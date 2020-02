افزایش تقاضا و کمبود قطعات، قیمت ساخت سخت‌افزار کنسول نسل بعد سونی را بالا برده است. طبق گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده، هزینه‌ی ساخت سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ به حدود ۴۵۰ دلار رسیده است؛ رقمی که سونی انتظار آن را نداشته و در راستای همین موضوع، هنوز نتوانسته است قیمت نهایی خود کنسول را مشخص کند. منابع بلومبرگ گفته‌اند که سونی منتظر قیمت‌گذاری ایکس‌باکس بعدی از سوی مایکروسافت است و برنامه دارد پس از آن در مورد قیمت پلی‌استیشن ۵ تصمیم‌گیری کند.

سونی و مایکروسافت هر دو برنامه دارند تا در پایان سال جاری میلادی، یعنی پاییز سال آینده، کنسول‌های نسل بعد خود را وارد بازار کنند؛ کنسول‌هایی که هر دو به صورت رسمی با نام‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس معرفی شده‌اند. هر دو کنسول هنوز رسما در طی مراسمی جداگانه معرفی نشده و اطلاعات و جزییات آن‌ها هنوز منتشر نشده است. با این حال، گفته شده که سونی حتی خودش هم نسبت به جزییات نهایی پلی‌استیشن ۵ مطمئن نیست. بلومبرگ می‌گوید که قیمت نهایی کنسول‌های قبلی سونی همگی در ماه فوریه مشخص شده‌اند و پس از آن، سونی در بهار شروع به تولید انبوه کنسول‌ها کرده است. این اتفاق برای پلی‌استیشن ۵ رخ نداده و مسوولان سونی هنوز روی قیمت پلی‌استیشن ۵ اتفاق نظر ندارند. منابع بلومبرگ به صورت ناشناس این خبرگزاری گفته‌اند که سونی منتظر جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از رقیب خود یعنی مایکروسافت است.

مشکلی که گریبان سونی را گرفته، کمبود دو قطعه‌ی اصلی پلی‌استیشن ۵ یعنی حافظه‌ی رم و حافظه‌ی فلش است.

تخمین زده می‌شود که کنسول قبلی سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ هزینه‌ی ساختی ۳۸۱ دلاری داشته است. سونی این کنسول را به هنگام عرضه با قیمت ۳۹۹ دلار وارد بازار کرد. اگر هزینه‌ی ساخت پلی‌استیشن ۵ را همان ۴۵۰ دلار در نظر بگیریم و آن را در کنار تفاوت قیمت عرضه و ساخت پلی‌استیشن ۴ قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که قیمت نهایی پلی‌استیشن ۵ باید حداقل ۴۷۰ دلار باشد.

فروش یک کنسول بازی ۴۷۰ دلاری به هیچ وجه راحت نیست و این موضوع ممکن است به ضرر سونی تمام شود. همین حالا هم گران‌ترین کنسول سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو، با قیمت ۳۹۹ دلار فروخته می‌شود. البته که این رقم هم معمولا در فروشگاه‌ها همراه با تخفیف و پایین‌تر است.

مشکلی که گریبان سونی را گرفته، کمبود دو قطعه‌ی اصلی پلی‌استیشن ۵ یعنی حافظه‌ی رم و حافظه‌ی فلش است؛ موضوعی که در نتیجه‌ی افرایش تفاضا برای این قطعات شکل گرفته. شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند نسل جدید موبایل‌های خود را معرفی کرده و ساخت آن‌ها را شروع کرده‌اند. این موضوع منجر به افزایش بسیار زیاد تقاضا برای رم و حافظه‌ی فلش شده است. سامسونگ همین چند روز پیش سری جدید گوشی‌های خود را معرفی کرد. گوشی‌های سری اس۲۰ حداقل ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم دارند.

البته که شرکت‌های سازنده‌ی کنسول‌های بازی معمولا این دستگاه‌ها را با سود بسیار کم یا حتی در بسیاری از مواقع با ضرر عرضه می‌کنند. درآمد اصلی این شرکت‌ها از فروش سخت‌افزار و کنسول نیست، بلکه آن‌ها از فروش بازی و سرویس‌های اشتراکی مختلف درآمدزایی می‌کنند. حتی مدیر عامل سونی، کنیچیرو یوشیدا هم چند وقت پیش گفته بود که موفقیت یک تجارت را نباید با تعداد فروش سخت‌افزار محاسبه کرد، بلکه موفقیت وابسته به تعداد کاربران فعال یک سرویس است.

