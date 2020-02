نینتندو: امسال خبری از مدل جدید سوییچ نخواهد بود

برخلاف شایعات که از عرضه‌ی یک مدل جدید و ارتقا یافته از کنسول نینتندو سوییچ در سال جاری میلادی می‌گویند، نینتندو کاملا این موضوع را تکذیب کرده است. مدیر عامل نینتندو اخیرا گفته است که این شرکت هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی مدل جدیدی از کنسول سوییچ در سال ۲۰۲۰ ندارد.

«شونتارو فوروکاوا» در جلسه‌ی اخیر نینتندو که برای سهامداران برگزار شده بود و در کنار اعلام آمار و ارقام مالی این شرکت، گفت که آن‌ها تصمیمی برای عرضه‌ی مدل جدیدی از نینتندو سوییچ در سال جدید میلادی ندارند. فوروکاوا گفت که به جای مدل جدید، طرفداران می‌توانند سراغ طرح‌های جدید سوییچ را بگیرند؛ مثل طرح جدید نینتندو سوییچ که به مناسبت عرضه‌ی بازی Animal Crossing: New Horizons عرضه می‌شود.

فوروکاوا در این جلسه گفت: «با نگاه به روند همیشگی پلتفرم‌های بازی، می‌توان گفت نینتندو سوییچ به نیمه‌های عمر خود نزدیک شده است. با این حال، ما معتقدیم که پایه و اساس بسیار خوبی برای سوییچ ساخته‌ایم و می‌توانیم ظرفیت‌های گسترش بیشتری برای این کنسول داشته باشیم.»

عرضه‌ی سوییچ به بهار سه سال پیش بازمی‌گردد. این کنسول نینتندو در ژانویه‌ی ۲۰۱۷ وارد بازار شد و اساسا هنوز سه سال از عرضه‌ی این کنسول نگذشته است. اینکه نینتندو تصمیمی برای عرضه‌ی مدلی ارتقا یافته از این کنسول نداشته باشد، با توجه به فروش بسیار بالای سوییچ و موفقیت‌های بزرگ آن، کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

نینتندو سال گذشته مدلی ارزان‌تر از سوییچ به اسم «سوییچ لایت» عرضه کرد که یک کنسول کاملا همراه است و قابلیت اتصال به تلویزیون یا جدا کردن دسته را ندارد. همزمان با عرضه‌ی سوییچ، شاهد بهبود سخت‌افزار سوییچ بودیم؛ طوری که سخت‌افزار سوییچ‌های تولیدی جدید، در مقایسه با مدل اولیه عمر باتری بهتری دارد و از یک چیپ‌ست بهینه یافته‌ی انویدیا استفاده می‌کند

فروش کنسول سوییچ طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی نینتندو تا پایان سال ۲۰۱۹ به رقم ۵۲.۴۸ میلیون دستگاه رسیده بود. از این رقم، کمی بیش از ۵ میلیون دستگاه نسخه‌ی ارزان‌تر سوییچ یعنی سوییچ لایت هستند.

