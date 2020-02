به شکلی ناگهانی، سونی به اطلاع طرفداران خود رساند در مراسم PAX East که در شهر بوستون برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد و علت این اتفاق نیز بیماری مربوط به ویروس کوروناست.

درا دامه بیانیه‌ی Sony در وبلاگ PlayStation را مشاهده می‌کنید؛

«امروز، گروه سرگرمی‌های تعاملی سونی تصمیم گرفت که شرکت در مراسم PAX East بوستون را به دلیل افزایش تعداد بیماران آلوده به ویروس کورونا لغو کند. از آنجا که این وضعیت اضطراری هر روز تغییر می‌کند، احساس کردیم این انتخاب ایمن‌ترین گزینه ممکن باشد. ناامید هستیم که به اجبار حضورمان در این رویداد را لغو می‌کنیم اما سلامت و امنیت نیروی کاری ما از مهم‌ترین اولویت‌هایمان می‌باشد.»

همین هفته پیش سونی و Naughty Dog اعلام کردند طی PAX East دموی The Last of Us Part II برای اولین به صورت عمومی قابل بازی خواهد بود. در کنار این عنوان مورد انتظار بازی‌های Nioh 2 ،DOOM Eternal و Final Fantasy VII Remake نیز قرار بود در غرفه‌ی PlayStation قابل بازی باشند.

در کنار سونی، استودیوی Naughty Dog هم دست به کار شده و معذرت‌خواهی خود از هواداران را در توئیتر به اشتراک گذاشته؛

«خیلی ناراحت هستیم که PAX East را از دست می‌دهیم! واقعاً مشتاق بودیم شما رو در مراسم ببینیم و واکنش‌هایتان نسبت به دمو را نگاه کنیم. اگرچه می‌دانیم این موضوع صبر کردن تا 9 خرداد را اندکی سخت‌تر می‌کند اما از اینکه درک می‌کنید متشکریم. نگران نباشید، با نزدیک شدن به زمان عرضه چیزهای بیشتری به اشتراک خواهیم گذاشت...»

این خبر مطمئناً برای کسانی که برنامه داشتند طی هفته‌ی آینده در PAX East شرکت کنند شدیداً ناامیدکننده است، با اینحال نمی‌توان سونی رو مقصر دانست. گردهمایی‌ها از مراکز اصلی گسترش بیماری‌ها هستند و سابقاً هم " PAX flu" به معنی (آنفولانزای پکس) همیشه موضوع شوخی‌ها بوده.

اینطور که پیداست، ویروس کورونا بیش از آن که فکر می‌کردیم روی صنعت بازی‌های ویدئویی اثر گذاشته. نه تنها عناوینی مثل نسخه‌ی سوئیچ The Outer Worlds تأخیر خوردند بلکه Nintendo به دلیل مشکلات ایجاد شده در بخش تولید با کمبود توضیع کنسول Switch در جهان مواجه شده. باید صبر کنیم و ببینیم آینده چه چیزی در آستین خود دارد.

مراسم PAX East در هفته‌ی آینده و روز پنجشنبه، 8 اسفند آغاز شده و تا 11 اسفند ادامه خواهد داشت.

منبع متن: pardisgame