دریافت رایگان Call Of Duty: Modern Warfare با تماشای Twitch

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamespot با آغاز فصل 2، که شامل نقشه‌های جدید و بازگشت شخصیت Ghost بود، برای افزایش بازدید‌ها در تویئچ Call of Duty: Modern Warfare پاداشی جالب در نظر گرفته است، شروع این Rewards در تاریخ 20 فوریه (1 اسفند) در ساعت 4 صبح است.

تماشای یک ساعت از بازی باعث می‌شود تا نشان Prime Watcher در بازی را بدست آورید، همچنین جوایز تماشای دو و سه ساعته شامل Restless Sleeper spray و double weapon XP است. با چهار ساعت تماشا نیز انیمیشن Hard Landing را دریافت خواهید کرد.

برای کسب جوایز، باید یک حساب Call of Duty داشته باشید سپس آن را به حساب Twitch خود وصل کنید. پس از اتمام این کار، به دنبال استریمی باشید که در فهرست رسمی Call of Duty: Modern Warfare Twitch قرار داشته باشد و "واجد شرایط باشد". این واجد شرایط عامل کسب پاداش شما خواهد بود.

اگر هنوز Call of Duty: Modern Warfare for Season 2 را به روزرسانی نکرده‌اید، باید زمان تقریبا زیادی را برای آن کنار بگذارید. این بروزرسانی 51 گیگ در PS4 و 68 گیگابایت در XBOX ONE و 94 گیگابایت در رایانه‌های شخصی است. نقشه‌ها و اسلحه‌ها برای همه بازیکنان رایگان است، حتی اگر آنها Battle Pass را خریداری نکرده باشند.

منبع متن: pardisgame