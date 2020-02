از Expansion جدید برای The Division 2 تحت عنوان Warlords of New York رونمایی شد

گسترش دهنده داستانی The Division 2 – Warlords of New York جهانی نابود شده در منهتن جنوبی را در اختیار پلیر ها خواهد گذاشت.

در این Expansion که از فردا شروع می شود، پلیر ها می توانند مقدمه را با اپیزود سوم یعنی Coney Island: The Hunt تجربه کنند که در February 12 برای دارندگان Year 1 Pass و در 19 February برای تمامی پلیر های The Division 2 بصورت رایگان قابل دسترسی خواهد بود.

امروز یوبیسافت از Warlords of New York رونمایی کرد، یک گسترش دهنده داستانی برای The Division 2 که در March 3 برای هر سه پلتفرم و هم چنین روی UPLAY+ قابل دسترسی خواهد بود. همچنین The Division 2 و گسترش دهنده جدیدش بعدا در ماه March بر روی پلتفرم Stadia نیز منتشر خواهد شد.

درحالی که پلیر های دیویژن 2 میتوانند این Expansion را به تنهایی خریداری کنند، پلیر های جدید می توانند نسخه Standard Edition را خریداری کنند که دارای خود بازی The Division 2 و Warlords of New York می باشد. همچنین نسخه Ultimate Edition به پلیر ها خود بازی و Expansion را ارائه خواهد داد؛ محتوای Year 1، ماموریت های مخفی و Unlocked Specialization ها نیز در دسترس دارندگان این نسخه خواهد بود. تمامی پلیر ها برای عضو شدن در Warlords of New York باید به Level 30 و سطح 5 جهانی ((World Tier 5 رسیده باشند. هر Edition از بازی دارای یک Boost خواهد بود که پلیر را به Level 30 خواهد رساند. پلیر ها میتوانند این Boost را طبق خواست خودشان فعال کنند، که با این کار میتوانند فورا به New York Expansion دسترسی داشته باشند. بعد از به تمام رساندن کمپین Warlords of New York، ایجنت ها میتوانند میان نیویورک و واشنگتن Fast Travel کنند تا از تمامی محتویات The Division 2 لذت ببرند.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

در Warlords of New York، ماموران دیویژن به شکار Aaron Keener خواهند رفت، یک مامور دیویژن سابق که اکنون در کنار شبکه مامورین سرکش، تبدیل به خطری بزرگ برای رشد و تولد دوباره تمدن شده است. برای تعقیب و گیر آوردن Keener، ایجنت ها در جهان وحشی و باز Lower Manhattan به دنبال او خواهند گشت، یک Dark Zone سابق که اخیرا توسط طوفانی ویرانگر نابود شد، طوفانی که نیویورک را بدتر از هر ایالت دیگری ویران کرد. ایجنت ها وظیفه دارند تا در مناطق جدید کاوش کنند، که هر کدام دارای مکان های نمادینی مانند Two Bridges، Chinatown و وال استریت می باشند.

برای رسیدن به Keener، پلیر ها باید هر کدام از Rogue Agent های اورا زمین گیر کنند. هر Rogue Agent مهارت ها و پیش زمینه داستانی خود را دارد، که بعد از شکار آنها می توانید آن مهارت را کسب کنید.

در کنار Warlords of New York، در آپدیت جدید مکانیزم های RPG نیز بر روی بازی اعمال شده اند که به پلیر ها اجازه می دهد تاGear Inventory خود را بهتر مدیریت کنند. همچنین صفحه UI آپدیت خواهد شد تا برای همیشه Roll Range هارا برای هر کدام از آمار قطعات Gear ها یا اسلحه هارا نشان دهد.

Dark Zone های فعلی که در بازی وجود دارند در حال احیا شدن هستند. تمرکز بازی بر روی تعامل با ارزش پلیر با پلیر های دیگر خواهد بود، خواه آنها با همدیگر مبارزه کنند یا به یک ایجنت در مبارزه با یک پلیر سرسخت و سرکش کمک کنند.

در Warlords of New York، سطح پلیر ها از 30 به 40 ارتقا خواهد یافت، اما این پایان کار نیست. Warlords of New York یک سیستم پیشرفت بی نهایت* هم دارد، سطح SHD و 4 مهارت جدید که می توانند در بازی استفاده شوند. دارندگان Expansion به سلاح ها و تجهیزات جدید نیز دست خواهند یافت.

نسخه Standard Edition بازی هم اکنون با قیمت 2.99$ در دسترس است. در ادامه با نمایشی جذاب از گیم پلی این افزونه همراه باشید.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame