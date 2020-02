نینجا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار از مایکروسافت برای خروج از توییچ پول گرفته است

«نینجا»، بزرگترین بازی‌کننده‌ی حال حاضر دنیا، چند ماه پیش خبر داد که رسما پلتفرم توییچ را به مقصد پلتفرم استریم بازی مایکروسافت ترک خواهد کرد. این استریمر رقم نامشخصی از سوی مایکروسافت برای کوچ به پلتفرم «میکسر» و تولید انحصاری محتوا برای این سرویس دریافت کرده بود. گزارشی تازه از رقم دریافتی نینجا گفته است.

خبرگزاری سی‌ان‌ان گزارشی بلند و بالا از وضعیت استریم بازی و درآمد حاصل از آن منتشر کرده است. در این گزارش، مدیر عامل شرکت Ader که با نینجا برای تنظیم قراردادهای او همکاری می‌کند، از رقم دریافتی نینجا از سوی مایکروسافت گفته است. «جاستین واردن» به سی‌ان‌ان گفته است تایلر بلوینز یا همان نینجا، پیشنهادی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار از سوی مایکروسافت دریافت کرده بود. مایکروسافت به بلوینز پیشنهاد داده بود تا در ازای دریافت این رقم، توییچ را ترک و به صورت انحصاری به مدت چند سال برای پلتفرم میکسر محتوا تولید کند. البته که سی‌ان‌ان با مایکروسافت و و نینجا برای تایید این رقم تماس گرفته، ولی دو طرف از تایید رسمی آن سر باز زده‌اند.

مخاطبی که در حال حاضر نینجا روی میکسر دارد، بسیار کمتر از تعداد طرفداران او در توییچ است. این استریمر، روی توییچ ۱۴ میلیون دنبال‌کننده داشت، در حالی که تعداد دنبال‌کننده‌های نینجا روی میکسر در حال حاضر ۲.۸ میلیون نفر است. با این حال، رقم دریافتی نینجا از سوی مایکروسافت، به خوبی این کاهش طرفدار و بیننده را جبران خواهد کرد. گفته شده بود که در سال ۲۰۱۸ نینجا با استریم روی توییچ توانسته بود ۱۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.

البته که نینجا تنها شخصی نیست که مایکروسافت سراغ آن رفته است. مایکروسافت در راستای جذب استریمرها به سرویس میکسر، با بازی‌کننده‌های مختلفی وارد مذاکره شده است. جاستین واردن و هم‌چنین «رایان موریسون»، مدیر شرکت Evolved که در زمینه‌ی تنظیم قراردادهای استریمرها فعالیت می‌کند، از ارقام بزرگی که مایکروسافت به استریمرها پیشنهاد می‌دهد، به سی‌ان‌ان گفته‌اند. طبق گزارش منتشر شده، مایکروسافت به استریمرهایی که تعداد بیننده‌های همزمان آن‌ها ۱۰ هزار نفر یا بیشتر باشد، رقمی ۱۰ میلیون دلاری پیشنهاد داده است. استریمرهای کوچکتر هم ممکن است پیشنهادهایی ۱ میلیون دلاری از مایکروسافت دریافت کنند.

میکسر و توییچ، تنها پلتفرم‌های استریم بازی نیستند و رقابت بین دیگر سرویس‌ها هم برای جذب افراد وجود دارد. مایکروسافت توانست چند وقت پیش Shroud را به سرویس میکسر جذب کند. استریمرهای بزرگ دیگری مثل Jack Dunlop و DisguisedToast هم به ترتیب با یوتیوب و فیس‌بوک برای استریم انحصاری روی سرویس‌های YouTube Gaming و Facebook Gaming قرارداد بسته‌اند.

سی‌ان‌ان با استریمرها و هم‌چنین توییچ درباره‌ی خروج افراد از این پلتفرم صحبت کرده و از دلایل‌شان پرسیده است. توییچ معتقد است که ارقام ارایه شده از سوی میکسر و فیس‌بوک و یوتیوب، عامل اصلی خروج افراد است. با این حال، استریمرها می‌گویند که این موضوع، تنها عامل خروج افراد هم نیست. بلکه قوانین مختلف و عجیب توییچ، مثل قوانینی که برای چگونگی پوشش وضع کرده و هم‌چنین نداشتن ابزار مناسب برای مدیریت استریم‌ها هم در خروج افراد بی‌تاثیر نبوده‌اند.

اگر می‌خواهید به استریم بازی روی بیاورید، تصور می‌کنیم در حال حاضر بهترین زمان ممکن باشد.

منبع: GamesIndustry.biz

The post نینجا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار از مایکروسافت برای خروج از توییچ پول گرفته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala