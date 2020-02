اگر تصاویر و ویدیوهای شماره‌ی جدید شبیه‌سازی هوایی مایکروسافت شما را از کیفیت آن مطمئن نکرده بودند، بد نیست نگاهی به تلاش سازندگان این بازی برای ساخت محتوا برای آن بیاندازید. سازندگان بازی Microsoft Flight Simulator گفته‌اند که تمام فرودگاه‌های کره‌ی زمین را برای بازی‌شان طراحی کرده‌اند.

شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت برای پلتفرم‌های کامپیوتر و ایکس‌باکس در دست ساخت است.

طبق گفته‌ی استودیوی بازی‌سازی «آسوبو»، بیش از ۳۷ هزار فرودگاه برای شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت طراحی شده است. این اطلاعات را طراح اصلی بازی در ویدیویی جدید ارایه داده است. «سون مستس»، طراح ارشد شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت، در قالب قسمت جدیدی از مجموعه ویدیوهای امکانات شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت، از فرودگاه‌های بازی صحبت کرده است.

سازندگان این شماره‌ی جدید از شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت، قسمت قبلی این مجموعه را به عنوان پایه قرار داده و تلاش کرده‌اند تا آن را گسترش دهند. بازی قبلی این مجموعه یعنی Flight Simulator X حدود ۲۶ هزار فرودگاه داشت. این فرودگاه‌ها برای شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت و کیفیت بسیار بالاتر آن در مقایسه با بازی قبلی ارتقا داده شده‌اند و در عین حال هم بیش از ۱۰ هزار فرودگاه جدید برای بازی از ابتدا طراحی شده است.

در ویدیوی منتشر شده، طراح شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت از چگونگی ساخت فرودگاه‌ها می‌گوید. آن‌ها از تصاویر ماهواره‌ای نقشه‌ی بینگ استفاده کرده‌اند و به کمک آن‌ها، تمام نقاط مختلف فرودگاه‌ها به واقعی‌ترین شکل ممکن مشخص کرده‌اند. سپس با استفاده از این داده‌ها، طراحی فرودگاه‌ها را شروع کرده و مدل‌های سه‌بعدی لازم را ساخته و بافت‌ها را طراحی کرده‌اند. برای راحت‌تر کردن کار، برای موتورپایه‌ی شبیه‌ساز هوایی مایکروسافت قابلیتی ساخته‌اند که با توجه به جنس سطوح، مشخصه‌های لازم و قابلیت‌های گرافیکی مختلف را اعمال می‌کند.

فرودگاه‌های طراحی شده جزییات بسیار بالایی دارند و حتی تلاش شده است تا این فرودگاه‌ها کاملا زنده به نظر برسند. خودروهای مختلفی در فرودگاه‌ها و اطراف آن‌ها مشغول حرکت هستند و انسان‌ها هم در فرودگاه‌ها دیده می‌شوند.

البته گفته شده که هشتاد فرودگاه داخل بازی که محبوبیت بیشتری داشته‌اند، جزییات بالاتری دارند؛ طوری که حتی تابلوها و علائم مختلف داخل فرودگاه و نام‌های مختلف تاکسی وی‌ها را هم برای این تعداد فرودگاه‌ها با دقت قرار داده‌اند.

می‌توانید در ادامه ویدیویی که استودیوی آسوبو برای معرفی فرودگاه‌های بازی Microsoft Flight Simulator منتشر کرده است، ببینید.

تاریخ عرضه‌ی Microsoft Flight Simulator مشخص نشده است. این بازی برای پلتفرم‌های کامپیوتر و ایکس‌باکس در دست ساخت است.

منبع: یوروگیمر

