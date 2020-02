شرکت بازی‌سازی نینتندو تنها چند سال است که به ساخت و عرضه‌ی بازی‌های موبایل روی آورده، ولی توانسته است در همین مدت کوتاه، موفقیت‌های بسیار بزرگی کسب کند. طبق جدیدترین آمار منتشر شده، درآمد بازی‌های موبایل نینتندو از ۱ میلیارد دلار گذشته است.

نینتندو تنها شش بازی موبایل دارد و بخش بزرگی از این درآمد ۱ میلیارد دلاری هم مربوط به یکی از آن‌هاست. بازی Fire Emblem Heroes توانسته است به تنهایی بیش از نیمی از درآمد حاصل از بازی‌های موبایل نینتندو را به دست بگیرد. این بازی از زمان عرضه درآمدی ۶۵۶ میلیون دلاری داشته است؛ یعنی ۶۱ درصد درآمد بازی‌های موبایل نینتندو مربوط به Fire Emblem: Heroes بوده‌ است.

رتبه‌ی دوم فروش متعلق به بازی Animal Crossing Pocket Camp است که توانسته از زمان عرضه، فروشی ۱۳۱ میلیون دلاری داشته باشد. سومین بازی هم Dragalia Lost است که در رتبه‌ی سوم قرار گرفته و ۱۲۳ میلیون دلار درآمد داشته است.

بازی موبایل ماریو کارت با اینکه بزرگترین عرضه را بین بازی‌های موبایل نینتندو داشت، تنها توانسته ۸۶ میلیون دلار درآمد برای این شرکت داشته باشد. بازی سوپر ماریو ران هم که از اولین بازی‌های موبایل نینتندو و اولین حضور ماریو روی پلتفرم‌های موبایل محسوب می‌شود، ۷۶ میلیون دلار درآمد داشته. بازی دکتر ماریو هم با درآمد ۴.۸ میلیون دلاری خود در پایین‌ترین ربته قرار گرفته است. حتی با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر از یک سال از عرضه‌ی دکتر ماریو می‌گذرد، باز هم نمی‌توان عملکرد بسیار ضعیف آن را نادیده گرفت.

از نظر میزان دانلود، بازی‌های موبایل نینتندو مجموعا ۴۵۲ میلیون بار دانلود شده‌اند. بیشترین میزان دانلود هم متعلق به بازی سوپر ماریو ران است که ۲۴۴ میلیون بار دانلود شده.

اینکه چرا سوپر ماریو ران با اینکه بیشترین میزان دانلود را دارد، ولی در مقایسه با Fire Emblem Heroes فروش بسیار کمتری کرده، به چگونگی فروش آیتم‌های داخل آن بازمی‌گردد. هر دو بازی سوپر ماریو ران و Fire Emblem Heroes رایگان هستند. سوپر ماریو ران یک مرحله را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می‌دهد و پس از آن، بازی‌کننده‌ها باید ۱۰ دلار برای آنلاک کردن تمام مراحل بازی پرداخت کنند. از آن طرف، بازی Fire Emblem Heroes رویه‌ی کاملا متفاوتی را پیش گرفته است. این بازی کاملا رایگان است و می‌توان تمام آن را بدون پرداخت هزینه‌ای تجربه کرد، ولی بازی‌کننده‌ها می‌توانند بسته‌های کارت و آیتم‌های مختلفی در بازی خریداری کنند تا بتوانند قهرمان‌های بیشتری در تیم خود داشته باشند. بسته‌های کارت بازی Fire Emblem Heroes ساختاری شبیه به لوت باکس دارند و بازی‌کننده‌ها نمی‌دانند چه قهرمان‌هایی ممکن است از بسته‌ها خارج شوند. این سبک بازی‌ها در شرق آسیا محبوبیت بسیار زیادی دارند و به سبک «گاچا» (Gacha) شناخته می‌شوند.

میزان دانلود بازی Mario Kart Tour برابر با ۱۴۷ میلیون بار است؛ طوری که این رقم ۳۲ درصد کل دانلودهای نینتندو را تشکیل می‌دهد. از طرف مقابل، تعداد دانلودهای Fire Emblem Heroes فقط ۴ درصد بازی‌های نینتندو را تشکیل داده است. این موضوع از مخاطب کاملا متفاوت بازی‌ها و تعهد آن‌ها نسبت به بازی می‌گوید و مشخصا هم به این نکته اشاره دارد که تعداد دانلود بیشتر، حتما هم به درآمد منجر نمی‌شود.

