به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers فهرست بازی‌های Evo 2020 و همچنین زمان برگزاری مسابقات اعلام شد.Joey Cuellar، یکی از مؤسسین Evo، در استریم اخیر کانال ایوو در توییچ فهرست بازی‌های Evo 2020 و همچنین زمان برگزاری مسابقات را اعلام کرده است.

در زیر می‌توانید فهرست بازی‌هایی را که در Evo 2020 حضور دارند، مشاهده کنید:

Super Smash Bros. Ultimate-

Street Fighter V: Championship Edition-

Tekken 7-

Dragon Ball FighterZ-

Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r]-

Soul Calibur VI-

GranBlue Fantasy Versus-

Samurai Shodown-

Marvel vs. Capcom 2-

یکی از موارد هیجان‌انگیز در فهرست منتشر شده، حضور بازی‌ Marvel vs. Capcom 2 است و قطعا هواداران این بازی از شنیدن خبر بازگشت بازی مورد علاقه خود به Evo خوشحال خواهند شد. این بازی را می‌توان قدیمی‌ترین بازی Evo 2020 دانست که در سال ۲۰۰۰ عرضه شده بود. البته اشاره کنیم که حضور Marvel vs. Capcom 2 به‌خاطر سالگرد ۲۰ سالگی بازی است و مسابقات آن تحت نام 20urnament of Champions برگزار می‌شود که تنها دارای هشت بازیکن است. همچنین مشخص شده که چهار بازیکن از هشت بازیکن مسابقات این بازی، قهرمان‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته توانسته‌اند عنوان قهرمانی Evo در رشته Marvel vs. Capcom 2 را از آن خود کنند.

از دیگر موارد جالب Evo 2020 هم می‌توان‌به نبود Mortal Kombat 11 اشاره کرد. رویداد Evo 2020 در تاریخ 31 جولای (10 مرداد ماه) در Mandalay Bay لس آنجلس برگزار می‌شود و تا تاریخ 2 آگوست (۱۲ مرداد ماه) هم ادامه خواهد داشت.

منبع متن: pardisgame