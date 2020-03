نقد و بررسی بازی Star Wars: Jedi Fallen Order

"به قلم حامد محمدپور"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

سری فیلم‌های جنگ ستارگان (Star Wars) در طول دو دهه اخیر همواره از کیفیت خوبی برخوردار بوده اما این وضعیت در بخش بازی‌های ویدئویی با نوسانات زیادی روبرو شده است. نسخه‌های مختلفی تحت کنترل استدیو‌های مختلف در طول چندین سال اخیر از این مجموعه ساخته و منتشر شده است که هیچ کدام نتوانسته‌اند کیفیت مطلوبی از خود نشان بدهند و حتی به نزدیکی کیفیت محصول سینمایی خود نیز نرسیده‌اند. شاید یک یا دو نسخه ابتدایی از این سری بازی خوش ساخت و قابل قبولی را ارائه کردند اما همچنان در مقام مقایسه بخش ویدئو‌گیم و فیلم، کفه ترازو به سمت بخش سینمایی کار سنگینی می‌کرد. یکی دو نسخه اخیر از این مجموعه هم بیشتر آنلاین محور بوده‌اند و کیفیت مناسبی داشتند اما باز هم عدم توجه به داشتن یک داستان خوب و استفاده نکردن از قابلیت‌های زیادی که در این دنیای بزرگ وجود داشت کاملاً احساس می‌شد. با این وجود کمپانی دیزنی همچنان به EA امیدوار ماند. استدیو Respawn مسئول ساخته شدن نسخه جدیدی برای این مجموعه شد و از آن زمان بود که می‌توان گفت طرفداران این سری به حیات این مجموعه در چهارچوب بازی‌های ویدئویی امیدوار شدند. امیدی که خوشبختانه به ثمر نشست و نتیجه نهایی واقعا در خور و شایسته جنگ ستارگان ظاهر شد. پس با ما در نقد و بررسی آخرین ساخته استدیو Respawn یعنی Star Wars: Jedi Fallen Order همراه باشید.

یکی از نکاتی که از اهمیت بالایی در ساخت این مجموعه برخودار است، توجه به داستان و روند اتفاقات داستانی است. سری فیلم‌های جنگ ستارگان به داشتن دنیایی بزرگ و شخصیت‌های مختلفی که هر کدام داستان و روایت داستانی خودشان را دارند، در میان طرفداران این سری شناخته شده است. شخصیت‌هایی که همواره برای طرفداران این مجموعه اهمیت ویژه‌ای داشتند و به صورت جدی دنبال‌رو داستان آنها هستند. بر همین اساس توجه به داستان و پرداخت به آن در بازی به نحوی که به دنیای این مجموعه آسیبی وارد نکند، اهمیت بالایی دارد. خوشبختانه Respawn به خوبی از پس این کار بر آمده است. اگر طرفدار سری جنگ ستارگان هستید، باید به شما بگویم داستان در Star Wars: Jedi Fallen Orderبه خوبی به دنیای جنگ ستارگان وفادار است و حتی در برخی مواقع به موازات آن روایت می‌شود. با توجه به موفقیت چند قسمت اخیر جنگ ستارگان در نسخه‌های سینمایی و البته انتشار سریال The Mandalorian – که سریال با کیفیتی نیز است – حساسیت این موضوع دو چندان شده است. اما اگر شناختی با این دنیا و کلاً جنگ ستارگان ندارید، باز هم ایرادی ندارد و داستان برای این دسته از مخاطبین هم جذاب خواهد بود. سبک روایت داستانی و البته نحوه معرفی شخصیت بازی در کنار معرفی و توضیح اتفاقات پیش آمده، باعث شده تا مخاطبی که با این فضا آشنایی ندارد به خوبی با آن کنار آمده و همراه شود. پس با این حساب می‌توان گفت استدیو Respawn توانسته است با این حرکت خوب در Star Wars: Jedi Fallen Order از این بابت نمره قبولی را به خودش اختصاص دهد.

