معرفی نقشه بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare +تصویر

حالت بتل رویال عنوان Call of Duty: Modern Warfare به نام Warzone تقریباً هیچ سورپرایزی خاصی نبوده، چرا که شایعات و لیک‌های زیادی درباره آن در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده. حالا به لطف VGC، لیک بعدی متمرکز بر تاریخ عرضه و با اشاره به اواسط ماه مارس میلادی است. گفته می‌شود که حالت Warzone یک بخش free to play می‌باشد و برای تجربه آن نیازی به داشتن Modern Warfare نیست. در عوض، به نظر Activision به دنبال این است تا به کمک Call of Duty: Mobile و Warzone حتی افرادی که آخرین عنوان سری Call of Duty را خریداری نکرده‌اند نیز درگیر بازی‌های خود کند.

همچنین تصویری از یک نقشه هم به اشتراک گذاشته شده که در ادامه مشاهده می‌کنید؛

گفته شده که این مود تا 200 بازیکن را در جوخه‌های مختلف پشتیبانی می‌کند. همچنین یک سری ویژگی‌های دیگر نیز هستند که Warzone را متفاوت از سایر حالت‌های بتل رویال می‌کند. اولین مورد the Gulag نام دارد که در آن بازیکنان بعد از کشته شدن به آن وارد می‌شوند. البته، فقط در صورتی می‌توانید وارد the Gulag شوید که یکی از هم تیمی‌هایتان شما را به یک آمبولانس برساند. در the Gulag بازیکن با نبردی یک به یک مواجه می‌شود که در آن پیروز به the arena باز می‌گردد. تغییر دیگر پول رایج داخل بازی به اسم Plunder است که به وسیله آن می‌توانید در طول بازی پاداش‌هایی دریافت کنید ولی اگر کشته شوید این پول را از دست می‌دهید. همچنین فرصت این را دارید که Plunder را در بانک ذخیره کنید اما با این کار سایر بازیکنان مطلع شده و مورد هدف حمله آنان قرار خواهید گرفت.

بعید نیست تا چند هفته‌ی آینده شاهد اخبار و اعلامیه‌های رسمی Activision و Infinity Ward و تأیید این لیک‌ها باشیم.

