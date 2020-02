ساخت نسل بعدی The Sims شروع شده و بازی احتمالا آنلاین است

ساخت و عرضه‌ی بسته‌های الحاقی چهارمین شماره از مجموعه بازی‌های The Sims با قدرت ادامه دارد؛ یعنی می‌توانید مطمئن باشید که به این زودی‌ها قرار نیست از بازی بعدی این مجموعه بشنویم. با این حال، این موضوع دلیل نمی‌شود تا الکترونیک آرتز ایده پردازی و ساخت بازی بعدی این سری را شروع نکرده باشد. مدیر عامل الکترونیک آرتز به تازگی از برنامه‌های‌شان برای نسل بعدی بازی‌های The Sims صحبت کرده است.

در جلسه‌ی اخیری که الکترونیک آرتز برای ارایه‌ی آمار و ارقام تجاری برای سهامداران برگزار کرده بود، «اندرو ویلسون»، مدیر عامل این شرکت، به سوالی درباره‌ی ساخت بازی‌های دیگری در مجموعه‌ی The Sims پاسخ داد و از آینده‌ی این مجموعه گفت. در پاسخ به این سوال که آیا الکترونیک آرتز قصد دارد نسخه‌ای آنلاین از The Sims بسازد، اندرو ویلسون گفت که استودیوی بازی‌سازی Maxis مشغول ساخت روی نسل بعدی این مجموعه بازی‌هاست و به استفاده از قابلیت‌های آنلاین هم فکر کرده است.

مدیر عامل الکترونیک آرتز گفت که طرفداران سری بازی‌های The Sims از آن‌ها انتظار دارند تا همین روند فعلی را ادامه دهند، ولی در عین حال استودیوی Maxis برنامه دارد تا قابلیت‌های اجتماعی و آنلاین را هم در بازی استفاده کند. ویلسون اضافه کرد که قسمت بعدی بازی‌های The Sims برای سال‌های آینده و دور برنامه‌ریزی شده است.

اندرو ویلسون درباره‌ی ساخت قسمت بعدی مجموعه بازی‌های The Sims در جلسه‌ی اخیر الکترونیک آرتز گفت:

«مجموعه‌ی The Sims هفته‌ی آینده ۲۰ ساله می‌شود. استودیوی بازی‌سازی ماکسیس و تیم سازنده‌ی این بازی مثل گذشته در حال تلاش هستند تا محتوایی خلاقانه و ایده‌هایی جدید برای جامعه‌ی طرفداران The Sims در تمام دنیا تولید کنند. بگذارید به دلایل اینکه چرا بازی ویدیویی می‌کنیم، اشاره کنم؛ انگیزه‌هایی مثل الهام گرفتن، فرار از دنیای واقعی، تعاملات اجتماعی، ساخت و ساز، بهبود فردی و هم‌چنین رقاب. مجموعه بازی‌های The Sims در تمام این سال‌ها در راستای تحقق بخشیدن به انگیزه‌هایی مثل ساخت و ساز و بهبود فردی و الهام بخشیدن تلاش کرده است، ولی روی تعاملات اجتماعی و جنبه‌های رقابتی تمرکز نداشته است.»

ویلسون ادامه داده است:

«در سال‌های اخیر، جامعه‌ی طرفداران بازی‌های The Sims بزرگتر شده است و استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی مختلف برای متصل شدن به یکدیگر هم رشد کرده است؛ طوری که بازی‌کننده‌ها چه داخل بازی و چه بیرون آن، کارهایی که انجام می‌دهند را به اشتراک می‌گذارند. بازی The Sims Online هم برای ما تجربه‌ای در این زمینه بود. هم‌چنین مشاهده می‌کنیم که ظرفیت‌های رقابتی The Sims هم در حال افزایش است و افراد مقایسه‌های زیادی با یکدیگر انجام می‌دهند. مشخصا نه رقابت به معنای ورزشی آن، بلکه در چیزهایی که افراد می‌سازند و چگونگی ساخت و ساز اینکه چگونه در دنیای The Sims برای ساخت و ساز از خلاقیت خود استفاده می‌کنند.»

درباره‌ی بازی بعدی سری The Sims اندرو ویلسون توضیح داد:

«استودیوی ماکسیس مشغول ایده پردازی The Sims برای نسلی جدید، پلتفرم‌های مختلف و قرار دادن دنیای بازی در قالب پلتفرمی ابری است. با این حال باید در نظر داشته باشید در عین اینکه ما همیشه پایبند به انگیزه‌های اصلی بازی یعنی همان الهام بخشی و فرار و ساخت و ساز و بهبود فردی خواهیم بود، قابلیت‌هایی برای تعامل اجتماعی و رقابتی و چیزهایی مثل آن که سال‌ها پیش در The Sims Online وجود داشتند، به بخشی از تجربه‌ی The Sims در سال‌های آینده تبدیل خواهند شد. ما هم نسبت به این موضوع بسیار هیجان‌زده هستیم. مجموعه‌ی The Sims اساسا در سبک خود رقیبی ندارد و بازی‌های دیگری نیستند که چنین انگیزه‌هایی را برای افراد محقق می‌کنند و ما معتقدیم ظرفیت‌های رشد بسیاری بزرگی برای ما در سال‌های آینده وجود دارد.»

عرضه‌ی آخرین قسمت مجموعه بازی‌های به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد و عرضه‌ی محتوای جدید به صورت مرتب برای The Sims 4 ادامه دارد. نسخه‌ی پایه و اصلی این بازی هم‌چنین این ماه برای کاربران پلی‌استیشن پلاس به صورت رایگان عرضه می‌شود، در نتیجه می‌توانید از این فرصت برای امتحان بازی و قابلیت‌های جدید آن استفاده کنید.

الکترونیک آرتز چند سالی است که مشخصا به ساخت و عرضه‌ی بازی‌های آنلاین روی آورده و حتی نقش‌آفرینی‌های تک-نفره‌ی این شرکت هم به بازی‌های آنلاین تبدیل شده‌اند. چند وقت پیش شنیدیم که الکترونیک آرتز قسمت چهارم مجموعه بازی‌های عصر اژدها را هم تبدیل به یک بازی آنلاین کرده است. با این حال، استفاده از دنیایی آنلاین برای روند بازی The Sims می‌تواند نتایج جذاب و خوبی را در پی داشته باشد. البته که صحبت‌های اندرو ویلسون مشخصا به این موضوع اشاره دارد که احتمالا The Sims بعدی بخش‌های فعلی و معمول خود را حفظ خواهد کرد و حالت آنلاین آن، موضوعی اجباری نخواهد بود.

