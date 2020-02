چرا آخرین سال هر نسل می تواند هیجان انگیز ترین دوران آن باشد؟

با طلوع نسل جدید کنسول ها، مایکروسافت و سونی برای معرفی دو کنسول Xbox Series X و PS5 آماده می شوند. با این وجود نیازی به اشک ریختن برای PS4 و Xbox One نیست. در واقع، بر پایه تاریخ، در اخرین سال یک کنسول اغلب عناوینی استثنایی منتشر می شوند. بیایید نگاهی به پلتفرم های قبلی داشته باشیم که پایان شان غم انگیز نبود، بلکه واقعا غوغا کردند! – و اینکه چرا به نظر میرسد PS4 و Xbox One در راهی مشابه کنسول های قبلی قرار خواهند گرفت.

2013: شهر های شناور، شیوع قارچی، و هرج و مرج مدنی

وقتی نگاهی به عناوین 2013 می اندازم، درباره کنسول هایی که قرار بود در پاییز لانچ شوند فکر نمیکنم، بلکه به عناوین شگفت انگیزی فکر میکنم که روی سخت افزار دهه قبلی شان منتشر شدند. این سال با بازآفرینی Crystal Dynamics از سریTomb Raider و BioShock Infinite (که مدت ها بود انتظارش را میکشیدیم) شروع شد. هردوی این عناوین در ماه March منتشر شدند. چند ماه بعد در June، ناتی داگ از راندمان شگفت انگیز Last of Us روی PS3 رونمایی کرد. و در نهایت، در ماه سپتامبر، راکستار نسل هفتم را با افتخار و توسط Grand Theft Auto V به پایان رساند. تمامی این عناوین نقد های بسیار خوبی دریافت کردند و خودشان را به عنوان چندتا از برترین عناوین نسل هفتم ثابت کردند. اما دلیل اینکه این بازی ها واقعا به یاد ماندنی بودند چه بود؟ تمامی این ها در این فکت خلاصه می شوند که همه سازندگانی که به آنها اشاره کردیم، کل نسل را برای ساختن عناوینی صرف کردند که نتیجه شاهکار های قبلی این استودیو ها بودند. راکستار قبل از لانچ GTA V دو شاهکار Red Dead Redemption و GTA IV را منتشر کرد. ناتی داگ قبل از اینکه سراغ TLOU برود سگانه Uncharted را ساخت. و Irrational هم 6 سال قبل از Infinite، بازی اول سری بایوشاک را منتشر کرد.

در آن موقع این بازی ها حتی از بازی های نسل جدیدشان نیز بیشتر درخشیدند. دو کنسول Xbox One و PS4 موقع لانچ فهرستی از بازیهای فرست پارتی داشتند که از بابت کیفیت گرافیکی بسیار تحسین برانگیز بودند، اما در کنار آن به راحتی از یاد ها فراموش می شدند (Killzone Shadow Fall و Ryse: Son of Rome). هم چنین، تعدادی از عناوین میان نسلی را دیدیم که مدت زیادی از وقت مان را به تجربه آنها روی سخت افزار های جدید اختصاص دادیم (Battlefield 4 و Assassin’s Creed IV: Black Flag).

به هر حال، هیچکدام از این بازی ها به موفقیت Grand Theft Auto V و The Last of Us نرسیدند.

یکی از موارد جالب دیگری که درباره این بازیها وجود دارد این است که سرانجام تمامی عناوین ذکر شده برای کنسول های نسل بعدی شان نیز منتشر شدند، مانند GTA V که یکی از پرفروش ترین عناوین منتشر شده روی Xbox One و PS4 می باشد. این چیزی است که انتظار داریم طی وارد شدن به نسل جدید، دوباره شاهد آن باشیم.

2005 و 2006: نینجاها، کماندو ها و دانلد داک!

نگاهی به یک نسل قبل تر می اندازیم؛ دو کنسول Xbox 360 و PS3 به ترتیب در مدت زمانی نزدیک و در سال های 2005 و 2006 لانچ شدند. برای آخرین سال Xbox Original، بازی بسیار سختی تحت عنوان Ninja Gaiden Black منتشر شد، یک از بهترین بازی های سری Star Wars ساخته شد، و هم چنین Jade Empire توسط سازنده KOTOR یعنی بایوور منتشر شد. عناوین سال آخری Xbox Original شاید مانند کنسول های دیگر تعداد عناوین نمادین را نداشت، اما همین عناوین نیز از کیفیت بالایی برخوردار بودند.

برای کنسول PS2، سه عنوان Kingdom Hearts 2، Final Fantasy XII و Okami منتشر شدند. تمامی این بازی ها برای کنسول های نسل بعد هم پورت شدند و الان میتوانید به راحتی روی کنسول تان آنهارا تجربه کنید.

همانند بازی های منتشر شده در 2013، بازی های هردو کنسول برای نسل بعد شان منتشر شدند؛ به این دلیل که آنها شامل ایده های استودیو های باتجربه ای بودند که تا حد ممکن از قدرت کنسول استفاده کردند؛ در مقابل بازی هایی سطحی که تنها از لحاظ گرافیکی حرفی برای گفتن دارند و چندین کنسول با آنها کار خود را شروع میکنند.

2020: شمشیر های عجیب و غریب، دستوپیای رویاها، موجودات و شیاطین جهنمی و شیوع قارچی بیشتر

برمیگردیم به 2020، که به نظر میرسد سالی پر از عناوین تحسین برانگیز و خارق العاده خواهد بود. Square Enix دو بازی منحصر به فرد خود یعنی FF XV و Kingdome Hearts III را در این نسل منتشر کرد، که قرار است با FF VII Remake کار خود در این نسل را به اتمام برساند. ناتی داگ مشغول ساختن TLOU Part II می باشد تا حداکثر توان PS4 را به رخ دنیا بکشد. CDPR هم مدت هاست کار بر روی سایبرپانک را آغاز کرده تا همانند ویچر 3، گیمر هارا غرق در دنیای خیالی بازیهای خود کند. هم چنین عناوین بزرگی مانند Doom Eternals، Dying Light 2، Ghost of Tsushima، RE3 Remake و.... نیز در پایان این نسل منتشر خواهند شد. در یک کلام، آرامشی قبل از طوفان نسل بعد نخواهیم داشت.

درباره لاین آپ های Xbox Series X و PS5 اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما می شود حدس هایی زد. با تاخیرWatch Dogs: Legion و Gods and Monsters و هم چنین شایعات درباره بازی بعدی سری Assassin’s Creed (که طبق شایعات تم داستانی درباره وایکینگ ها خواهد داشت)، می توان گفت تعدادی از عناوین یوبی سافت به نسل بعدی کنسول ها راه خواهند یافت. عناوین امسال و حتی بازی های قبلی مانند Red Dead Redemption 2، Control و Death Stranding نیز احتمال پورت شدن برای کنسول های نسل جدید را دارند.

نظر شما چیست؟ آیا پایان دوران PS4 و XB1 همانند کنسول های نسل قبلی شان با شکوه خواهد بود یا اتفاق دیگری رقم خواهد خورد؟ لطفا نظر خود را به اشترا ک بگذارید. همچنین می توانید در نظرسنجی شرکت کرده و مورد انتظار ترین بازی 2020 را انتخاب کنید!

منبع متن: pardisgame