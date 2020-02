شایعه: زمان انتشار عنوان The Wolf Among Us 2 فاش شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamerant استودیو بازیسازیه Telltale Games بعد از تعطیل شدنش به طور معجزه‌آسایی در سال ۲۰۱۹برگشت و یک تریلر جدید را در جوایز بازی سال ۲۰۱۹ برای The Wolf Among Us 2 به نمایش گذاشت. حالا که ساخت بازی (دوباره) اعلام شده، بحث اصلی این خواهد بود که چه زمانی به دست طرفداران می‌رسد.

هنگامی که Telltale Games در سال 2018 بسته شده بود، مجوز خود را برای Walking Dead از دست داد و Netflix مجوز آن را برای Stranger Things گرفت. یکی از دارایی‌های این شرکت که از دست دادن آن بزرگترین ضربه برای این شرکت بود، سری دیگری که همه در مورد آن صحبت می‌کردند و یک فرم عالی برای قالب Telltale به نظر می‌رسید The Wolf Among Us بود که این شرکت قصد دارد پس از انتظاری طولانی مدت مورد این عنوان را به‌سرانجام برساند.

در خبر فاش شده‌ای از یک کاربر Reddit، که قبلاً اطلاعاتی در مورد Telltale به اشتراک گذاشته بود، عنوان شد که این بازی در حوالی سال 2021 ارائه خواهد شد. علاوه بر زمان ارائه به طرفداران، همچنین درباره جایی که بازی در حال تولید است نیز صحبت می‌کند. ساخت موارد شناخته شده‌ای که در بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند مکان Bigby ،Woodlands، یک دفتر تجاری و برخی خیابان های نیویورک به پایان رسیده اند، اما اکنون این تیم در انتظار استودیوی شریک خود AdHoc است تا نمایش‌های داستانی جدید خود را ارسال کند. جدول زمانی 2021 با گزارش‌هایی مبنی بر اینکه Telltale در حال انجام هر کار ممکنی است تا از بروز بحران در طول دوران توسعه جلوگیری کند متضاد است، ضعفی که این شرکت را در دوران گذشته خود به دام انداخت.

پیشروی سریع آماده‌سازی بازی گامی در جهت درست است، عاملی که قبلاً این شرکت را خنثی کرده بود. Telltale منابع خود را بسیار محدود می‌کرد، که نه تنها کیفیت محصول آن را تحت تأثیر قرار می‌داد بلکه برای روحیه‌ها نیز مضر بود، بنابراین هر اقدامی که برای بهبود بخشیدن این موارد انجام شود مثبت است، حتی اگر به این معنا باشد که بازی برای رسیدن به قفسه های فروشگاه مدت بیشتری را طی کند.

عنوان The Wolf Among Us به موفقیت خودش رسید و بهترین عنوان بعد از Walking Dead در شرکت Telltale شد. بازی The Wolf Among Us از شخصیت‌های داستان پریان است که از دنیای افسانه‌ای خود فرار کرده‌اند و به دنبال پناه‌گاهی در شهر نیویورک هستند که به نام Fabletown شناخته می‌شود چیزهای زیادی وجود دارد که تیم توسعه می‌تواند از آن نتیجه بگیرد، بوسیله‌ی کارمندان سابق Telltale که محصول جدید را در شرکت AdHoc مونتاژ می‌کنند، امیدواریم که این بازی بتواند همان جذابیت noir-ish فصل اول را ارائه دهد.

عنوان The Wolf Among Us در حال تولید توسط Telltale Games است که بر اساس شایعه منتشر شده در سال 2021 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame