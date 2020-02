به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، استودیوی ناتی‌داگ اعلام کرد که بازی The Last of Us Part 2 وارد مراحل پایانی ساخت خود شده است. اگر بخاطر داشته باشید، این بازی قرار بود تا در ماه فبریه در دسترس قرار گیرد، اما تا ماه اکتبر تاخیر خورد. حال خوشبختانه بازی قطعا در تاریخ مشخص شده، عرضه می‌گردد.

طی یک بروزرسانی روند توسعه، ناتی‌داگ نوشته است:"ما بسیار خرسندیم که اعلام کنیم وارد مراحل پایانی توسعه‌ی The Last of Us Part 2 شده و هنگامی که شما این متن را می‌خوانید، ما در حال برداشتن گام‌های نهایی ساخت آن هستیم. پایان توسعه ما را یک گام بسیار بزرگ به عرضه‌ی بازی نزدیک می‌کند. ما می‌دانیم که همه‌ی شما طی چند سال اخیر بسیار صبور بوده‌اید، بنابراین بسیار باعث خوشحالی است که ببینیم بازی‌مان در حال شکل‌گیری نهایی است؛ به این معنی که بازی به زودی در دستان شما خواهد بود."

همچنین تایید شد که دموی یک ساعته‌ی این عنوان مورد انتظار در رویداد PAX East قابل تجربه خواهد بود. The Last of Us Part 2 در تاریخ 29مه (جمعه 9 خرداد) بر روی PS4 منتشر می‌شود.

