«دن هاوسر» (Dan Houser)، موسس، معاون، نویسنده و مغز متفکر تمام بازی‌های استودیوی راک‌استار گیمز، به‌زودی از این شرکت جدا خواهد شد.

شرکت بازی‌سازی تیک-تو، مالک راک‌استار گیمز، این خبر را امروز منتشر کرد. طبق گفته‌ی تیک-تو، دن هاوسر از بهار امسال و پس از عرضه‌ی بازی «رد دد ریمپشن ۲» (Red Dead Redemption 2) در راستای استراحت، راک‌استار گیمز را ترک کرده بود. این استراحت قرار است برای همیشه ادامه پیدا کند. در بیانیه‌ی منتشر شده از سوی تیک-تو آمده است:

«پس از یک مرخصی طولانی که از بهار سال ۲۰۱۹ شروع شده بود، دن هاوسر، معاون تولید راک‌استار گیمز، از این شرکت جدا خواهد شد. آخرین روز دن هاوسر در این شرکت، یازدهم مارس ۲۰۲۰ خواهد بود. ما بسیار از خدمات او تشکر می‌کنیم. راک‌استار گیمز تعدادی از بهترین و پرفروش‌ترین بازی‌ها را خلق و طرفداران و تیم‌های بااستعدادی را به سمت خود جذب کرده است؛ تیم‌هایی که با تمرکز کار خود روی پروژه‌های آینده‌ی این شرکت را ادامه خواهند داد.»

استودیوی بازی‌سازی راک‌استار گیمز توسط دن هاوسر و برادر او، سم هاوسر، تاسیس شده است. دن هاوسر به عنوان تهیه کننده و نویسنده روی تمام بازی‌های راک‌استار کار کرده است. او نویسنده‌ی ارشد تمام بازی‌های جی‌تی‌ای (حتی نسخه‌های کنسول دستی)، سری بازی‌های رد دد ریدمپشن و مکس پین ۳ است.

برخلاف دیگر چهره‌های صنعت بازی، دن هاوسر به ندرت در رسانه‌ها حضور پیدا کرده است؛ طوری که مصاحبه‌های زیادی چه با او و چه با دیگر اعضای راک‌استار گیمز وجود ندارد. تنها دفعاتی که دن هاوسر تصمیم به مصاحبه گرفته، با رسانه‌های بیرون از حوزه‌ی بازی بوده است. او حتی برای دریافت جوایز بازی‌های خود هم در مراسم‌ها و رویدادها حاضر نمی‌شد. هاوسر برای دو دهه رهبری پروژه‌های راک‌استار گیمز را برعهده داشت.

یکی از نویسندگان صنعت بازی، در یکی از توییت‌های اخیر خود، توصیف جالبی از این اتفاق داشت. «الانا پیرس»‌ با تشبیه «دن هاوسر» و «سم هاوسر» به «خواهران واچفکسی» گفته بود که راک‌استار گیمز با این دو برادر تعریف می‌شود و جدایی دن هاوسر از این استودیوی بازی‌سازی، شبیه این می‌ماند که یکی از خواهران واچفکسی بخواهد خود را از برند «خواهران واچفسکی» جدا کند.

خبر جدایی دن هاوسر از راک‌استار گیمز در حالی منتشر می‌شود که به تازگی گزارشاتی مبنی بر فشار تیک-تو به این استودیو شنیده بودیم. طبق این گزارشات، تیک-تو به راک‌استار گیمز دستور داده است تا روند بازی‌سازی متفاوتی را پیش بگیرد و بازی‌های بیشتری عرضه کند. بدون اطلاعات بیشتر و تایید رسمی، هرگز نمی‌توانیم با قاطعیت جدایی دن هاوسر از راک‌استار گیمز را به سیاست‌های جدید تیک-تو ارتباط دهیم، ولی در عین حال هم نمی‌توانیم این احتمال را تکذیب کنیم.

تیک-تو ساعتی پیش در بیانیه‌ی دیگری گفت که «سم هاوسر» سمت خود در استودیوی راک‌استار گیمز را حفظ خواهد کرد.

