«راد فرگوسن» (Rod Fergusson)، مدیر استودیوی بازی‌سازی The Coalition و تهیه کننده‌ی مجموعه بازی‌های Gears of War، مایکروسافت را ترک خواهد کرد. مقصد بعدی فرگوسن، شرکت بازی‌سازی بلیزارد و مجموعه‌ی دیابلو است.

فرگوسن ۱۵ سال روی مجموعه بازی‌های گیرز آو وار کرده بود. او پیش از اینکه به مایکروسافت بپیوندد، تهیه کنندگی بازی‌های گیرز آو وار را در شرکت اپیک گیمز برعهده داشت. فرگوسن هم‌چنین پیش از اینکه فورتنایت تبدیل به پدیده‌ی بزرگ صنعت بازی شود، به عنوان تهیه کننده روی آن کار کرده بود.

پس از خرید مجموعه بازی‌های گیرز آو وار از سوی مایکروسافت، این شرکت استودیوی کاملا جدیدی به اسم «کولیشن» (The Coalition) تاسیس و راد فرگوسن را به عنوان مدیر آن منصوب می‌کند. فرگوسن رهبری استودیوی کولیشن و تهیه کنندگی بازی‌های گیرز ۴ و گیرز ۵ را در چند سال اخیر برعهده داشته است.

فرگوسن قرار است به عنوان تهیه کننده‌ی مجموعه بازی‌های دیابلو به بلیزارد محلق شود. او این خبر را در قالب یک توییت منتشر کرده و نوشته است:

«پانزده سال پیش کار روی مجموعه‌ی گیرز آو وار را شروع کردم و از آن زمان، شوق زندگی من این مجموعه بوده است. با این حال وقت یک ماجراجویی جدید فرا رسیده است. مجموعه‌ی گیرز را به دستان بزرگ استودیوی کولیشن می‌سپارم و اشتیاق دارم تا همه بتوانند در ماه آوریل بازی گیرز تاکتیکس را تجربه کنند.»

فرگوسن ادامه داده است: «از ماه مارس، به بلیزارد می‌پیوندم تا روی مجموعه‌ی دیابلو نظارت کنم. جدایی برای من بسیار تلخ است، چون خانواده‌ی گیرز و طرفداران و همه را در کولیشن و ایکس‌باکس دوست دارم. از شما تشکر می‌کنم. کار کردن با تمام شما برای من افختاری بوده است.»

قسمت پنجم مجموعه بازی‌های گیرز امسال عرضه شد و توانست بازخوردهای بسیار مثبتی چه از منتقدان و چه از بازی‌کننده‌ها بگیرد. از طرف دیگر، شماره‌ی چهارم مجموعه بازی‌های دیابلو هم توسط بلیزارد رونمایی شده است. بازی دیابلو ۴ تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد و نمی‌دانیم راد فرگوسن چه تاثیری روی مراحل توسعه‌ی این بازی خواهد داشت. با تمام این اوصاف، از این پس راد فرگوسن را که در تمام این سال‌ها به عنوان چهره‌ی گیرز می‌شناختیم، با مجموعه‌ای کاملا جدید خواهیم شناخت.

