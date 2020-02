جدیدترین ساخته‌ی استودیوی Media Molecule یعنی Dreams ابزار فراوانی در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد که با استفاده از آن‌ها می‌توان موارد به شدت متنوعی را در این عنوان انحصاری خلق کرد. یکی از مواردی که کاربران Dreams علاقه‌ی زیادی به انجام آن دارند، بازسازی بازی‌های دیگر در این عنوان می‌باشد؛ خصاوصا با حال و هوای دوران بازی‌های PS1.

حال به گزارش پردیس‌گیم، کاربری با آی‌دی Bearly Regal ویدئویی از بازسازی The Last of Us Part 2 با حال و هوای بازی‌های PS1 در Dreams آپلود کرده است که در ادامه می‌توانید تماشا کنید. از جلوه‌های پیکسلی تا صداسازی همگی یادآور دوران کلاسیک بازی‌های ویدئوییی است. The Last of Us Part 2 در تاریخ 29 مه(جمعه 9 خرداد) و Dreams در تاریخ 14 فبریه(جمعه 25 بهمن) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرند.

