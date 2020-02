استودیوی بازی‌سازی پلاتینیوم گیمز تصمیم گرفته است تا به کمک طرفداران، نسخه‌ای بازسازی شده از بازی The Wonderful 101 را به کنسول‌ها و کامپیوتر بیاورد. این استودیوی بازی‌سازی دیشب پروژه‌ی بازسازی The Wonderful 101 را روی پلتفرم کیک‌استارتر قرار داد و درخواست بودجه‌ای ۵۰ هزار دلاری برای تحقق این پروژه کرد. پلاتینیوم گیمز در ۱۲ ساعت بیش از یک میلیون دلار بودجه دریافت کرده است.

بازی The Wonderful 101 سال‌ها پیش با همکاری و تهیه کنندگی نینتندو برای کنسول Wii U ساخته شده و مثل تمام بازی‌های این کنسول، نابود و در تاریخ صنعت بازی ناپدید شده بود. این بازی هم مثل دیگر ساخته‌های پلاتینیوم گیمز در سبک اکشن ساخته شده و اساس اصلی آن، پیاده کردن چندضرب (کمبو) و مبارزه با غولآخرهای بزرگ است.

با این حال، برخلاف دیگر بازی‌های پلاتینیوم گیمز که روی یک کاراکتر و حرکات او تمرکز دارند، بازی The Wonderful 101 بازی‌کننده‌ها را در نقش یک گروه بزرگ قرار می‌دهد. نه‌تنها افراد این گروه قابلیت‌ها خاص خود را دارند، بلکه می‌توان با کنار هم قرار دادن ان‌ها، حرکات بزرگ و پر سر و صدایی اجرا کرد.

کارگردانی بازی The Wonderful 101 برعهده‌ی «هیدکی کامیا» بوده است؛ شخصی که او را بیشتر به خاطر کارگردانی رزیدنت اویل ۲ و خلق مجموعه‌های بایونتا و دویل می کرای می‌شناسیم. هیدکی کامیا و «آتسوشی اینابا»، تهیه کننده‌ی The Wonderful 101 در قالب مصاحبه‌ای پیش از شروع کیک‌استارتر، به این موضوع اشاره کردند که این بازی متاسفانه به خاطر عرضه روی کنسول ناموفق Wii U و البته ایده‌های جدید و متفاوت آن، توسط بازی‌کننده‌های زیادی تجربه نشده است. پلاتینیوم گیمز هم قصد دارد تا با عرضه‌ی یک بازسازی از آن روی پلتفرم‌های مختلف، امکان تجربه‌ی The Wonderful 101 را برای جمعیت بیشتری فراهم کند.

حقوق بازی The Wonderful 101 متعلق به نینتندو است و این طور که به نظر می‌رسد، نینتندو به پلاتینیوم گیمز اجازه داده است تا با هزینه‌ی خود، یک بازسازی تولید و آن را روی پلتفرم‌های مختلف عرضه کند. کامیا و اینابا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری VGC گفتند که آن‌ها از نینتندو درخواست کرده بودند تا به آن‌ها در توسعه‌ی یک بازسازی از The Wonderful 101 کمک کند. نینتندو با توسعه و عرضه‌ی یک بازسازی روی سوییچ موافقت کرده بود، ولی پلاتینیوم گیمز این درخواست را داشت تا The Wonderful 101 روی پلتفرم‌های بیشتری عرضه شود.

طبق گفته‌ی اینابا، نینتندو به آن‌ها می‌گوید که آن‌ها نمی‌توانند در عرضه‌ی بازی روی پلتفرم‌های دیگر نقش داشته باشند، ولی حاضرند به پلاتینیوم گیمز این اجازه را دهند تا با بودجه‌ی خودشان، یک بازسازی از The Wonderful 101 تولید و عرضه کنند. پلاتینیوم گیمز هم تصمیم می‌گیرد تا از طرفداران برای جمع‌آوری بودجه‌ی ساخت بازسازی The Wonderful 101 کمک بخواهد و به پلتفرم کیک‌استارتر بیاید.

در بیانیه‌ای خبری، پلاتینیوم گیمز مشخصا گفته است که بازی The Wonderful 101: Remastered و عرضه‌ی آن روی پلتفرم‌های دیگر، به لطف نینتندو محقق شده است و از آن‌ها تشکر کرده.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی The Wonderful 101 روی نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

پلاتینیوم گیمز جمع‌آوری بودجه برای ساخت بازسازی The Wonderful 101 را دیشب از طریق کیک‌استارتر آغاز کرد. این استودیوی بازی‌سازی، درخواست ۵۰ هزار دلار بودجه برای عرضه‌ی نسخه‌ای از این بازی روی کنسول نینتندو سوییچ را کرده بود. این میزان بودجه در چند دقیقه جمع‌آوری شد.

طرفداران در کمتر از یکی دو ساعت، بودجه‌ای ۲۵۰ هزار دلاری برای بازی جمع‌آوری کردند تا بازی The Wonderful 101 روی کامپیوتر هم عرضه شود. چند ساعتی نگذشت که بودجه‌ی جمع‌آوری شده به ۵۰۰ هزار دلار رسید تا عرضه‌ی The Wonderful 101 روی پلی‌استیشن ۴ هم تضمین شود. در حال حاضر که مطلب را می‌نویسیم، تنها ۱۲ ساعت از شروع این کمپین گذشته و بودجه‌ی جمع‌آروی شده از ۱ میلیون دلار گذشته است. به لطف این رقم جمع‌آوری شده، حالت Time Attack هم به بازی اضافه خواهد شد. پلاتینیوم گیمز گفته است که اگر بودجه به ۱.۵ میلیون دلار برسد، که هرگز دور از ذهن نیست، حالتی جدید و شخصیتی تازه به بازی اضافه خواهند کرد.

هیدکی کامیا گفته با اینکه او از کامل بودن و بی‌نقص بودن نسخه‌ی اصلی The Wonderful 101 اطمینان حاصل پیدا کرده، ولی با این حال پیشرفت‌هایی در نسخه‌ی بازسازی شده قرار خواهند گرفت. این پیشرفت‌ها، بیشتر روی چگونگی تنظیم رابط کاربری بازی و هم‌چنین کنترل آن روی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر تاثیر خواهند گذاشت. نسخه‌ی اصلی The Wonderful 101 از صفحه‌ی نمایش لمسی کنسول Wii U برای اجرای برخی حرکات استفاده می‌کرد.

بر و بچه‌های پلاتینیوم گیمز ویدیوی بانمکی برای کمپین کیک‌استارتر خود ساخته‌اند که پیشنهاد می‌کنیم در ادامه نگاهی به آن بیاندازید. تصاویری هم از بازی The Wonderful 101: Remastered منتشر شده است که آن‌ها را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

پلاتینیوم گیمز در کیک‌استارتر نوشته است که آن‌ها قصد دارند تا نسخه‌ی بازسازی شده‌ی The Wonderful 101 را در ماه آوریل ۲۰۲۰ یعنی دو ماه دیگر، عرضه کنند. با این حال، با توجه به اینکه بودجه‌ی بیشتری برای بازی جمع‌آوری شده و قرار است محتوای بیشتری به آن اضافه شود، تصور می‌کنیم این تاریخ عرضه به عقب بیافتد.

در هر حال، به لطف طرفداران پلاتینیوم گیمز مطمئن شده‌ایم که نسخه‌ای بازسازی شده از بازی The Wonderful 101 روی پلتفرم‌های نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

پلاتینیوم گیمز پروژه‌های متعدد دیگری در دست ساخت دارد که انتظار داریم در سال جاری میلادی، رونمایی شوند؛ پروژه‌هایی که با کمک سرمایه‌گذاری شرکت چینی تنسنت محقق خواهند شد. در کنار این پروژه‌ها، پلاتینیوم گیمز هم‌چنین مشغول ساخت بازی Bayonetta 3 برای نینتندو و بازی Babylon’s Fall برای اسکوئر انیکس است.

