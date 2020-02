به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamerant شرکت‌های Google و Microsoft تنها شرکت‌هایی نیستند که بازی‌های ابری را به عنوان آینده بازی‌های ویدیویی پیش‌بینی می‌کنند. Nvidia با عرضه رسمی سرویس جدید بازی ابری خود یعنی GeForce NOW، به سمت جلو حرکت کرده است.

پلتفرم بازی Nvidia اکنون بطور رسمی از حالت بتا خارج نشده است ولی خدماتی مشابه برنامه‌های Google Stadia و Project xCloud مایکروسافت را ارائه می‌دهد، که هنوز در مرحله‌ی پیش نمایش است. اعضای این سرویس قادر خواهند بود به طور یکپارچه بازی‌هایشان را در رایانه‌های شخصی، Mac (اما نه iOS) و اندروید و همچنین تلویزیون‌هایی با استفاده از Nvidia Shield انجام دهند.

برای GeForce NOW، دو رده عضویت وجود دارد، رایگان و مؤسس(Founders)، که هر دو از استریم با سرعت 1080p و 60 فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کنند. انویدیا می‌گوید که به دنبال گسترش پشتیبانی از فرمت‌های 4K و 1440p است، اما ممکن است برای مدتی به نتیجه نرسد و زمان‌بر باشد.

نسخه رایگان GeForce NOW این سرویس محدودیت‌هایی دارد، اعضا مجبور هستند برای دسترسی به سرورها در صف منتظر بمانند و محدود به بازی یک ساعته می‌شوند، اما جردن داگ، مدیر ارشد روابط عمومی Nvidia GeForce NOW و Nvidia Shield، اظهار داشته است که دفعات بازی فقط در طول آزمایش دوره‌ی بتا کمتر از یک ساعت به طول می‌انجامد. بطور‌کلی، پایان بازی بصورت یکباره در وسط مسابقه Fortnite مطمینا سرگرم کننده نخواهد بود.

بنیانگذاران GeForce NOW از اولویت دسترسی به سرورها و دفعات پخش طولانی تا شش ساعت و همچنین به روزرسانی گرافیکی همچون real-time ray tracing می‌گویند. عضویت Founders در حال حاضر هزینه 4.99 دلار در ماه است و پس از گذشت یک سال به طور خودکار به عضویت GeForce NOW Premium تبدیل می‌شود. این قیمت به عنوان یک پیشنهاد زمانی محدود مدنظر است، به این معنی که هزینه اشتراک احتمالاً در آینده در برخی مقاطع افزایش می‌یابد.





سرویس GeForce NOW یک فروشگاه بازی آنلاین نیست. درعوض، اعضا تا زمانی که بازی توسط GeForce NOW پشتیبانی شود، به کتابخانه شخصی بازی‌های خریداری شده از بسیاری از محبوب ترین فروشگاه‌های دیجیتالی رایانه شخصی از جمله Steam ،GOG و Epic دسترسی خواهند داشت. برای مثال، در مقایسه با Google Stadia، پلیر‌ها به بازیکنانی نیاز دارند تا بازیها را مستقیماً از طریق Stadia خریداری کنند، که فقط با Stadia قابل پخش است اگر بازیکنان تصمیم بگیرند عضویت GeForce NOW خود را در آینده لغو کنند، باز هم آنها بازیهای خریداری شده خود را در اختیار دارند.

عنوان "تا زمانی که بازی پشتیبانی می‌شود" را بخاطر داشته باشید. در حال حاضر، انویدیا می‌گوید بیش از 1000 عنوان با این سرویس سازگار است، از جمله 30 بازی محبوب رایگان. با این حال، این بدان معنی است که بسیاری از بازی‌ها وجود دارند که هنوز از طریق GeForce NOW قابل دسترسی نیستند. وب سایت رسمی GeForce NOW یک کادر جستجو را ارائه می‌دهد که در آن کاربران می‌توانند عناوین بازی را تایپ کنند تا ببینند آیا هنوز از این سرویس پشتیبانی می‌شوند یا خیر.





منبع متن: pardisgame