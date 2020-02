به گزارش‌ پردیس‌گیم و به نقل از forbes شرکت Ubisoft دو روز پیش یک بازی جدید Prince of Persia را اعلام کرد. Prince of Persia: Dagger of Time چیزی شبیه به پیشینیانش نیست. بازی جدید یکی از بازی‌های Ubisoft Escape Games است. شما فقط می توانید این مورد را در اتاقهای خاص VR Escape موجود در سراسر جهان بازی کنید. این بازی یک عنوان ماجراجویی با گیم‌پلی گروهی VR escape room است که در همان دنیای فرنچایز Prince of Persia تنظیم شده است. در توضیحات رسمی آمده است:

"دو، سه یا چهار بازیکن برای حل معماها و یافتن راهی برای خروج از قلعه Fortress of Time، با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این داستان، بازیکنان توسط Kaileena، ملکه زمان احضار می‌شوند. از آنها خواسته می‌شود که به او كمك كنند تا جلوی برنامه‌های شیطانی Magi را بگیرند، كه در تلاش است تا شن‌های زمان را بازگرداند و یك ارتش از هیولا‌های شنی را ایجاد كند. برای فرار با موفقیت از قلعه، بازیکنان باید برای تکمیل اهداف از کار تیمی و مهارت‌های حل مسئله استفاده کنند و از قدرت‌های خنجر زمان برای کنترل زمان استفاده کنند."

به نظر می رسد که این عنوان VR می‌تواند سرگرم کننده باشد، با این وجود کمی ناامید کننده است که بعد از این همه سال، اولین بازی جدید Prince of Persia که به دست ما می‌رسد یک بازی VR است و موردی است که فقط می‌توانید در VR Escape Room بازی کنید.

Ubisoft می گوید بیش از 300 مکان (طبق معمول ایران جزیی از آن نیست) برای انجام بازی در سراسر جهان وجود دارد و این بازی به‌همراه دو بازی Escape the Lost Pyramid و Medusa’s Gate (هردو در مجموعه Assassin’s Creed universe) قرار دارد و بخشی از پیشنهادات بازی‌های Ubisoft Escape Games می‌باشد. ما قطعاً دوست داریم که یکی از این عنوان ها در VR Escape Room امتحان کنیم اما فکر می‌کنم همه‌ی ما یک بازی جدید Prince of Persia را بر روی کنسول‌ها و رایانه‌های‌شخصی بیشتر ترجیح می‌دهیم.

عنوان Prince of Persia: Dagger of Time در بهار سال 2020 ارائه می‌شود.

منبع متن: pardisgame