ظاهرا‌ رزیدنت اویل ۸ هم اول شخص است

کپ‌کام تعداد زیادی بازی در دست ساخت دارد که یکی از آن‌ها، بدون شک قسمت بعدی مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل است. منظورمان هم بازسازی قسمت سوم نیست و درباره‌ی شماره‌ی هشتم این مجموعه صحبت می‌کنیم. بر اساس شایعه‌ای جدید، کپ‌کام قصد دارد تا قسمت بعدی رزیدنت اویل را هم مثل قسمت هفتم، با زاویه‌ی دید اویل شخص بسازد.

این خبر را در ابتدا کانال یوتیوبی Residence of Evil منتشر کرد. این شبکه‌ی یوتیوبی در قالب یک ویدیو گفت که منابعی به او از رزیدنت اویل ۸ گفته‌اند. طبق اطلاعات منتشر شده، رزیدنت اویل ۸ قرار است دوربین اول شخص رزیدنت اویل ۷ را حفظ کند. دوربین اول شخص رزیدنت اویل ۷ تغییری بسیار بزرگ برای این مجموعه بازی‌ها محسوب می‌شد؛ البته تغییری که به خوبی جواب داد و نه‌تنها منجر به ساخت تجربه‌ای بسیار ترسناک شد، بلکه کپ‌کام با رزیدنت اویل ۷ هم‌چنین یکی از بهترین بازی‌های واقعیت مجازی ممکن را به طرفداران ارایه داد.

استفاده از دوربین اول شخص برای قسمت بعدی رزیدنت اویل، حرکتی بسیار خوب به نظر می‌رسد. کپ‌کام با ساخت بازی‌هایی مثل بازسازی رزیدنت اویل ۲ و ۳ توانسته است طرفداران قدیمی مجموعه‌ی رزیدنت اویل را راضی کند و در کنار عرضه‌ی بازی‌هایی این چنین که به اساس مجموعه پایبند هستند، می‌تواند تغییرات بزرگی را به رزیدنت اویل ۸ یا شماره‌های اصلی بیاورد.

در کنار دوربین اول شخص، گفته شده که «ایتن وینترز»، شخصیت اصلی رزیدنت اویل ۷، در بازی بعدی حضور خواهد داشت. حضور «کریس ردفیلد» هم در بازی تایید شده است که با توجه به پایان رزیدنت اویل ۷، اصلا موضوعی غافلگیرکننده نیست. در کنار زامبی‌ها، ظاهرا قرار است گرگینه‌ها و تعدادی از دشمنان بازی باشند. یک شخصیت هم مثل «جک بیکر» رزیدنت اویل ۷، در تمام بازی دنبال بازی‌کننده خواهد بود.

پس از انتشار این ویدیو، خبرگزاری یوروگیمر هم با استناد با منابع خود، تایید کرد که کپ‌کام یک رزیدنت اویل اول شخص در دست ساخت دارد. البته یوروگیمر گفت که این بازی ممکن است رزیدنت اویل ۸ نباشد و با اسم متفاوتی عرضه شود.

منبع خبری دیگری هم‌چنین گفت که کپ‌کام سال‌هاست ساخت رزیدنت اویل ۸ را شروع کرده و پس از یکی دو سال کار روی آن، پروژه را لغو کرده و ساخت رزیدنت اویل ۸ را از سر گرفته است. با این حال، آنچه در این زمان ساخته‌اند، دور انداخته نشده و ممکن است به شکل یک رزیدنت اویل دیگر عرضه شود.

قسمت بعدی مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل که از وجود و زمان عرضه‌اش خبر داریم، بازسازی رزیدنت اویل ۳ است. بازی رزیدنت اویل ۳ قرار است در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عرضه شود. کپ‌کام هم‌چنین یک رزیدنت اویل دیگر به اسم Resident Evil: Resistance در دست ساخت دارد که یک بازی چند نفره‌ی آنلاین است و به همراه رزیدنت اویل ۳ عرضه می‌شود.

کپ‌کام رسما هیچ حرفی درباره‌ی ساخت رزیدنت اویل بعدی، به غیر از بازسازی رزیدنت اویل ۳ نزده است.

گفته شده که کنار این بازی‌ها، کپ‌کام هم‌چنین مشغول ساخت یک بازی جدید برای پلی‌استیشن ۵ است که به زودی رونمایی خواهد شد. این که با چه بازی قرار است طرف باشیم، به هیچ وجه مشخص نیست.