بلومبرگ می‌گوید که برخی از مسوولان سونی معتقدند که در راستای رقابت با مایکروسافت، آن‌ها باید پلی‌استیشن ۵ را با ضرر بفروشند. از طرف دیگر، تعدادی از مسوولان سونی هم ترجیح می‌دهند تا روی فروش سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ هم درآمدزایی کنند.

قطعات پلی‌استیشن ۵ به صورت نهایی مشخص شده‌اند و سونی برنامه‌ای برای تغییر سخت‌افزار این کنسول ندارد.

هیروکی توتوکی، مدیر ارشد مالی سونی، هفته‌ی گذشته بود که طی کنفرانس مالی سونی به سهام‌داران از تلاش‌شان برای آماده‌سازی پلی‌استیشن ۵ گفت. توتوکی گفته بود: «باید هزینه‌های تولید پلی‌استیشن ۵ را کنترل کنیم و در عین حال هم تعداد صحیحی دستگاه در سری اول تولید کنیم.»

بیشتر قطعات پلی‌استیشن ۵ به صورت نهایی مشخص شده‌اند و سونی برنامه‌ای برای تغییر سخت‌افزار این کنسول ندارد. منابع بلومبرگ گفته‌اند که سونی از یک سیستم خنک‌کننده‌ی به نسبت گران‌قیمت استفاده کرده است. معمولا سیستم‌های خنک‌کننده هزینه‌ای کمتر از یک دلار دارند، ولی سونی از سیستمی گران استفاده کرده تا مطمئن شود که تراشه‌های قدرتمند داخل کنسول مشکل تولید گرما و خنک شدن ندارند.

سونی هنوز تصمیم نگرفته است که برای سال اول تولید، برنامه دارد چه تعداد کنسول پلی‌استیشن ۵ تولید کند. با این حال، طبق گزارش بلومبرگ، ویروس کرونا برخلاف صحبت شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف، روی تولید پلی‌استیشن ۵ هیچ تاثیری نداشته است.

واضح است که تجارت پلی‌استیشن، بالاترین اهمیت را برای سونی دارد. سونی تصمیم گرفته است تا سخت‌افزار قدرتمند پلی‌استیشن ۵ را حفظ کند و اجازه ندهد مشکل کمبود قطعات روی این کنسول تاثیر بگذارد. با این حال، بلومبرگ می‌گوید که کمبود حافظه‌های رم سونی را مجبور کرده است تا تعدادی از قابلیت‌های یکی از دوربین‌های بدون‌آینه‌ی نسل بعد خود را تغییر دهد.

نهایتا، گزارش بلومبرگ می‌گوید که سونی برنامه دارد تا از اجرای بیشتر بازی‌های پلی‌استیشن ۵ روی پلی‌استیشن ۴ هم مطمئن شود؛ طوری که بیشتر بازی‌های اولیه‌ی پلی‌استیشن ۵ روی کنسول قبلی هم کار خواهند کرد. این حرکت، در کنار ادامه‌ی فعالیت سرویس‌های مختلف پلی‌استیشن و هم‌چنین فروش بازی می‌تواند سونی را از حفظ درآمد فعلی خود مطمئن کند. هم سونی و هم مایکروسافت در حال گسترش سرویس‌های آنلاین خود هستند و درآمد حاصل از آن‌ها، می‌تواند انعطاف بیشتری به این دو شرکت درباره‌ی قیمت‌گذاری نهایی سخت‌افزار نسل بعدشان دهد.

منابع بلومبرگ به این خبرگزاری گفته‌اند که سونی منتظر اعلام قیمت نهایی ایکس‌باکس سری ایکس است؛ کنسولی که مستقیما با پلی‌استیشن ۵ رقابت خواهد کرد. با این حال، انتظار نداریم مایکروسافت زودتر از نمایشگاه E3 که در ماه ژوئن برگزار می‌شود، حرفی از قیمت ایکس‌باکس سری ایکس بزند. از طرف دیگر، مدیر ارشد مالی سونی که در کنفرانس اخیر حرف زیادی از تجارت بازی نزد، در همین مراسم به سهامداران گفت که تا پایان ماه آوریل برنامه‌های سونی برای پلی‌استیشن را در سال مالی جاری اعلام خواهند کرد.

حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد و سونی تا پایان آوریل نسبت به قیمت نهایی پلی‌استیشن ۵ تصمیم‌گیری نکند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا در کنفرانس مالی بعدی سونی در ماه می، حداقل چیزی درباره‌ی پلی‌استیشن ۵ بشنویم.

با تمام این اوصاف، به نظر نمی‌رسد که سونی بخواهد سکوت خود درباره‌ی پلی‌استیشن ۵ را به این زودی‌ها بشکند.

منبع: بلومبرگ

