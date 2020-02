مدیر شعبه‌ی بازی‌های ویدیویی مایکروسافت در مصاحبه‌ای تازه، رقبای خود را آمازون و گوگل معرفی کرده است. «فیل اسپنسر»، مدیر ایکس‌باکس در مایکروسافت، طی مصاحبه‌ای به نشریه‌ی تکنولوژی «پروتکل» گفته است که توانایی سونی و نینتندو در ساخت و توسعه‌ی زیرساخت ابری است که می‌تواند این دو شرکت را هم به رقبای مایکروسافت، آمازون و گوگل تبدیل کند.

فیل اسپنسر در این باره گفته است: «وقتی اسم از سونی و نینتندو می‌آید، ما احترام بسیار زیادی برای آن‌ها داریم، ولی ما آمازون و گوگل را به عنوان رقبای اصلی خود می‌بینیم. قصد بی‌احترامی به سونی و نینتندو نداریم، ولی این شرکت‌های سنتی حوزه‌ی بازی کم و بیش عقب مانده‌اند. شاید تلاش کنند و بخواهند چیزی شبیه به آژور بسازند، ولی ما در تمام این سال‌ها ده‌ها میلیارد دلار در زیرساخت ابری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

مایکروسافت سال‌هاست که دیگر کنسول ایکس‌باکس را آینده‌ی فعالیت‌های خود در صنعت بازی قلمداد نمی‌کند. تلاش‌های این غول بزرگ حوزه‌ی تکنولوژی در راستای بزرگتر کردن گستره‌ی مخاطب‌های خود است؛ طوری که مایکروسافت میلیاردها گیمر را در تمام دنیا هدف گرفته است. گوگل به تازگی سرویس ابری بازی خود به اسم «استیدیا» را راه اندازی کرده است و مایکروسافت هم در ادامه، مشغول کار روی سرویس استریم بازی خود به اسم xCloud است. این پلتفرم بازی مایکروسافت قرار است در پایان سال جاری میلادی رسما راه اندازی شود.

اسپنر پیش از این به اهمیت ورود گوگل و آمازون به حوزه‌ی بازی اشاره کرده بود. مدیر ایکس‌باکس هم‌چنین معتقد است که فروش کنسول تمرکز مایکروسافت در تجارت بازی خود نخواهد بود. فیل اسپنسر می‌گوید که آن‌ها هیچ علاقه‌ای به جنگ و رقابت با سونی و نینتندو ندارند.

او ادامه داده است: «من نمی‌خواهم با آن‌ها وارد جنگ شوم، در حالی که آمازون و گوگل تلاش می‌کنند تا صنعت بازی را به مخاطبی ۷ میلیاردی در تمام دنیا ارایه دهند. هدف نهایی ما دقیقا همین است.»

باید به این موضوع اشاره کنیم که استریم بازی و پلتفرم‌های ابری، آینده‌ی دور این صنعت هستند. خود مایکروسافت هم از این موضوع خبر دارد؛ طوری که قرار است امسال شاهد عرضه‌ی مدل جدید کنسول ایکس‌باکس به اسم «ایکس‌باکس سری ایکس» باشیم. عرضه‌ی این کنسول در کنار پلی‌استیشن ۵، در پاییز امسال ورود به نسل بعدی بازی‌های ویدیویی را رقم خواهد زد.

گوگل، مایکروسافت، انویدیا و حتی سونی هم سرویس‌های استریم بازی خود را دارند، ولی این سرویس‌ها فعلا به دلیل نبود زیرساخت مناسب و مشکلات متعدد، همه‌گیر نشده‌اند. شکی در این موضوع نیست که آینده‌ی صنعت بازی، در استریم بازی و پلتفرم‌های ابری است؛ همانطور که صنعت موسیقی سال‌هاست فروش دیسک را کنار گذاشته و به طور کلی بر مبنای استریم کار می‌کند و بخش بزرگی از سینما و تلویزیون هم در دنیا مبتنی بر سرویس‌های استریم است. با این حال، طبیعت تعاملی بازی‌های ویدیویی امکان راه اندازی پلتفرم‌های ابری را بسیار دشوار کرده است؛ موضوعی که حتی گوگل و مایکروسافت با بزرگترین پایگاه‌های داده، سریع‌ترین سرورها و استفاده از فرمت‌های جدید ویدیو، هنوز نتوانسته‌اند راه حلی برای آن پیدا کنند.

تصمیم مایکروسافت در راستای آماده سازی خود برای آینده‌ی صنعت بازی، کاملا به جاست، ولی نه در صورتی که این تصمیم به قیمت فراموش کردن تجارت حال حاضر این حوزه تمام شود.

منبع: The Verge

