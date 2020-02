دو بازی «بایونتا» و «ونکوییش» در قالب یک بسته‌ی جدید بازسازی شده و برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده‌اند. به همین مناسبت هم بر و بچه‌های نشریه‌ی فامیتسو سراغ سازندگان این دو بازی رفته‌اند و مصاحبه‌ای با آن‌ها ترتیب داده‌اند. در همین مصاحبه، هیدکی کامیا هم‌چنین از توسعه‌ی قسمت بعدی مجموعه باز‌ی‌های بایونتا صحبت کرد.

دو هفته‌نامه‌ی فامیتسو با «هیدکی کامیا»، کارگردان بایونتا و «آتسوی اینابا»، تهیه‌کننده‌ی این بازی، مصاحبه کرده است. اینابا، به عنوان یکی از موسسان پلاتینیوم گیمز، در این مصاحبه گفته است که اولین پروژه‌ی او در پلاتینیوم گیمز، بایونتا بوده است. با اینکه حتی بازی بایونتا اولین ساخته‌ی پلاتینیوم گیمز نیست.

هیدکی کامیا در ادامه اضافه کرده است که آن‌ها در ابتدا هیچ برنامه‌ای برای ساخت نسخه‌ی پلی‌استیشن ۳ بازی بایونتا نداشتند؛ طوری که بازی بایونتا مشخصا برای کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ ساخته شده بود. اینابا می‌گوید که آن‌ها نمی‌دانستند چه مخاطبی را باید هدف بگیرند و طرفداران کدام کنسول قرار است از بازی‌های آن‌ها بیشتر لذت ببرند. به همین دلیل هم سراغ کنسولی رفتند که توسعه‌ی بازی روی آن راحت‌تر بود. اینابا می‌گوید که آن‌ها هرگز توانایی ساخت بازی روی دو پلتفرم مختلف به صورت همزمان را نداشتند.

در ادامه‌ی مصاحبه، کامیا می‌گوید که او امیدوار است مجموعه‌ی قدیمی Viewtiful Joe هم دوباره مورد توجه قرار بگیرد. کامیا در مصاحبه گفته است: «امیدوارم کمی به Viewtiful Joe توجه شود. برای اولین بار در این بازی قابلیت اسلوموشن را طراحی کردم. در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ هم دانته را قرار داده بودیم.»

نهایتا، هیدکی کامیا با اشاره به بایونتا ۳ گفت: «روند توسعه‌ی بایونتا ۳ روان پیش می‌رود. در واقع، اطلاعات و جزییات بسیار زیادی در تیزر رونمایی بازی در سال ۲۰۱۷ قرار داده شده است.»

همانطور که کامیا گفته است، رونمایی از بایونتا ۳ به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ طوری که بیش از دو سال است که از بایونتا ۳ حتی کلمه‌ای نشنیده‌ایم.

آتسوشی اینابا بهار امسال بود که کمی از بایونتا ۳ صحبت کرد. او گفت که آن‌ها می‌خواهند از ایده‌های جدیدی در بایونتا ۳ استفاده کنند و به همین دلیل به دنبال تغییر سیستم‌های پایه‌ی بازی هستند. اینابا گفته بود که آن‌ها یک بار تمام سیستم‌های بازی را دور ریخته و از ابتدا کار را شروع کرده‌اند.

با تمام این اوصاف، صحبت از بایونتا ۳ و نمایش این بازی، دست پلاتینیوم گیمز نیست. بازی با تهیه‌کنندگی نینتندو ساخته می‌شود و نینتندو است که درباره‌ی زمان نمایش بازی تصمیم می‌گیرد.

هیچ اطلاعاتی از بایونتا ۳ در اختیار نداریم، ولی تصور می‌کنیم نینتندو در سال جاری میلادی و در یکی از برنامه‌های دایرکت خود بایونتا ۳ را نمایش دهد.

در کنار بایونتا ۳، استودیوی پلاتینیوم گیمز هم‌چنین در حال حاضر مشغول ساخت بازی Babylon’s Fall با تهیه کنندگی شرکت اسکوئر انیکس است. پلاتینیوم گیمز به تازگی هم از بازسازی بازی The Wonderful 101 رونمایی کرده است که ساخت آن با جمع‌آوری بودجه از سوی طرفداران محقق شده است.