داستان حول شخصیت جوانی با نام کال کستیس (Cal Kestis) روایت می‌شود. کال یک پدوان جوان است و با وجود این که یک جِدای است اما هنوز به طور کامل و حرفه‌ای به قدرت‌هایش تسلطی ندارد. شورای جِدای‌ها از بین رفته و تک و توک جِدای باقی مانده در جهان دستگیر و یا مخفی شده‌اند که پدوان جوان ما نیز یکی از آنها است. او در یک قبرستان بزرگ ماشین آلات مشغول کار است و هویت خود را مخفی نگه داشته است. افراد امپراطوری همه جا به دنبال آنها هستند تا این که بر اثر اتفاقی، کال مجبور به استفاده از یکی از قدرت‌های خودش می‌شود و همین امر باعث می‌شود نیروی‌های امپراطوری محل او را شناسایی کرده و به دنبالش بیایند. کال با این نیرو‌ها درگیر می‌شود و در نهایت توسط یک گروه که در ادامه به دوستان صمیمی کال نیز تبدیل می شوند، نجات پیدا می‌کند. اگر تک تک اتفاقات و فیلم‌های جنگ ستارگان را دنبال می‌کنید باید گفت که داستان بازی بعد از اتفاقات فیلم Episode III – Revenge of the Sith رخ می‌دهد. کال به همراه دوستان جدید خود درصدد تشکیل مجدد شورای جِدای‌ها بر می‌آید و در این مسیر با اعضای امپراطوری مبارزه کرده و با شخصیت‌ها و دنیای‌های جدید آشنا می‌شود که همین امر روند روایتی داستانی را جالب و جذاب می‌کند. خوشبختانه Respawn توانسته است به خوبی از پس داستان و شخصیت پردازی برآید و یک داستان زیبای جنگ ستارگانی را روایت کند. بازی در هر بخش خود و با ورود به دنیایی جدید، از یک شخصیت نو رونمایی می‌کند و ما را با داستان او آشنا می‌کند.

مهم‌ترین شخصیت‌های بازی دوستان همراه ما یعنی Greez و Cere هستند. این دو شخصیت با وجود نکات مثبتی که دارند، اکثر اوقات داخل سفینه هستند و جز رد و بدل کردن چند دیالوگ و بعضاً صحبت‌های سرگرم کننده، کار خاصی را انجام نمی‌دهند. البته اواخر بازی این سیستم عوض می‌شود اما تا آن زمان تاثیر آنچنان بزرگ و قابل توجهی در داستان بازی ندارند و فقط هستند که باشن. اما مهم‌ترین شخصیت همره ما ربات کوچکی است که BD-1 نام دارد. به جرأت این شخصیت می‌تواند یکی از خوش ساخت‌ترین و البته به یادماندنی‌ترین شخصیت‌های همراه باشد. رفتارها، صدای زیبا و البته کمک‌های زیاد او در طول گیم‌پلی، از جمله کارهای است که BD-1 رو به یادماندنی و البته تأثیر گذار کرده است.

انتخاب Respawn به عنوان استدیو ساخت بازی و بهتر از آن حضور آقای Stig Asmussen به عنوان کارگردان در رأس تیم سازنده، این نوید را می‌داد که با یک بازی خوب روبرو هستیم و چنین اتفاقی هم رخ داد. وجود هنر کارگردانی آقای Stig Asmussen در بازی و ترکیب آن با دنیای بزرگ جنگ ستارگان انتظار را برای این بازی سخت می‌کند. گیم‌‍پلی در Star Wars: Jedi Fallen Order الهام گرفته از چند نام بزرگ دیگر نیز است. ساخته‌های استدیو “فرام سافت‌ور” بیشترین تأثیر را بر روی بازی داشته‌اند. مبارزات، از بازی “سِکیرو” و ایستگاه‌های استراحت که با نام “مدیتیشن” در بازی شناخته می‌شود عملکردی به مانند بون‌فایرهای سری سولز را به نمایش می‌گذارد. بازی سرشار است از صحنه‌های سینمایی که یادآور “آنچارتد” است. وجود بخش پلتفورمینگ به همراه پازل‌های مختلف اساس گیم‌پلی این قسمت از بازی جنگ ستارگان را تشکیل داده‌اند. به طور کلی هسته اصلی بازی به سه بخش مبارزات، پلتفورمینگ و حل کردن پازل‌ها تقسیم می‌شود. هر کدام به اندازه و به نوبت و با چیدمانی درست به مخاطب ارائه می‌شوند. هیچ کدام بیش از اندازه خسته کننده و تکراری نیستند و به مرور به مخاطب برای پیش‌برد بازی ارائه می‌شود. همین روند اثر نهایی را به یک بازی “مترویدوانیایی” تبدیل کرده است.

