دموی بازی The Last of Us Part 2 در رویداد PAX East قابل تجربه خواهد بود

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsqaure، کمپانی سونی و استودیوی ناتی‌داگ اعلام کردند که دموی بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در رویداد Pax East قابل تجربه خواهد بود. PAX East 2020 از تاریخ 27 فبریه(پنجشنبه 8 اسفند) آغاز شده و تا 1 مارچ (یکشنبه 11 اسفند) ادامه دارد.

شرکت‌کنندگان این رویداد قادر خواهند بود تا دموی یک ساعته‌ی The Last of Us Part 2 در قالب قسمتی تحت عنوان Patrol تجربه کنند. ظاهرا این دمو در اوایل بازی جریان دارد، جایی که الی و دینا در خاریج از منطقه‌ی Jackson برای پاک‌سازی مناطق آلوده‌ی اطراف به ماجراجویی می‌پردازند. The Last of Us Part 2 در تاریخ 29 مه(جمعه 9 خرداد) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame