سری محبوب The Last of Us عده‌ی بسیار زیادی را به طرفداران سرسخت خود تبدیل کرده. از Community Modها گرفته تا معرفی شدن‌ به عنوان بهترین بازی تاریخ PlayStation در رأی‌گیری مردمی. قسمت دوم چیزی بود که مردم سال‌ها منتظر آن بودند. اخبار تأخیر خوردن این عنوان در اواخر سال گذشته برای خیلی‌ها بسیار ناامیدکننده بود. اما این علاقه‌ی مردمی که پشت این پروژه قرار داشت به کارگردان Naughty Dog یعنی آقای Neil Druckmann این اجازه را داد تا چیزی را بسازد که هنگام انتشار یافتن طرفداران به آن افتخار کنند. واکنش مردمی نسبت به تأخیر بازی اکثراً مثبت بود، خیلی‌ها هم به کاری که Naughty Dog قادر به انجام دادنش است باور دارند. مخصوصاً با دانستن این موضوع که قسمت دوم قرار است پیچشی به سوی داستانی افسرده‌تر و دارک‌تر داشته باشد.



مطمینا این بار ما با عنوانی بسیار جدی تر مواجه هستیم و The Last of Us Part II قرار است بسیار بالغ‌تر باشد. یکی از مواردی که بسیار توجه ما را در صفحه‌ی اصلی سایت این بازی به خود جلب کرد، نمایش ESRB این بازی‌ست (Entertainment Software Rating Board) که به طرز عجیبی M+17 می‌باشد. این به خودی خود خبر بزرگی نیست، چراکه دقیقاً همین Rating به بازی‌های The Last of Us و البته The Last of Us Left Behind داده شد. اما این عنوان در یک مورد متفاوت است. فرق این Rating در توصیف آن است، در حالی که در عنوان The Last of Us اشاره به مضامین جنسی شده بود، در The Last of Us Part II مضامین "محتوای جنسی" و "برهنگی" داده شده است.

شکاف بین "مضامین جنسی" و "محتوای جنسی" ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، اما تفاوت قطعی بین این دو وجود دارد: | محتوای جنسی - تصاویر غیر صریح رفتار جنسی ، احتمالاً شامل برهنگی جزئی. | مضامین جنسی - ارجاع به رابطه جنسی یا تمایلات جنسی.

اینکه این موضوع چه چیز جدیدی به داستان اضافه خواهد کرد معلوم نیست. اینکه این موضوع به Naughty Dog اجازه می‌دهد تا شبیه‌تر به زندگی واقعی، یک جهان پساآخرزمانی را خلق کنند یا اینکه به شخصیت Ellie این اجازه داده می‌شود تا گرایشات خود را بررسی کند و پلیرها را هم در این مسیر شریک کند یا نه، بسیار جالب و تحسین برانگیز خواهد بود. ولی باور داریم که شرکت Naughty Dog به نحو صحیحی از این آزادی استفاده کند. جدا از Rating و توضیحات محتوا، توضیحات بسیار ناچیزی درباره‌ی داستان قسمت دوم The Last of Us معلوم است. هم Ellie و هم Joel بازخواهند گشت با تفاوت اینکه شخصیت اصلی این بار Ellie می‌باشد. آقای Bruce Straley که کارگردان قسمت اول عرضه شده در سال ۲۰۱۳ است، با سایت GameIndustry.biz مصاحبه‌ای داشت درباره‌ی طراحی داستانی. زمانیکه از او پرسیدند آیا داستان بازی بدون مکانیک‌های پیشرفته‌ی Shooting جذاب خواهد بود، او اینگونه پاسخ داد که:

"من چطور می‌توانم یک دنیای قوی برای حضور یافتن این مکانیک‌های اصلی ایجاد کنم؟ ما باید بازیکنان را در شرایطی قرار دهیم تا نیاز به غلبه بر مشکلات و موانع داشته باشند. برای من به شخصه، به عنوان یک پلیر، نیاز به یک چیز نو دارم."

عنوان The Last of Us Part II در تاریخ 29 مه 2020 (9 خرداد 99) برای PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame