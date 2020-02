بازی ترسناک Devotion که یک سالی است فروش آن متوقف شده، به جای بازگشت به فروشگاه‌های مختلف بازی، مکان جدیدی در کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد پیدا کرده است. سازندگان Devotion گفته‌اند که قرار دادن این بازی و ساخته‌ی دیگر آن‌ها در کتابخانه‌ی هاروارد، به حفظ آن‌ها و از بین نرفتن‌شان کمک خواهد کرد.

بازی شگفت‌انگیز Devotion یک سال پیش روی استیم عرضه شد. با این حال، کمتر از یک هفته بعد و در پی کشف تصویری که اشاره‌ی کوچکی به رییس جمهور چین داشت، استودیوی سازنده‌ی این بازی مجبور به حذف Devotion از روی استیم شد. تصویر کشف شده در بازی، شوخی کوچکی با رییس جمهور چین، ژی جینپینگ کرد بود.

سازندگان بازی بارها و طی پیغام‌های مختلف ضمن معذرت خواهی، گفتند که این اتفاق عمدی نبوده است. با این حال، طبق انتظار، جمعیت بزرگی از چینی‌ها به سازندگان Devotion و بازی آن‌ها حمله کردند. شرکت‌های تهیه‌کننده‌ی این بازی همکاری‌شان را با استودیوی سازنده‌ی آن کاملا لغو کردند و دولت چین هم جواز فعالیت آن‌ها را باطل کرد.

قضایای بازی Devotion و استودیوی سازنده‌ی آن یعنی Red Candle Games مدتی ادامه داشت تا اینکه این استودیو رسما اعلام کرد که تصمیمی برای فروش بازی Devotion ندارد و به طور کلی این بازی را رها و ساخت پروژه‌ی بعدی خود را آغاز کرده است.

هر دو بازی استودیوی تایوانی Red Candle یعنی Detention و Devotion به تاریخ تایوان می‌پردازند و دو دوره‌ی مختلف این کشور را به تصویر می‌کشند. فروش بازی Detention متوقف نشده و این بازی هنوز در فروشگاه‌های مختلف مثل پلی‌استیشن نتورک یا استیم به فروش می‌رسد. با این حال، استودیوی Red Candle در پی اتفاقات یک سال گذشته، حتی نسبت به آینده‌ی این بازی هم مطمئن نیست.

در همین راستا، قرار است دو بازی Detention و Devotion در کتابخانه‌ی هاروارد قرار داده شوند.

استودیوی Red Candle در قالب پستی در فیس‌بوک نوشته است که این حرکت باعث می‌شود تا آن‌ها از حفظ این دو بازی در تاریخ مطمئن شوند.

کتابخانه‌ی «هاروارد ینچینگ» (Harvard-Yenching) بزرگترین کتابخانه برای حفظ آثار آسیاقی شرقی است. این کتابخانه بیش از ۱.۵ میلیون جلد کتاب در زبان‌های چینی، ژاپنی، کره‌ای، تبتی، ویتنامی، مغولی و زبان‌های متعدد دیگری را در خود جای داده است.

سازندگان بازی‌های Detention و Devotion در پیغام خود نوشته‌اند: «کتابخانه‌ی هاروارد ینچینگ، که رسما در سال ۱۹۲۸ تاسیس شده است، به عنوان بزرگترین کتابخانه‌ی آثار آسیای شرقی شناخته می‌شود. به عنوان طراحان بازی، هرگز این فکر را هم نمی‌کردیم که روزی ساخته‌های ما به مجموعه‌ی بااعتبار اضافه شوند. از این تصمیم و دیده شدن بازی‌های مان بسیار تشکر می‌کنیم. در عین حال هم این موضوع موجب شده تا دیدی دوباره به ظرفیت بازی‌های‌مان داشته باشیم.»

در ادامه استودیوی Red Candle گفته است که آن‌ها مثل قبل به ساخت بازی ادامه خواهند داد: «نهایتا، می‌خواهیم از همکاران‌مان، دوستان‌مان و از همه مهم‌تر، از طرفداران‌مان که هنوز هم به Red Candle Games باور دارند، تشکر کنیم. امسال برای بسیاری از ما سخت خواهد بود، ولی ما به کار خود ادامه خواهیم داد و امیدواریم بتوانیم در آینده کارهای بعدی خود را با شما به اشتراک بگذاریم.»

از ما بشنوید و بازی Devotion را از هر جا که می‌توانید دانلود و تجربه کنید.

