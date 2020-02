تماشا کنید: پوستر زیبای به سبک فیلم بازی The Last of Us Part II

بازی The Last of Us Part II را باید یکی از معتبرترین بازی‌های زمانه بدانیم. The Last of Us با انتشار اولیه خود در سال 2013، نه تنها یک موفقیت بزرگ تجاری بود، بلکه مرتبا به عنوان یکی از مهمترین بازی‌های تأثیرگذار و مهم دهه‌ی گذشته به دلیل داستان سرایی موضوعی خود در نظر گرفته می‌شود. البته قلب بازی به خودی خود رابطه اصلی بین شخصیت‌های اصلی آن، جوئل و الی است و این فن‌آرت جدید نشان می‌دهد که چه چیزی این سری را به شکلی جالب توجه جلوه می‌دهد.

پوستر جدیدی برای هواداران The Last of Us Part II توسط Shinobi2u در DeviantArt به نمایش گذاشته شد و این پوستر به زیبایی برخی از آشناترین شخصیت‌ها و تصاویر این سریال را با شیوه‌ای به سبک فیلم و پوستر در بر‌می‌گیرد. در مرکز پوستر نگاهی به برخی از مهمترین لحظات بازی اول داریم، در حالی که در زیر آنها پرتره‌هایی از جوئل و الی قرار دارند که در فیلم The Last of Us Part II ظاهر می‌شوند. البته در پس‌زمینه‌ی کل صحنه یک Clickers با تمام جزئیات خود‌نمایی می‌کند. خود Naughty Dog نیز پوستر Shinobi2u را در حساب رسمی اینستاگرام خود به نمایش گذاشت تا به این روش مجموعه‌ها و تصاویری که با هم جمع شده‌اند را برجسته کند.

از نظر اخبار و شایعات پیرامون The Last of Us Part II، به غیر از اعلام رسمی خود Naughty Dog که تأخیر خود را در اواخر سال گذشته از فوریه به ماه مه (بهمن به اردیبهشت) اعلام کرد اوضاع این عنوان آرام بوده است. با این حال، امتیاز ESRB بازی به تازگی در وب سایت رسمی بازی آشکارشد و با گنجاندن محتوای جنسی در این بازی Naughty Dog، موضع بالغ‌تری را نشان داد. همچنین اخیراً شاهد ساخت یک بازی از این عنوان به سبک PS1 در بازی Dreams بودیم که از یوتوبری به نام Bearly Regal منتشر شده بود تا به هواداران این بازی چشمگیر اضافه کند.

Last of Us Part II به طور انحصاری برای PS4 در تاریخ 29 مه 2020 (9 خرداد 99)‌ منتشر می‌شود و می‌توانید همین حالا بازی را در آمازون از قبل سفارش دهید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این بازی حتما همراه پردیس‌گیم باشید.

منبع متن: pardisgame