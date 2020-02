این طور که به نظر می‌رسد، کنفرانس‌های خبری بزرگ قرار است جای خود را به پست‌های شبکه‌های اجتماعی و بیانیه‌های مختلف در وبلاگ‌ها دهد. در حرکتی غافلگیرانه، مایکروسافت رسما و برای اولین بار از اطلاعات سخت‌افزاری ایکس‌باکس سری ایکس پرده برداری کرده است. کنسول ایکس‌باکس سری ایکس ۱۲ ترافلاپ قدرت پردازشی گرافیکی دارد و از قابلیت ری تریسینگ سخت‌افزاری پشتیبانی می‌کند.

رونمایی از کنسول ایکس‌باکس سری ایکس هم به صورت غافلگیرانه و در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۹ انجام شده بود. تا به امروز به غیر از ظاهر این کنسول و اسم آن، چیز دیگری درباره‌اش نشنیده بودیم. با این حال، ساعتی پیش فیل اسپنسر در وبلاگ رسمی ایکس‌باکس برای اولین بار از ایکس‌باکس سری ایکس و جزییات آن صحبت کرده است؛ جزییاتی که از قدرت بسیار بالای این کنسول می‌گوید.

پیش از صحبت از جزییات کنسول، فیل اسپسنر به این موضوع اشاره کرده است که آینده‌ی صنعت بازی به کمک پردازش‌های ابری و استریم بازی ظرفیت‌های جدیدی را به وجود خواهد آورد و می‌توان بازی‌ها را با بالاترین کیفیت، در همه جا تجربه کرد. با این حال، مدیر ایکس باکس گفته است که مخاطبان آن‌ها انتظار عرضه‌ی یک سخت‌افزار قدرتمند را هم از مایکروسافت دارند.

فیل اسپنسر گفته که او از سطح انتظارات مخاطبان ایکس‌باکس خبر دارد؛ انتظاراتی که یک جهش نسلی بزرگ را شامل می‌شود. استانداردهای توانایی پردازش گرافیکی و سرعت پردازش باید بالا روند و منجر به ساخت بازی‌هایی شوند که از نظر گرافیکی شگفت‌انگیز و واقعی به نظر می‌رسند. طبق گفته‌ی رییس ایکس‌باکس، جهش‌های بزرگ در توانایی پردازش‌های CPU و GPU و هم‌چنین تکنولوژی ذخیره‌ی اطلاعات در رسیدن به این هدف کمک بزرگی خواهند کرد.

نهایتا اسپنسر صحبت از ایکس‌باکس سری ایکس را شروع کرده است.

پردازنده‌ی اصلی: ایکس‌باکس سری ایکس از یک پردازنده‌ی AMD با معماری Zen 2 و RDNA 2 استفاده می‌کند. پردازنده‌ی اصلی چهار برابر قدرتمندتر از پردازنده‌ی اصلی ایکس‌باکس وان است. ایکس‌باکس سری ایکس هم‌چنین ۱۲ ترافلاپ قدرت پردازشی گرافیکی را در اختیار بازی‌سازان قرار می‌دهد که دو برابر توان پردازشی گرافیکی ایکس‌باکس وان ایکس و هشت برابر توان پردازشی گرافیکی ایکس‌باکس وان معمولی است.

نرخ رندر متغیر: مایکروسافت مشخصا برای ایکس‌باکس سری ایکس امکان استفاده از قابلیت Variable Rate Shading را فراهم کرده است. شرکت‌هایی مثل انویدیا این قابلیت را قبلا معرفی کرده‌اند، ولی مایکروسافت خودش سیستم VRS ایکس‌باکس وان ایکس را طراحی کرده است. بازی‌سازان می‌توانند با استفاده از VRS قدرت پردازشگر گرافیکی کنسول را به‌صورت یکسان در پیکسل‌های روی صفحه استفاده نکنند. می‌توان به افکت‌های تصویری یا شخصیت‌ها یا هر شی مهم دیگری در تصویر اولویت داد و آن‌ها قدرت پردازش بیشتری دریافت می‌کنند. این تکنیک به بازی‌سازان اجازه می‌دهد تا وضوح تصویر و نرخ فریم بالاتری از کنسول بگیرند و در عین حال هم تاثیر بسیار کمی روی کیفیت تصویر نهایی بگذارند.

ری تریسینگ سخت‌افزاری: قابلیت «ری تریسینگ» (Ray-tracing) که امکان شبیه‌سازی نورپردازی کاملا واقعی را مهیا می‌کند، روی ایکس‌باکس سری ایکس به صورت سخت‌افزاری قرار دارد. مایکروسافت از رابط نرم‌افزاری دایرکت‌ایکس برای پردازش ری تریسینگ روی ایکس‌باکس سری ایکس استفاده می‌کند که شبیه به قابلیت ری تریسینگ انویدیا عمل می‌کند. بازتاب نور از اجسام مختلف، رنگ‌ها، جنس‌ها و به طور کلی تمام محیط‌های داخل بازی با قابلیت ری تریسینگ می‌توانند جلوه‌ی کامل متفاوت و واقعی‌تری به خود بگیرند. ری تریسینگ می‌تواند حتی به شبیه‌سازی حرکت واقعی صدا در محیط هم کمک کند.

