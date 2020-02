فصل انتشار بازی The Dark Pictures Anthology: Little Hope با نمایش تیزری، تایید شد

آقای پیت سموئل، مدیر ارشد اجرایی SUPERMASSIVE GAME، در صحبت هایی گفت:



"ما پس از دیدن واکنش های هواداران و موفقیت Man of Maden که نخستین بازی از مجموعه The Dark Pictures Anthology بود، بسیار خوشحال شدیم. ما قدردان بازخورد هایی که از بازیکنان گرفتیم، هستیم و تیم سازنده، با تمام قوا، نسبت به رسیدن به هدف خود که ارائه تجربه ای هر چه ترسناکتر در قسمت جدید است، متعهد است. در قسمت بعدی یعنی LITTLE HOPE، داستانی کاملا تازه و وحشت انگیز به مجموعه ANTHOLOGY اضافه خواهد شد."

چهار دانشجو به همراه استاد خود، که در شهری دور افتاده و متروک، گیر افتاده اند، باید تلاش کنند تا از کابوسی وحشتناک که در میان فضایی مه آلود آنان را دنبال می کند، فرار کنند. آنان، علاوه بر اینکه باید راه فراری بیابند، باید به معنای تمام اتفاقاتی که در اطرافشان رخ می دهد نیز دست پیدا کنند، ریشه اهریمنی که در شهر است را بیابند، و ارتباط خود با این اتفاقات را نیز بفهمند!

در تریلر جدید، ما شاهد واکنش های خنده دار و همچنین تنش زای سازندگان این بازی هستیم. در پایان تریلر نیز، ویدئو با نمایی کوچک از شهر LITTLE HOPE به انتها می رسد.

منبع متن: pardisgame