شرکت بازی‌سازی تیک-تو از آمار فروش شگفت‌انگیز دو بازی اخیر راک‌استار گیمز گفته است. تیک-تو، مالک استودیوی بازی‌سازی راک‌استار گیمز، خبر داده است که دو بازی جی‌تی‌ای ۵ و رد دد ریدمپشن ۲ توانسته‌اند روی هم بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه فروش داشته باشند.

راک‌استار گیمز در طول هفت سال گذشته فقط دو بازی عرضه کرده است که این دو بازی، همیشه در لیست پرفروش‌ترین‌ها حضور داشته‌اند. دو بازی جی‌تی‌ای ۵ (Grand Theft Auto V) و رد دد ریدمپشن ۲ (Red Dead Redemption 2) توانسته‌اند مجموعا ۱۵۰ میلیون نسخه فروش داشته باشند که تخمین می‌زنیم از این رقم، ۱۲۰ میلیون مربوط به جی‌تی‌ای ۵ و ۳۰ میلیون باقی مانده مربوط به رد دد ریدمپشن ۲ باشد.

این دو بازی، فقط هم از طریق فروش نسخه برای تیک-تو درآمدزایی نمی‌کنند، بلکه بخش بزرگی از درآمد آن‌ها به خاطر فروش محتوای داخل بازی است. موسسه‌ی آماری SuperData ماه گذشته گزارش داد که آپدیت Diamond Casino Heist بازی جی‌تی‌ای آنلاین فقط در ماه دسامبر برای تیک-تو درآمدی ۸۴.۷ میلیون دلاری را رقم زده است. راک‌استار خودش گزارش داده بود که تعداد بازی‌کننده‌ها در ماه دسامبر در جی‌تی‌ای آنلاین، از زمان عرضه‌ی بازی به بیشترین تعداد خود رسیده بود.

بازی رد دد ریدمپشن ۲ هم که ماه گذشته روی کامپیوتر و فروشگاه استیم عرضه شد، توانسته است روی کامپیوتر ۱ میلیون نسخه فروش داشته باشد. راک‌استار گیمز برای بخش آنلاین این بازی هم در دسامبر یک آپدیت بزرگ عرضه کرد. طبق گفته‌ی این شرکت، آپدیت Moonshiners بازی ردد دد آنلاین هم منجر به افزایش بسیار زیاد بازی‌کننده‌های این بازی شده بود.

موسسه‌ی آماری NPD اخیرا گفته بود که بازی جی‌تی‌ای ۵ پرفروش‌ترین بازی دهه‌ی گذشته‌ی میلادی است. این بازی در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های یک دهه‌ی گذشته قرار گرفته و بازی رد دد ریدمپشن ۲ هم در رتبه‌ی هفتم قرار داشت؛ حتی با اینکه تنها یک سال از عرضه‌ی آن می‌گذرد.