حافظه‌ی اس‌اس‌دی: رابط اس‌اس‌دی ایکس‌باکس سری ایکس مشخصا برای این کنسول طراحی شده است. اس‌اس‌دی به بازی‌سازان اجازه می‌دهد تا دنیای بازی‌های خود را بزرگتر کنند، متغیرهای بیشتری در آن‌ها قرار دارند و همه چیز را به سرعت بارگذاری کنند.

قابلیت ادامه‌ی سریع: قابلیت جدید ایکس‌باکس سری ایکس به اسم Quick Resume به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا چند بازی را به صورت همزمان باز نگه دارند و بین آن‌ها رفت و آمد کنند؛ بدون اینکه هیچ نوع صفحه‌ی لودینگی ببینند.

کاهش تاخیر فرمان‌های دسته: مایکروسافت ارسال داده از سمت دسته به کنسول را با استفاده از قابلیتی که Dynamic Latency Input نامیده بهبود بخشیده است. این قابلیت به لطف پهنای باند بالای سیستم بی‌سیم ارتباطی بین کنسول و دسته ممکن است. قابلیت DLI کاری می‌کند تا ورودی‌ها از سوی بازی‌کننده در لحظه و به دقیق‌ترین شکل ممکن با آنچه روی صفحه قرار دارد هماهنگ شود.

قابلیت‌های جدید HDMI 2.1: مایکروسافت در طراحی ایکس‌باکس سری ایکس با سازمان HDMI و هم‌چنین سازندگان تلویزیون همکاری کرده است تا قابلیت‌های جدیدی مثل «حالت تاخیر پایین اتوماتیک» (Auto Low Latency Mode) و «نرخ متغیر انطباق تصویر» (Variable Refresh Rate) را به صورت خودکار روی ایکس‌باکس سری ایکس فراهم کنند. تلویزیونی که این قابلیت‌ها را داشته باشد، به صورت خودکار به هنگام اتصال به ایکس‌باکس سری ایکس روی حالت تاخیر کم قرار می‌گیرد. قابلیت Variable Refresh Rate هم نرخ انطباق تصویر تلویزیون را با نرخ فریم بازی تطابق می‌دهد تا شکستی تصاویر از بین برود. این حالت هم‌چنین تاخیر را به پایین‌ترین میزان ممکن رساند.

پشتیبانی از سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه: ایکس‌باکس سری ایکس از اجرای بازی با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند.

اجرای چهار نسل بازی: تمام بازی‌هایی که روی ایکس‌باکس وان اجرا می‌شوند، اعم از بازی‌های خود ایکس‌باکس وان، بازی‌های ایکس‌باکس ۳۶۰ و بازی‌های ایکس‌باکس اصلی، بهتر و زیباتر روی ایکس‌باکس سری ایکس اجرا خواهند شد. تمام بازی‌های لیست اشتراک ایکس‌باکس گیم پس، با نرخ فریم بالاتر، با سرعت لود بیشتر و وضوح تصویر و کیفیت بالاتر، روی ایکس‌باکس سری ایکس اجرا خواهند شد؛ آن هم بدون نیاز به هیچ نوع دخالت از سوی بازی‌سازان. تمام لوازم جانبی ایکس‌باکس وان با ایکس‌باکس سری ایکس همخوانی خواهند داشت.

ارایه‌ی هوشمند: قابلیتی جدید به اسم Smart Delivery به بازی‌کننده‌ها این امکان را می‌دهد تا فقط یک بار بازی‌ها را خریداری کنند. فرقی نمی‌کند بازی روی ایکس‌باکس وان خریداری شده باشد یا ایکس‌باکس سری ایکس، با توجه به کنسولی که بازی روی آن بازی می‌شود، نسخه‌ی مخصوص آن دستگاه اجرا خواهد شد. تمام بازی‌های ساخته‌ی Xbox Game Studios، یعنی بازی‌های ساخته‌ی خود مایکروسافت، رسما از Smart Delivery پشتیبانی خواهند کرد. تمام شرکت‌های بازی‌سازی این انتخاب را دارند تا بازی‌های خود را با قابلیت Smart Delivery عرضه کنند؛ یعنی بازی‌هایی روی ایکس‌باکس وان عرضه کنند که بعدا روی ایکس‌باکس سری ایکس هم عرضه و اجرا می‌شوند.

ایکس‌باکس گیم پس: در ادامه‌ی جریان قرار گرفتن بازی‌های مایکروسافت روی ایکس‌باکس گیم پس، تمام بازی‌های استودیوهای ایکس‌باکس، مثل هیلو اینفینینت به هنگام عرضه روی سرویس اشتراکی ایکس‌باکس گیم پس عرضه خواهند شد.

مایکروسافت گفته است که در ماه‌های آینده بیشتر از ایکس‌باکس سری ایکس صحبت خواهند کرد.

کنسول ایکس‌باکس سری ایکس قرار است پاییز سال آینده رسما وارد بازار شود.

