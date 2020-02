توییت جدید کارگردان بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2، به بازیکنان اطمینان خاطر داد که با یک شاهکار مجدد روبرو خواهند شد. از طرفی دیگر، استودیوی سازنده‌ی این بازی یعنی Naughty Dog، بارها پیرامون توانایی‌های خود در زمینه‌ی ساخت بازی‌ها با استاندارد نسل بعدی صحبت کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt در واقع، این موضوع که استودیوی ناتی‌داگ، یکی از معدود شرکت‌های بازی‌سازی است که همیشه بازی‌های با کیفیتی تولید می‌کند، برای همه موضوعی روشنی است. علاوه براین، این استودیو همیشه با رسانه‌ها و بازیکنان همگام بوده و به خوبی اخبار، ویدیوها و حتی عرضه‌ی نسخه‌های آزمایشی خود را مدیریت کرده است. بنابراین، حتی بروز تاخیر در انتشار بازی The Last of Us Part 2 به جای اینکه اعتراض طرفدارانش را در پی داشته باشد، به طرفداران این امید را داد که "پس، بازی بهتری در انتظار ماست."

از طرفی دیگر، بازی Last of Us Part 2 رسماً به بزرگ‌ترین عنوان ساخته شده توسط ناتی داگ تبدیل شده است و همین موضوع باعث خواهد شد که انتظار منتقدان این بازی، به اندازه‌ای کم‌سابقه در تاریخ صنعت بازی بالا رفته باشد و در نتیجه، پس از عرضه‌ی این بازی شاهد قوانین وحشتناکی برای نقد آن خواهیم بود.

توییت جدید Anthony Newman (آنتونی نیومن)، کارگردان بازی The Last of Us Part 2، نشان می‌دهد که استرس و ناامیدی، جایی در این استدیو ندارد.

بدون شک، ساخته‌های استودیوی Naughty Dog به اندازه‌ی کافی عالی هستند. اما با توجه به صحبت‌ها و توئیت Newman، هر کسی که منتظر بازی است هیجان زده خواهد شد. بازی The Last of Us Part II، در تاریخ 29 می 2020 (9 خرداد 99)، به صورت انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر خواهد شد.

