رقابت بین شرکت‌های بازی‌سازی همواره به برخی از موقعیت‌های جالب در صنعت بازی منجر شده است.Phil Spencer رئیس xbox اظهار داشته است که آمازون و گوگل رقابت واقعی مایکروسافت برای آینده هستند، زیرا صنعت گیمینگ به سمت سرویس‌های بازی ابری می‌رود.

اسپنسر اظهار داشت: "وقتی شما در مورد نینتندو و سونی صحبت می‌کنید، احترام زیادی به آنها می‌گذاریم." اسپنسر در ادامه توضیح داد كه شركتهای بازی سنتی به دلیل عدم داشتن هیچگونه نرم افزاری ابری كه در آینده اهمیت فزاینده‌ای پیدا كند، "از موقعیت خود خارج می‌شوند". xCloud، بستر استریم مایکروسافت بخش عمده‌ای از دیدگاه این شرکت برای آینده خواهد بود. این دیدگاه با آنچه شرکت‌های سنتی بازی در حال حاضر در حال انجام آن هستند مطابقت ندارد.

در نهایت، مایکروسافت خود را Netflix برای بازی‌ها می‌داند . گوگل و آمازون هر دو بر روی سرویس‌های بازی ابری کار می‌کنند و آنها را در موقعیت‌های بهتری قرار می‌دهند تا در آینده با مایکروسافت برای کسب این عنوان رقابت کنند. اسپنسر توضیح داد: "آمازون و گوگل در حال چگونگی دستیابی افراد به بازی برای 7 میلیارد نفر در سراسر جهان هستند". هدف نهایی همین است. در حالی که Xbox بخش قابل توجهی از تجارت این شرکت را تشکیل می‌دهد، اما از همه مهمتر قبل از هر چیزی این کمپانی یک شرکت فناوری است.

اسپنسر توضیح داد كه بیانیه وی به معنای "بی احترامی" به سونی یا نینتندو نیست، اما زمینه بازی در حال تغییر است. مایکروسافت رابطه‌ای نسبتاً باز با سونی و نینتندو برقرار کرده است و این یک عامل محرک در اجازه برای بازی متقابل بین سیستم‌های رقیب است. با این حال، مایکروسافت در موقعیت جالبی قرار دارد. Xbox One نتوانسته است با فروش PS4 رقابت کند و اعتقاد بر این است که Nintendo Switch، که چند سال پس از Xbox One منتشر شد، شاید از فروش تخمینی Xbox One نیز فراتر رفته باشد.

موقعیت مایکروسافت برای آینده نسبتاً خوب است، اما در حال حاضر زمینه فروش کمی متزلزل است. Xbox One به هیچ وجه یک شکست نبوده است، اما تلاش می‌شود با سایر کنسول‌های سنتی در رقابت بماند. اینکه مایکروسافت گوگل را معرفی می‌کند و از گسترش Stadia، رقیب اصلی خود تمجید می‌کند ممکن است برخی از گیمرها را در حال خاراندن سر خود بگذارد، خصوصاً با توجه به عرضه‌ی خوب Stadia .

بدون شک مایکروسافت در طی نسل بعدی کنسول تغییرات اساسی خواهد داشت. با وجود Xbox Series X آینده برند Xbox تا حدودی نامشخص است. احتمالاً در سال‌های آینده تحولات بزرگی در فلسفه Xbox بوجود آید، تغییراتی که ممکن است پایه و اساس صنعت بازی‌ها را متحول کند. بسیاری از ویژگی‌های Xbox Series X هنوز مخفی هستند، اما ممکن است این سیستم از نظر فن آوری از همان ابتدای انتشار دارای سیستم ابری باشد.

منبع متن: pardisgame