشتن به این است که در نهایت به این نقطه خواهید رسید.»

منبع: Polygon

The post کارگردان گاد آو وار: تمام بازی‌ها تا لحظه‌ی آخر مشکل دارند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala