فروش جهانی PS4 به 108.9 میلیون واحد رسید

در اوایل ماه ژانویه، کمپانی سونی اعلام کرد که تا آن زمان 106 میلیون واحد PS4 در دنیا به فروش رسیده است. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، سونی در جدیدترین گزارش سه ماهه‌ی سوم سال مالی 2019 خود اعلام کرد که فروش جهانی PS4 به 108 میلیون و 900 هزار واحد رسیده است. در جریان این سه ماهه‌ی منتهی به 31 دسامبر، غول ژاپنی موفق شد تا 6 میلیون و 100 هزار واحد PS4 به فروش برساند.

طی بازه‌ی زمانی مشابه سال گذشته، 8.1 میلیون واحد PS4 به فروش رفته بود که نشان‌دهنده‌ی افت فروش این کنسول نسل هشتمی طی 3 ماهه‌ی پایانی 2019 می‌باشد. با این وجود اما سونی پیش‌بینی‌های خود را تغییر نداده و قصد دارد تا 31 مارچ 2020، تعداد 13 میلیون و 500 هزار واخد PS4 به فروش برساند. با در نظر گرفتن عرضه‌ی PS5 در تعطیلات 2020، ان پیش‌بینی بسیار منطقی به نظر می‌رسد؛ خصوصا با توجه به عناوین انحصاری‌ای چون The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima که به ترتیب در خرداد ماه و تابستان در دسترس قرار می‌گیرند.

همچنین، سونی اعلام کرد که تا پایان دسامبر 2019 تعداد اعضای سرویس پلاس به 38 میلیون و 800 هزار نفر رسیده تسن که در مقایسسه با سه ماهه‌ی سوم سال مالی 2018، رشد 2.5 میلیون نفری را به خود دیده است. علاوه بر این مشخص شد که 81.1 میلیون واحد بازی به فروش رسیده که 49 درصد آن به صورت دیجیتالی فروخته شده‌اند. فروش بازی‌ها نسبت به سال گذشته با افت 6.1 میلیونی روبه‌رو بوده است. هفته‌ی گذشته هم سونی اعلام کرده بود که مجموع فروش بازی‌های PS4 به 1.181 میلیارد واحد رسیده است. دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟

منبع متن: pardisgame