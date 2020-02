تم جدید بازی The Last of Us Part 2 به صورت رایگان بر روی PS4 در دسترس قرار گرفت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare استودیوی ناتی‌داگ، تم پویای(Dynamic) جدیدی از بازی The Last of Us Part 2 منتشر کرده است. این تم، کارکتر اصلی بازی "الی" را نشان می‌دهد که به یک درخت تکیه داده و گیتاری نیز در دست دارد. علی‌رغم خشونت بازی اصلی، این تم فضای آرامش‌بخشی دارد و شاید بهترین ویژگی آن این است که بر اساس ساعت سیستم شما، نورپردازی آن تغییر می‌کند.

برای دریافت این تم به صورت رایگان باید کدهای زیر را در فروشگاه پلی‌استیشن در بخش Redeem Code و بسته به منطقه‌ی اکانتان وارد نمایید:

آمریکا: 4FMP-BBNM-J5L3

سایر مناطق: 9DEK-PKNG-N445

برای دریافت تم جدید تا 11 فبریه 2021 فرصت دارید؛ یعنی درست 1 سال. The Last of Us Part 2 در تاریخ جمعه 9 خرداد بر روی PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame