بازی موبایل کرش در دست ساخت است

این طور که به نظر می‌رسد، شرکت بازی‌سازی اکتیویژن مشغول ساخت یک بازی موبایل بر اساس شخصیت «کرش بندیکوت» (Crash Bandicoot) است. به تازگی تصاویری از یک بازی موبایل کرش به بیرون درز کرده‌اند.

شایعه‌ی ساخت یک بازی موبایل کرش بندیکوت در حالی منتشر می‌شود که شرکت بازی‌سازی اکتیویژن در کنفرانس خبری اخیر خود، به سهامداران وعده‌ی ساخت بازسازی‌ها و بازنگری‌های بیشتر روی مجموعه‌های قدیمی که در اختیار دارد را داد. به نظر می‌رسد که اکتیویژن می‌خواهد پس از موفقیت بسیار بالای بازسازی‌های کرش بندیکوت و اسپایرو، به ساخت بازی‌های بیشتری در این مجموعه‌ها روی بیاورد.

موفقیت بسیار بالای بازی‌های Crash Bandicoot N.Sane Trilogy و هم‌چنین بازسازی کرش ریسینگ یا همان Crash Racing Nitro Fueled شرکت سازنده‌ی این بازی‌ها را برانگیخته است تا کرش را دوباره زنده کند و ظاهرا از اولین نتایج این تصمیم اکتیویژن، ساخت یک بازی موبایل است.

واضح است که اکتیویژن ساخت این بازی موبایل کرش را به شرکت زیرمجموعه‌ی خود یعنی King، سازنده‌ی سری بازی‌های کندی کراش، سپرده است.

بازی موبایل کرش در سبک دونده ساخته شده است؛ سبکی که کاملا مناسب مجموعه بازی‌های کرش به نظر می‌رسد. از نظر روند با یک بازی شبیه به دیگر ساخته‌های سبک دونده مثل لارا کرافت ران یا تمپل ران یا دیگر بازی‌هایی از این قبیل، طرف هستیم. در کنار مکانیک اصلی دویدن، ساخت و ساز هم بخشی از بازی خواهد بود. احتمالا با دویدن منابع مختلفی جمع‌آوری می‌کنید و از این منابع، برای ساخت یک قلمرو استفاده می‌کنید. اکتیویژن مطمئن شده است که بازی موبایل کرش از همه نظر ذهن بازی‌کننده را درگیر و او را مجبور به بازی کردن و احتمالا صرف پول در بازی کند.

روند بازی شماره‌های اصلی کرش بسیار با سبک و سیاق بازی‌های دونده مطابقت دارد و اینکه اکتیویژن زودتر سراغ ساخت یک بازی کرش نرفته، سوال بزرگتری از دلیل ساخت این بازی موبایل است.

شرکت اکتیویژن رسما از این بازی موبایل رونمایی نکرده است، ولی این طور که به نظر می‌رسد در چند ماه آینده با عرضه‌ی رسمی آن طرف خواهیم شد.

