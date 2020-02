حملات به اعتبار نمایشگاه E3 یکی پس از دیگری ادامه دارند. پس از انتشار آمار و ارقام نه چندان جالب این نمایشگاه و اعلام رسمی خروج سونی از E3 2020، آن هم برای دومین سال متوالی، یکی از بزرگترین چهره‌های صنعت بازی هم خبر از ترک نمایشگاه E3 2020 داده است. «جف کیلی» رسما اعلام کرده است که به E3 2020 نخواهد آمد.

جف کیلی (Geoff Keighley) در توییتر خود اعلام کرده است که امسال برنامه‌ای برای تهیه کنندگی برنامه‌ی E3 Coliseum یا حتی شرکت در رویداد E3 2020 ندارد. جف گیلی گفته که او از ابتدای پیدایش رویداد E3 در آن شرکت کرده و برای اولین بار در ۲۵ سال گذشته است که به این مراسم نخواهد آمد.

در پیغام توییتری جف کیلی آمده است:

«در ۲۵ سال گذشته در تمام نمایشگاه‌های E3 حضور پیدا کرده‌ام. پوشش E3، اجرا در آن و به اشتراک گذاشتن این نمایشگاه از اتفاقات مهم هر سال من بوده و این نمایشگاه بخش بزرگی از حرفه‌ی من را تعریف کرده است.

به اینکه چگونه نظرم را درباره‌ی E3 2020 ارایه کنم، فکر کرده‌ام. می‌خواهم از بازی‌سازانی که ساخته‌های خود را به نمایش می‌گذارند حمایت کنم ولی در عین حال باید با شما، با طرفداران، روراست باشم و درباره‌ی آنچه از من انتظار دارند، صحبت کنم.

این تصمیم سخت را گرفته‌ام که تهیه‌کنندگی برنامه‌ی E3 Coliseum را رد کنم. برای اولین بار در ۲۵ سال گذشته، در E3 حضور پیدا نخواهم کرد.

در آینده از این صنعت در دیگر مراسم‌ها و به شکل‌های دیگر پشتیبانی خواهم کرد.»

تصمیم جف کیلی برای خروج از نمایشگاه E3 2020 و حضور پیدا نکردن در آن، برای چندمین بار بر وضعیت نابه‌سامان این رویداد اشاره دارد. جف کیلی در چند سال گذشته فقط هم به تهیه‌کنندگی سری برنامه‌های E3 Coliseum و پوشش رویداد E3 مشغول نبوده است. جف کیلی به عنوان برگزار کننده و تهیه‌کننده‌ی رویداد سالانه‌ی گیم اواردز، نقش مهمی در هماهنگی بازی‌سازان و ارتباط آن‌ها با شرکت‌های مختلف، تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران دارد. بازی‌سازان مختلف، چه بازی‌سازان مستقل و چه شرکت‌های بزرگ، بسیاری از برنامه‌های خود در سال‌های گذشته را با کمک جف کیلی هماهنگ کرده‌اند.

اینکه جف کیلی، به عنوان یکی از بزرگترین افراد کلیدی صنعت بازی در E3 2020 حضور پیدا نکند، از بی‌اعتباری این رویداد به عنوان یک مراسم برای افراد فعال در صنعت بازی اشاره دارد.

جف کیلی در یک توییت دیگر و در پاسخ به سوالی اضافه کرده است که او حرف‌های خوبی درباره‌ی برنامه‌های E3 امسال نشنیده است؛ حرف‌هایی که او را ترغیب کرده‌اند تا به طور کلی حضور در این رویداد را از سمت خود لغو کند.

قرار است در سال ۲۰۲۰ میزبان کنسول‌های نسل بعد باشیم، ولی این طور که به نظر می‌رسد رویداد E3 امسال حتی به نسبت سال‌های گذشته هم بدتر برگزار خواهد شد. گزارشی جدید، چند وقت پیش از کاهش تعداد مقالات و برنامه‌هایی که E3 را پوشش می‌دهند گفته بود. این مراسم در چند سال گذشته تغییرات بسیاری کرده است؛ طوری که دیگر با یک نمایشگاه تجاری محض طرف نیستیم و این نمایشگاه حتی ورود عموم را هم ممکن کرده است.

خروج شرکت‌هایی مثل سونی یا الکترونیک آرتز از E3 این فرصت را برای دیگر شرکت‌های بازی‌سازی به وجود آورده است تا چشم‌های بیشتری را به سمت خود جذب کنند؛ طوری که مشتاقانه منتظر تماشای جذاب‌ترین کنفرانس E3 امسال هستیم: کنفرانس Devolver Digital.

