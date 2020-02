تاریخچه حضور کیانو ریوز در بازی ها

کیانو ریوز برای سال ها در فیلم های اکشن متعددی ایفای نقش کرده اما به نظر میرسد این روزها بیشتر از هر زمانی در این حوزه حضور دارد. به غیر از سری جان ویک، او در انیمیشن Toy Story 4 در نقش شخصیت Duke Caboom ظاهر شد. و همچنین در فیلم Always Be My Maybe نیز ایفای نقش کرد. اما بزرگ ترین سورپرایز کیانو در E3 2019 بود، که نه تنها از تاریخ انتشار Cyberpunk 2077 رونمایی کرد، بلکه کاراکترJohnny Silverhand را معرفی کرد که نقش مهمی در بازی داشت.

بیایید نگاهی مختصر به حضور کیانو ریوز در بازی ها بپردازیم.

Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure

این عنوان ابتدا به عنوان یک بازی Adventure برای PC ساخته شده بود. و ما برای اولین بار ظاهر دیجیتالی کیانو را در نقش Ted Logan در کنار همتای او جناب Bill S. Preston دیدیم.

در سال 1991، دنباله های این عنوان بر روی Game Boy و Atari Lynx منتشر شدند که هرکدام تجربه ای کاملا خاص برای پلیر رقم میزدند.

نسخه NES بازی یعنی Bill & Ted animated series به وضوح یک بازگردانی هشت بیتی از کیانو ریوز در دنیای واقعی بود. همچنین امسال این فرنچایز یک دنباله جدید تحت عنوانBill & Ted Face the Music خواهد داشت.

Bram Stoker’s Dracula

به دنبال موفقیت فیلم Bram Stoker’s Dracula و فیلم اقتباسی فرانسیس فورد کاپولا از رمان کلاسیک Vampire، عناوینی مرتبط با این فیلم ها برای 9 پلتفرم در سال های 1993 و 1995 منتشر شدند که در همه آنها شخصیت Jonathan Harker حضور داشت.

Johnny Mnemonic: The Interactive Action Movie

اگر شما این مقاله را به قصد مرور بازیهای کیانو ریوز میخوانید، این بازی را نخرید!

در سال 1995 یک عنوان تعاملی ادونچر FMV* بر اساس Johnny Mnemonic منتشر شد، داستانی کوتاه از William Gibson که فیلمی با همان نام و با نقش آفرینی کیانو از آن ساخته شد، اما در بازی اقتباسی آن خبری از کیانو نبود، و در عوض Cristopher Gartin در نقش Johnny Mnemonic ظاهر شد.

Enter The Matrix

ظاهرا سری ماتریکس باید بازی های بی شماری داشته باشد، اما به هر حال تنها سه بازی رسمی دارد و اینکه فقط یکی از این عناوین روی شخصیت اصلی یعنی نئو تمرکز دارد واقعا گیج کننده است!

Enter The Matrix در سال 2003 توسط واچوفسکی ها کارگردانی شد، و دارای برخی از ستاره های فیلم The Matrix Reloaded بود. هم چنین داستان بازی مستقیما با رویداد های فیلم در تقاطع بود، اما بازی به پلیر ها اجازه نداد تا در نقش نئو بازی کنند، و این موضوع طرفداران را ناراحت میکرد که می خواستند صحنه های اکشن مورد علاقه خود از فیلم را با هنرنمایی بازیگر رویایی شان که توسط گروهی از Hugo Weaving ها محاصره شده است، اجرا کنند!

اما بالاخره طرفداران موفق شدند شنل یک کیانوی واقعی را در عنوان The Path of Neo بر تن کنند، عنوانی که می توان به آن یک بازی واقعی ماتریکس گفت و مردم تا زمان انتشار فیلم منتظرش بودند.

Constantine

اینبار کیانو در نقش شکارچی شیاطین ظاهر شد، که بعدا نسخه دیجیتالی او را در عنوان اقتباسی از فیلم دیدیم. بازی تا حدی که انتظارش را داشتید خوب بود!

John Wick

متاسفانه، بعد از Constantine کیانو در بازی های دیگری ظاهر نشد و ما مجبور شدیم هزاران بازی را بدون درخشش جذاب ترین ستاره موتورسیکلت سوار جهان تجربه کنیم! تا اینکه در سال 2014، از جان ویک به عنوان شخصیتی قابل بازی در DLC بازی Pay Day 2 رونمایی شد، یکی از چندین ایفای نقش های کیانو به عنوان یک قاتل بدنام که همرسش را از دست داده و دوستدار سگ هاست!

بعدا، در سال 2017، گیمر ها این شانس نصیب شان شد که در نقش خود جان ویک ظاهر شوند.

عنوان The John Wick Chronicles به شما اجازه میداد در یک ماجراجویی از نوع VR، در نقش جان ویک افسانه ای بازی کنید.

و بعد، در سال 2018 فورتنایت یک اسکین غیر رسمی از جان ویک دریافت کرد که به عنوان “The Reaper” شناخته میشد. اپیک گیمز سعی کرد تا وانمود کند The Reaper ربطی به جان ویک ندارد، با وجود اینکه همه میدانستد ریپر همان کیانو ریوز است.

یک سال بعد، احتمالا برای اینکه اپیک ثابت کند آنها از کیانو ریوز سوء استفاده نمی کردند، و یا برای اینکه بیشتر پول به جیب بزند، اپیک گیمز یک اسکین رسمی از کیانو ریوز را منتشر کرد، در کنار تریلری که جان ویک با اسکین لایسنس شده در مقابل دوقلوی لایسنس نشده اش قرار میگرفت.

و در آخر، در سال 2019، که به عنوان سال کیانو ریوز شناخته شده است، عنوانی با نام John Wick: Hex منتشر شد. یک اکشن-استراتژی که توسط Mike Bithell، سازنده مستقل Thomas Was Alone ساخته شده بود.

Cyberpunk 2077

و اینک، در 2020، ما سایبرپانک را داریم – عنوانی AAAA، جهان باز و Action RPG که به پلیر ها اجازه میدهد در فانتزی های رویایی شان غرق شده و در حالی که روح سایبرنتیک کیانو ریوز در مغزشان جاسازی شده، یک ماجراجویی آینده نگرانه دیوانه وار را تجربه کنند!

منبع متن: pardisgame