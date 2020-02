به گزارش پردیس گیم به نقل از Xbox Wire، ساعتی پیش از لیست بازی های رایگان ماه مارچ سال 2020 Xbox رونمایی شد.

به رسم هر ماه این ماه نیز 4 بازی برای دو پلتفرم Xbox one و Xbox 360 رایگان خواهد شد که در بازه زمانی‌ای معین برای مشترکان اشتراک گلد در دسترس خواهند بود. توجه داشته باشید که 2 بازی اول برای پلتفرم Xbox one و دو بازی دوم برای پلتفرم Xbox 360 بوده که به وسیله قابلیت پشتیبانی از نسل قبل بر روی Xbox one نیز قابل اجرا هستند.

لیست بازی های رایگان به شرح زیر است:

- Batman: The Enemy Within – The Complete Season (در دسترس از تاریخ 11 اسفند تا 12 فروردین)

- Shantae: Half-Genie Hero (در دسترس از تاریخ 26 اسفند تا 27 فروردین)

- Castlevania: Lords of Shadow 2 (در دسترس از تاریخ 11 اسفند تا 25 اسفند)

- Sonic Generations (در دسترس از تاریخ 26 اسفند تا 12 فروردین)

