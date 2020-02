شرکت بازی‌سازی سورنا گیمز، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تهیه‌کننده و سازنده‌ی بازی در داخل کشور، برای اولین بار تصمیم به برگزاری یک کنفرانس خبری گرفته است. کنفرانس خبری شرکت سورنا گیمز هفته‌ی آینده برگزار خواهد شد و انتظار داریم طی این کنفرانس، از بازی‌های آینده‌ی این شرکت بشنویم.

کنفرانس MEvent98 سورنا گیمز برای روز ۲۹ بهمن ماه برنامه‌ریزی شده.

طی خبری که سورنا گیمز منتشر کرده است، این شرکت بازی‌سازی برنامه دارد تا در پایان بهمن ماه کنفرانسی با نام MEvent98 برگزار کند؛ کنفرانسی که پلتفرم نمایش محصولات آینده‌ی این شرکت خواهد بود.

سورنا گیمز چند سال گذشته را مشغول توسعه و پشتیبانی بازی‌های زولا و تراوین در کشور بوده و هم‌چنین تهیه‌کنندگی و ساخت بازی‌های دیگری را هم برعهده داشته است. سورنا گیمز بازی‌های متعددی مثل Unsight و What Happened یا پروژه‌ی Desolation Point را دست ساخت دارد. هر سه بازی در سبک‌های متفاوتی تولید می‌شوند و تصور می‌کنیم سورنا گیمز بخواهد در کنفرانس خبری خود، از این بازی‌ها و شاید پروژه‌های رونمایی نشده‌ی دیگری صحبت کند.

قرار است به زودی اطلاعات بیشتری حول کنفرانس سورنا گیمز منتشر شود.

چند ماه پیش مصاحبه‌ای با سخنگوی سورنا گیمز انجام دادیم و طی آن، درباره‌ی ماهیت این شرکت و فعالیت‌های مختلف آن، از بازی زولا گرفته تا دیگر پروژه‌ها، پرسیدیم. پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به این مصاحبه بیاندازید.

