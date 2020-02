صداپیشه و بازیگر The Last of Us Part 2 شروع به یادگیری مهارت کمانداری کرده بود

طی چند ماه اخیر، صداپیشگان مشهور صنعت گیم "تروی بیکر" و "نولان نورث" بازی The Last of Us را تجربه کرده و آن را بر روی کانال یوتیوب خود به نام Retro Replay به اشتراک می‌گذارند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، آن‌ها برای جدیدترین اپیزود Playthrough خود از صداپیشه و بازیگر کارکتر الی یعنی "اشلی جانسون" دعوت به عمل آورده بودند. همانطور که می‌دانید، "اشلی جانسون" وظیفه‌ی ضبط حرکات و صداپیشگی شخصیت الی در The Last of Us Part 2 را نیز بر عهده دارد و طی این اپیزود از، جزئیات جالبی از این عنوان به شدت مورد انتظار استودیوی ناتی‌داگ به اشتراک گذاشت.

ماجرا از این قرار است که هنگامی که این 3 تن در حال تجربه‌ی The Last of Us بوده و تروی بیکر در حال از بین بردن دشمنانی بود که از کمان و تیر استفاده می‌کردند، اشلی جانسون مبحث کمانداری را پیش کشید. بنابر گفته‌های جانسون، کمانداری مهارتی است که او اخیرا در حال کار بر روی آن بوده است:"این موضوع بخاطر بهتر شدن در مهارت تیراندازی بود. نمی‌دانم که آیا می‌توان این را بگویم یا خیر، من می‌خواستم برای نسخه‌ی دوم در این زمینه بهتر شوم."

این که بهتر شدن جانسون در کمانداری چه تاثیری بر روی بازی خواهد گذاشت مشخص نیست، اما اینکه یک صداپیشه و بازیگر برای بهتر شدن یک بازی شروع به یادگیری مهارتی جدید می‌کند، بسیار ارزشمند است. آیا این مسئله به این معنی است که بازیکنان در رابطه با کمان و تیر در نسخه‌ی دوم، انتخاب‌های بیشتری خواهند داشت؟ آیا الی درک بهتری نسبت به چگونگی استفاده از یک اسلحه در نسخه‌ی دوم از طریق واکنش‌های واقع‌گرایانه هنگم رها کردن زه کمان خواهد داشت؟ این‌ها سوالاتی است که پاسخ آن را در 22 مه(جمعه 9 خرداد) همزمان با عرضه‌ی The Last of Us Part 2 خواهیم گرفت.

منبع متن: pardisgame