سرویس استریم بازی انویدیا راه اندازی شد؛ گوگل شانس برد ندارد

شرکت انویدیا سال‌هاست که در زمینه‌ی بازی‌های ابری و استریم بازی‌ها فعالیت می‌کند؛ طوری که در واقع سرویس ابری GeForce Grid که بی‌شباهت به سرویس‌های استریم بازی امروزی نیست، هشت سال پیش راه اندازی شده است. انویدیا چند سال پیش را مشغول آزمایش سرویس استریم بازی خود به اسم GeForce Now بوده و این سرویس از امروز، به صورت رسما راه اندازی شده است.

سرویس GeForce Now هر کامپیوتر، لپ‌تاپ و گوشی اندرویدی را به پلتفرمی برای بازی کردن بازی‌های کامپیوتر تبدیل می‌کند؛ طوری که به سادگی می‌توان روی ضعیف‌ترین کامپیوترهای امروزی هم با بالاترین کیفیت، بازی‌ها را تجربه کرد. سرویس استریم بازی GeForce Now از امروز با قیمت ماهی ۵ دلار، در اروپا و امریکا راه اندازی شده و حتی یک نسخه‌ی آزمایشی کاملا رایگان و بدون محدودیت دارد.

حتی اگر مشخصا از سرویس استریم بازی انویدیا چیزی ندانید، می‌توانید آن را در ذهن‌تان با سرویس‌های مشابه مثل Google Stadia یا PlayStation Now و xCloud مایکروسافت مقایسه کنید. بازی‌ها در سرورهای این شرکت‌ها پردازش می‌شوند و تصور آن‌ها، برای شما فرستاده می‌شود؛ دقیقا شبیه به یوتیوب یا نت‌فلیکس.

برخلاف مایکروسافت، سونی و گوگل، سرویس GeForce Now نه تنها از کاربران نمی‌خواهد تا برای دسترسی به بازی‌ها هزینه‌ای پرداخت کنند، بلکه آرشیو ثابتی از بازی‌ها را هم ارایه نمی‌دهد. بازی‌کننده‌ها به هنگام استفاده از GeForce Now به بازی‌های کامپیوتر خود دسترسی خواهند داشت. انویدیا روی سرویس بازی خود از پلتفرم‌های استیم، اپیک گیمز استور، بتل‌نت و یوپلی پشتیبانی می‌کند؛ یعنی بازی‌کننده‌ها می‌توانند روی GeForce Now به بازی‌هایی که روی این سرویس‌ها خریداری کرده‌اند، دسترسی داشته باشند. می‌توان روی GeForce Now به حساب‌های کاربری خود در این فروشگاه‌ها ورود کرد؛ برخی از بازی‌ها در لحظه آماده‌ی اجرا هستند و آن‌هایی که آماده نیستند به سرعت و طی چند دقیقه دانلود می‌شوند. نیازی به دانلود آپدیت و بهینه‌ساز و چیزهایی از این قبیل هم نیست.

نیاز اصلی GeForce Now یک اینترنت پرسرعت و با کیفیت است و در عین حال هم نباید فاصله‌ی زیادی با سرورهای انویدیا داشته باشید. البته انویدیا می‌گوید که آن‌ها ۹ دیتا سنتر در امریکا و ۶ دیتا سنتر در اروپا دارند و ۸۰ درصد افراد می‌توانند با سرعت ۲۰ میلی‌ثانیه به سرورهای انویدیا متصل شوند. این تاخیر حتی در توکیو، سئول و موسکو و با همکاری تعدادی اپراتور، به ۱۰ میلی‌ثانیه کاهش پیدا کرده است. حداقل سرعت مورد نیاز ۱۵ مگابیت است. برای بازی کردن با وضوح تصویر فول اچ‌دی و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه هم نیاز به حداقل سرعت ۶۰ مگابیت است. انویدیا خودش می‌گوید که برای بهترین تجربه بهتر است ۵۰ مگابیت سرعت داشته باشید. برخلاف گوگل که حرف از وضوح تصویر ۴K زده بود و هیچ‌کدام از بازی‌ها با این وضوح تصویر رندر نمی‌شدند، انویدیا می‌گوید حتی با اینکه زیرساخت لازم وجود دارد، فعلا قرار نیست از فول اچ‌دی و سرعت ۶۰ فریم بالاتر بروند.

متاسفانه تمام شرکت‌های بازی‌سازی حاضر نشده‌اند تا به انویدیا برای اجرای بازی‌های خود اجازه بدهند. هزاران بازی استیم و اپیک گیمز استور و فروشگاه‌های دیگر روی GeForce Now اجرا می‌شوند، ولی استثنا هم وجود دارد. بازی‌هایی مثل فورتنایت و دوتا و دستینی و اورواچ روی GeForce Now در همه حال آماده‌ی اجرا هستند و در سرورهای انویدیا کش شده‌اند. از آن طرف، بازی‌هایی مثل جی‌تی‌ای ۵ یا شکارچی هیولا یا رد دد ریدمپشن ۲ روی GeForce Now به هیچ وجه اجرا نمی‌شوند، چون تیک-تو یا کپ‌کام اجازه‌ی آن را نداده است. انویدیا گفته است که اجرای این بازی‌ها روی GeForce Now هیچ ضرری برای شرکت‌های سازنده‌ی آن‌ها ندارد و انویدیا قرار نیست حتی درصدی از فروش این بازی‌ها را دریافت کند، ولی برخی از شرکت‌ها هنوز آماده‌ی همکاری با انویدیا نیستند.

نکته‌ی جالب GeForce Now این است که همه می‌توانند به صورت رایگان از آن استفاده کنند؛ به شرط اینکه انویدیا سرور آزاد داشته باشد. انویدیا می‌گوید که در حال حاضر به اندازه‌ی ۶۰۰ هزار بازی‌کننده‌ی همزمان سرور دارد. کسانی که نسخه‌ی Founders Edition این سرویس را خریداری کرده باشند، که ماهی ۵ دلار قیمت دارد و سه ماهه‌ی ابتدایی آن هم رایگان است، همیشه در اولویت قرار دارند. انویدیا بیشتر از تعدادی که بتواند پشتیبانی کند هم اشتراک نخواهد فروخت تا این افراد در همه حال بتوانند به بازی‌ها دسترسی داشته باشند. کسانی که اشتراک GeForce Now را خریداری کرده‌اند هم‌چنین به کارت گرافیکی حتی قوی‌تر از RTX 2080 دسترسی دارند و می‌توانند روی بازی‌ها قابلیت ری تریسینگ (Ray-tracing) را هم روشن کنند.

نسخه‌ی رایگان GeForce Now نیازی به هیچ چیز ندارد و در صورتی که انویدیا سرور آزاد داشته باشد، برای همه کار خواهد کرد. بازی‌کننده‌ها در این حالت می‌توانند یک ساعت بدون وقفه بازی کنند و پس از آن، حتی دوباره این شانس را دارند تا به بازی خود بازگردند. اگر سرورها پر باشد، افراد می‌توانند در صف قرار بگیرند تا به محض خالی شدن جا، بازی کردن را شروع کنند.

سرویس GeForce Now در مقایسه با تمام سروس‌های استریم بازی دیگر، بارها بهتر، کامل‌تر و هم‌چنین جذاب‌تر است. همین حالا اگر بخواهید گوگل استیدیا را تست کنید، باید حداقل ۱۳۰ دلار پرداخت کنید. پس از پرداخت این رقم باید تک تک بازی‌ها را با قیمت‌هایی بعضا ۶۰ دلاری دوباره خریداری کنید. در حالی که می‌توانید بدون پرداخت رقمی، حتی بدون ارایه‌ی شماره‌ی کارت اعتباری، به بازی‌های کامپیوتر خود روی GeForce Now دسترسی داشته باشید.

انویدیا با پلتفرم GeForce Now خود همین حالا برنده‌ی رقابت بین سرویس‌های استریم بازی است. از گوگل ماه‌هاست که صدایی در نیامده و حتی قابلیت‌های اولیه‌ی استیدیا حتی آپدیت هم نشده‌اند، چه برسد به اینکه بیشتر شوند. اگر انویدیا با همین روند به پشتیبانی از GeForce Now ادامه دهد، به راحتی می‌تواند سهم بزرگی از آینده‌ی صنعت بازی را، که بدون شک سرویس‌های استریم هستند، متعلق به خود کند.

