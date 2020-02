“گردآوری و ترجمه شده توسط محمد جواد منجزی”

نسل جدید به زودی از راه خواهد رسید؛ چه آماده باشید و چه نباشید! هر دو شرکت Sony و Microsoft در حال آماده شدن برای رفتن به نبردی عظیم هستند؛ نبردی با گلوله‌هایی از جنس بازی، که قرار است قلب بازیبازان را هدف خود قرار دهند... . در همین لحظه که اکثر ما بازیبازان تمامی حواسمان متمرکز بر کنسول‌های نسل بعدی و مشخصات آن‌ها و مهم‌تر از همه، قیمتشان است، در گوشه و کناری بازیسازان در حال ساختنِ عناوینی هستند تا در لحظه ورود به نسل جدید، به استقبالمان آمده و لذت ورود به نسل جدید را با داستان‌های زیبا، موسیقی‌های دلنشین و گرافیک چشم‌نوازشان برای ما دو چندان کنند. در این مقاله قصد داریم تا همراه هم نگاهی به عناوینی که تا همین لحظه به طور انحصاری برای کنسول نسل بعدی Xbox یعنی Xbox Series X معرفی و تایید شده‌اند، بیندازیم و با عناوینی که در لحظه شروع نسل به استقبالمان می‌آیند آشنا شویم.

«توجه داشته باشید که لیست زیر به هیچگونه ترتیب خاصی نبوده و چینش آن کاملا تصادفی است.»

Ori and the Will of the Wisps

عنوان Ori and the Will of the Wisps دنباله‌ای بر نسخه‌ی منتشر شده‌ی این سری در سال 2015 با نامِ Ori and the Blind Forest است که بنظر می‌آید علاوه بر بازگرداندن مراحل پلتفرمر و فرار کردن از دست موجودات درون بازی، قصد دارد تا برای شما در کنارِ خط داستانی‌ای احساسی، اجازه‌ی گشت و گذار گسترده‌تر از نسخه‌ی قبلی خود را به ارمغان آورد.

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: ۱۱ مارچ (مصادف با ۲۱ اسفند)»

Grounded

بازیِ Grounded عنوانی در سبک همکاری(CO-OP)/ بقا است که به دست استودیوی Obsidian در حال تولید می‌باشد؛ استودیویی که به واسطه ساختن عناوینی در سبک RPG (نقش آفرینی) مانند The Outer Worlds و Star Wars: Knights of the Old Republic II شناخته می‌شود. در این بازی شما باید به دنبال آب و غذا بگردید، برای خود پایگاه و سلاح بسازید تا برای زنده‌ماندن در برابر خطراتی که با آنان رو به رو می‌شوید آماده باشید.

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: بهار ۲۰۲۰»

Microsoft Flight Simulator

مدت زمان زیادی از آخرین باری که طرفدارانِ شبیه‌سازِ پرواز از جوی‌استیک‌های خلبانیِ خود برای بازی کردن نسخه‌ای جدیدی از سری Microsoft Flight Simulator استفاده کردند، می‌گذرد؛ هرچه باشد از عرضه نسخه قبلیِ آن ۱۴ سال گذشته است. ما به طور دقیق نمی‌دانیم نسخه‌ی جدیدِ این بازی در چه زمانی به پرواز در خواهد آمد (عرضه خواهد شد)، اما چیزهایی که در مورد نسخه جدید این بازی میدانیم این است که قرار است تنوع محیطی عظیمی برای پرواز داشته باشیم. همچنین به روز ترین نسخه از باندهای فرودِ دنیای واقعی که به وسیله ماهواره‌ها تصویر برداری شده و درون بازی به صورت 4K اجرا خواهند شد، را خواهیم داشت.

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: ۲۰۲۰»

Session

بازی Session عنوانی در سبک شبیه‌ساز اسکیت سواری است که ظاهرا قصد دارد تا این سبک پر طرفدار را مجدداً زنده کند. این بازی به شما امکان ویرایش و به اشتراک گذاری عکس‌های گرفته شده‌تان را حین اسکیت سواری در برخی از بهترین نمونه‌های پارک‌های اسکیت سواری، می‌دهد. این بازی هم‌اکنون به صورت دسترسی زودهنگام (Early Access) بر روی استیم در دسترس است اما مشخص نیست دقیقا در چه تاریخی برای Xbox one عرضه خواهد شد.

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: ۲۰۲۰ (به واسطه قابلیت درسترسی زودهنگام هم‌اکنون بر روی PC در دسترس است)»

Bleeding Edge

بازیِ Bleeding Edge عنوانی چندنفره مبنی بر ۴ نفر علیه ۴ نفر (4 Vs 4) در سبک اکشن سوم شخص است که توسطِ استودیوی Ninja Theory سازنده عنوانِ شناخته شده‌ی Hellblade، در حال تولید می‌باشد. در این عنوان، بازی پس از مسلح کردنتان، شما را به درون نقشه بازی انداخته که باید در آنجا به وسیله‌ی سیستمِ حمله و ضربه‌زنی با کمکِ دوستانتان (هم‌تیمی‌هایتان) گروه مقابل را از بین ببرید. به واسطه‌ی ۱۲ کارکتر قابل انتخاب که هرکدام دارای شیوه‌ی مبارزه‌ای خاص می‌باشند، شما باید برای به دست آوردن امتیاز، نقاطی را به سلطه در آورده (capture objective) یا در این راه افراد تیم دشمن را لت و پار کنید!

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: ۲۴ مارچ (مصادف با ۵ فروردین ۱۳۹۹)»

Tell Me Why

بازیِ Tell Me Why عنوانی در سبک ماجراجویی مبتنی بر داستان است که توسط سازندگانِ عنوان پر آوازه و زیبای Life Is Strange در حال تولید می‌باشد. داستان این بازی بر روی خواهر و برادرِ دو قلویی متمرکز است که پس از بازگشت به خانه‌ی کودکی‌شان با تفاسیر متفاوتی از وقایعی که در دوران کودکی تجربه کرده‌اند رو به رو می‌شوند. داستان این بازی طی ۳ فصل روایت می‌شود که هر ۳ آنان به طور همزمان – برخلاف بازی‌های قبلی این استودیو – منتشر خواهند شد.

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: اواسط ۲۰۲۰»

Halo: Infinite

در این نسخه، مَستِر چیف (Master Chief) این بار باز خواهد گشت تا داستان حماسیِ خط داستانیِ فعلیِ سری Halo را به پایان برساند؛ حماسه‌ای که به گفته‌ی سازندگان قرار است بطور کلی "داستانی انسان‌گونه‌تر" داشته باشد. تمام چیزی که ما از عنوان Halo: Infinite دیده‌ایم به اولین تریلرِ رونمایی در E3 2018 و تیزرِ E3 2019 خلاصه می‌شود. امیدواریم به واسطه‌ی نسخه‌ی آزمایشی که قرار است پیش از عرضه بازی در دسترس قرار بگیرد به اطلاعات بیشتری درباره‌ی عنوان Halo: Infinite دست پیدا کنیم.

«پلتفرم‌های مقصد: Xbox one, Xbox Series X, PC - تاریخ عرضه: تعطیلات ۲۰۲۰»

