نقد و بررسی بازی Street Fighter V: Champion Edition

"به قلم علی حسن زاده"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.



شاید عجیب باشد که به این سرعت، 4 سال از زمان عرضه نه چندان خوب عنوانStreet Fighter V (SFV) گذشته است. عنوانی که در طی این 4 سال، تغییرات بی‌شماری به خود دید و با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم کرد. شاید عجیب‌تر این باشد که وقتی به موفقیت نسخه پیشین در این سری محبوب نگاهی می‌اندازیم، به سختی بتوانیم باور کنیم که چگونه عنوان SFV در زمان عرضه، محبوبیت این سری را از عرش به فرش کشانید و این سری را دست‌مایه تمسخر بازیکنان قرار داد. به جرأت می‌توان گفت که شاید هیچ عنوان در سبک عناوین مبارزه‌ای، چنین عملکردی چه در زمان عرضه و چه در طول حیات خود نداشته است، چرا که SFV معجونی توأم با عشق و نفرت، زشت و زیبا و خوبی و بدی است. همچنین بسیاری از بازیکنان کلمه‌ی دقیقی برای توصیف این عنوان پیدا نمی‌کنند و بحث‌های بی‌شماری در رابطه با کیفیت این عنوان در فضای مجازی در جریان است.

حال پس از گذشته 4 سال از زمان عرضه‌ی این عنوان، کمپانی کپکام به رسم همیشگی خود کامل‌ترین نسخه‌ی این عنوان تحت عنوان Street Fighter V: Champion Edition (SFV CE) را روانه‌ی بازار کرده است. این محصول شامل تمامی محتوای عرضه شده برای عنوان SFV بوده و تجربه‌ی اندوخته شده در طی این 4 سال را با خود حمل می‌کند. چنان‌چه نسخه‌ی اصلی را داشته باشید، می‌توانید تنها با خرید Upgrade Kit، بازی خود را به نسخه‌ی CE ارتقاء دهید. در غیر این صورت و چنان‌چه تازه می‌خواهید این عنوان را تجربه کنید، می‌توانید SFV CE را به صورت کلی خرید کنید.

40 شخصیت، 34 استیج و گنجه‌ی بزرگی از لباس‌های مختلف، شالوده‌ی SFV CE را تشکیل می‌دهند. تمامی شخصیت‌هایی که از ابتدا جزئی از بازی بوده‌اند به همراه شخصیت‌های فصول 1 تا 4 در بازی حضور دارند که هر کدام شیوه‌ی متفاوتی در مبارزه داشته و از این رو تنوع خوبی به بازی بخشیده‌اند. علاوه بر این، جدا از قابلیت V- Trigger دوم که در آپدیتArcade Edition به بازی اضافه شد، در آپدیت CE شاهد اضافه شدن دومین V- Skill به هر شخصیت هستیم که لایه‌‌ی جدیدی را به سیستم مبارزات بازی اضافه کرده است. این دو قابلیت که هر کدام به صورت جداگانه و به شیوه‌ی خود در هر مبارزه نقش دارند، عملکردهای متفاوتی را رقم زده و جریان مبارزات را به نحوی تغییر می‌دهند و بازیکنان بسته به شیوه‌ی بازی کردن خود، این انتخاب را دارند که قبل از شروع هر مبارزه نوع V- Skill و V- Trigger خود را تعیین کنند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که عنوان SFV در طی 4 سال عمر خود با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، مشکلات ناشی از بالانس بازی بود که سبب ایجاد تفاوت فاحشی بین شخصیت‌ها شده بود؛ به گونه‌ای که تعداد انگشت شماری از شخصیت‌ها از قدرت بسیار بیشتری نسبت به بقیه شخصیت‌ها برخوردار بوده و از این رو تنوع شخصیت‌ها چه در مسابقات آنلاین و در چه در مسابقات جهانی به پایین‌ترین میزان خود رسیده بود. پس از آپدیت‌های بی‌شمار برای رفع این مشکلات، اکنون می‌توان گفت عنوان SFV CE بهترین بالانس موجود را دارد و خوشبختانه دیگر شاهد اختلاف فاحش بین شخصیت‌ها نیستیم چرا که به نظر می‌رسد سازنده‌ها با دقت بیشتری پیشنهادات و انتقادات طرفداران را رصد کرده و پس از تجزیه و تحلیلی دقیق‌تر، تغییرات متناسب را در بازی لحاظ کرده‌اند.

دیگر ویژگی موجود در نسخه CE، وجود بیش از 200 آیتم Cosmetic یا به عبارتی، لباس‌های مختلف برای هر یک از شخصیت ها است که در طی این 4 سال برای بازی عرضه شده‌اند. هر لباس حداقل 10 رنگ مختلف داشته و از این رو بازیکنان به طیف وسیعی از اشکال و رنگ‌های مختلف دسترسی دارند و می‌توانند با ظواهر مختلف در مبارزات حاضر شوند. به جرأت می‌توان گفت در این زمینه با بهترین و زیباترین طراحی‌های ممکن روبرو هستیم. تا پیش از این بازیکنان می‌بایست با واحد پولی داخل بازی (Fight Money) به این محتوا دست پیدا می‌کردند که به دست آوردن آن زمان بسیار زیادی را می‌طلبید. همچنین پس از اقدام عجیب کپکام برای کمتر کردن میزان دریافتی Fight Money در نسخه Arcade Edition، به دست آوردن این لباس‌ها و به طور کلی محتوای اضافه عملا غیر قابل ممکن شد و از این رو تنها راه پیش‌رو استفاده از پول واقعی بود. حال تمامی این موارد به صورت یک‌جا، با قیمتی معقول محیا است. البته شایان ذکر است که محتوای Capcom Pro Tour DLC در نسخه CE لحاظ نشده است و همچنان باید با پول واقعی خریداری شوند.

برای آن دسته از بازیکنانی که در زمان عرضه SFV به دلیل نبود محتوای بخش تک ‌نفره نا‌امید شده بودند، اکنون آپدیت CE محتوای رضایت بخشی را محیا کرده است. در واقع ‌چه به دنبال محتوای بخش تک نفره یا چه به دنبال بخش آنلاین باشید، آپدیتCE هر دوی این موارد را پوشش می‌دهد.

در بخش‌های Arcade، Character Story و General Storyبازیکنان قادر خواهند بود با حریف‌های مختلفی روبرو شده و داستان‌های مختلف هر یک از شخصیت‌ها را دنبال کنند. یکی از ویژگی‌های جالب بخش Arcade این است که بازیکنان قادر خواهند بود یکی از عناوین پیشین در سری SF را انتخاب کرده و تنها با شخصیت‌ها و باس‌های موجود در آن نسخه روبرو شوند و در نهایت پایان‌های متفاوت هر یک را تجربه کنند. در واقع می‌توان گفت SFV CE به طور کامل تایم‌لاین تمامی نسخه‌های سری SF را پوشش می‌دهد.

علاوه بر این، بخش Challengeها شامل 5 قسمت متفاوت بوده که بازیکنان می‌توانند توانایی‌های خود را در اجرای کمبوها محک بزنند. بخش تمرینی نیز یکی از کامل‌ترین بخش‌های موجود در عناوین مبارزه‌ای را دارد که بازیکنان می‌توانند با ابزارهای مختلفی که در این بخش گنجانده شده است، شرایط مختلفی را برای خود شبیه‌سازی کرده و راه حل‌های متفاوتی را هنگام رویارویی با این شرایط پیدا کنند و مهارت‌های خود را ارتقاء دهند.





در بخش Capcom Fighters Network که مربوط به بخش آنلاین می‌شود، می‌توانید بازیکنان مختلفی را دنبال کرده و مسابقات آن‌ها را ببینید. همچنین می‌توانید در این بخش مبارزاتی که در حال حاضر در جریان هستند را به راحتی دنبال و نتیجه را مشاهده کنید.

با تمامی این تفاسیر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عنوان SFV که کیفیت بخش آنلاین آن می‌باشد، همچنان مشکل داشته و شاهد لگ و تلپورت شدن رقبا هستیم. با اینکه کپکام تا کنون چندین بار آپدیت‌های مختلفی را در این خصوص منتشر کرده است، حقیقتا کیفیت این بخش همچنان افتضاح است و انتظار می‌رفت کپکام با عرضه آپدیت CE، با جدیت بیشتری به مشکلات این بخش رسیدگی کند.

بازبینی تصویری:

40 شخصیت برای انتخاب وجود دارد

آشنا هستند، نه؟

می‌توانید در بخش CFN، مبارزات بازیکنان مختلف را در هر جای جهان دنبال کنید

در بخش Trial، می‌توانید مهارت‌های خود را در اجرای کمبوها بسنجید

نمایی از بخش Arcade؛ می‌توانید هر نسخه در سری SF را با شخصیت‌های مختص به آن نسخه دنبال کنید

نکات مثبت:

کامل‌ترین نسخه موجود با قیمتی معقول

40 شخصیت متفاوت

بیش از 200 لباس مختلف

اضافه شدن V- Skill دوم که لایه‌ای جدید به گیم‌پلی اضافه کرده است

انواع و اقسام مودهای مختلف

نکات منفی:

کیفیت ضعیف بخش آنلاین

لودینگ‌های طولانی و زمان طولانی متصل شدن به سرورهای بازی

نبود بخش Tournament Mode

سخن آخر: اگر تا کنون به هر دلیلی موفق به تجربه‌ی SFV نشده‌اید، اکنون فرصت بسیار خوبی برای تجربه‌ی این عنوان با تمامی محتوای عرضه شده و با قیمتی معقول است. SFV CE با داشتن 40 شخصیت، 34 استیج و بیش از 200 لباس و انواع و اقسام مودهای مختلف در بخش تک نفره و تغییرات مناسب در بالانس بازی، قطعا از ارزش بالایی برخوردار است؛ هر چند انتظار می‌رفت کیفیت بخش آنلاین نیز بهبود می‌یافت.

Verdict

If you have failed to play SFV, now is a good opportunity to experience this title along with all its released content and a reasonable price. SFV CE, with more than 40 characters, 34 stages, and more than 200 outfits, as well as various modes in the singleplayer section and appropriate balance changes, certainly has a high value. However, The online section should have seen some improvements as well

Final Score: 8.5 out of 10

منبع متن: pardisgame