پادوان جوان ما به مرور قدرت‌های خودش را به دست می‌آورد و با پیش‌روی در بازی و کسب قدرت و مهارت‌های جدید، می‌توانیم به بسیاری از مکان‌های جدید دسترسی پیدا کنیم. Star Wars: Jedi Fallen Order یک بازی نیمه جهان باز است که از این جهت رسالت خود را برای پیاده سازی یک اثر مترویدوانیایی به خوبی ایفا کرده است. خیلی از مکان‌های بازی در همان ابتدای کار قابل دسترس نیستند و برای راه یافتن به آنها – و البته دسترسی پیدا کردن به آیتم‌های درون آنها – باید از قدرت‌هایی که در طول بازی به دست خواهیم آورد بهره ببریم. همین موضوع باعث شده تا بازی تکراری نشده و هر لحظه حس تازگی داشته باشد. حل کردن پازل‌ها و حتی رسیدن به سطح بالایی از مبارزات نیازمند به دست آوردن قدرت‌های جدید است؛ قدرت‌هایی که استفاده از آنها لذت بخش است اما متأسفانه آنچنان تکنیکی و فنی ظاهر نشده‌اند. دلیل این مسئله این است که بازی از اثری قدرتمند مثل سیکرو در پیاده سازی مبارزات الهام گرفته است. با این که همین سطح مبارزات و انجام تکنیک‌های آنها مخصوص دنیای جنگ ستارگان است اما ناخودآگاه سیستم مبارزات با سکیرو مقایسه می‌شود. بارها شده است که من در حین مبارزات سعی داشتم خیلی تکنیکی و فنی به مبارزه بپردازم و تنوعی مثال زدنی از مبارزات بدون هیچ گونه آسیب دیدگی در میدان نبرد ایجاد کنم که متاسفانه این کار عملی نشد. گویی که من باید در حین یک مبارزه ضربه‌ای بخورم یا آسیب ببینم. البته باگ‌ها و ایرادات فنی هم در طول بازی دیده می‌شوند که نه تنها به بخش‌های مختلف بازی از جمله پلتفورمینگ آن آسیبم می‌زند، بلکه در روند مبارزات نیز تاثیر گذاشته است.

همان‌طور که اشاره کردیم، کال به مرور توانایی‌های خود را به عنوان یک جِدای به دست می‌آورد. توانایی‌هایی که نیرو یا Force نامیده می‌شود. اضافه شدن این قدرت‌ها روند گیم‌پلی را در هر مرحله دگرگون می‌کند؛ به طوری که نه تنها بر نحوه مبارزات تاثیر می‌گذارد، بلکه در حل پازل‌ها و یافتن راه‌های جدید نیز به مخاطب کمک می‌کند. به مانند سری سولز، ما توسط مکان‌هایی که با نام مدیتیشن شناخته می‌شود می‌توانیم به ارتقای قدرت‌های خود بپردازیم؛ قدرت‌هایی که توسط خط نوار توانایی یا همان XP جمع‌آوری شده و به کمک ما می‌آیند. اولین قدرتی که کال در اختیار می‌گیرد، نیروی آهسته کردن یا کند گردن حرکت هدف مورد نظر است. به مرور قدرت‌های دیگری مثل “کشیدن یا جذب کردن” و قدرت “پرت کردن” به توانایی‌های کال اضافه می‌شود. ترکیب همگی این توانایی‌ها به ما اجازه می‌دهد که مبارزاتی به دلخواه خود شکل دهیم. می‌توانیم دشمنی را به طرف خودمان کشیده و در هوا شمشیر “لایت سیبر” مخصوص خودمان را بر شکم دشمن فرو ببریم. هنچنین می‌توانیم با کند کردن دشمن، ضربات متعددی را بر روی پیکر آنها وارد کنیم. نحوه مبارزات هم ارتقا پیدا می‌کنند و به مرور ما می‌توانیم به یک جِدای کامل و حرفه‌ای تبدیل بشویم که با انجام فنون مبارزاتی زیبا و در نهایت انجام حرکات تمام کننده بر روی دشمن، صحنه‌های زیبایی را برای خود خلق کنیم.

خوشتبخانه به واسطه حضور آقای Stig Asmussen و تبحر ایشان در خلق سکاسن‌های سینمایی، با صحنه‌های بزرگ و هیجان انگیزی روبرو می شویم که بخش زیبا‌تر آن در صحنه‌های مبارزه با باس‌ها به چشم می‌آید. تنوع خوبی در باس‌های بازی وجود دارد اما این دشمنان در اندک مواردی چالش آنچنان سختی ندارند و با کمی دقت می‌توان به راحتی از پا درآوردشان. در صورتی که استدیو سازنده در این مورد ما را با جِدای یعنی دشمنان هم تراز خودمان بیشتر روبرو می‌کرد، از نظر کیفی این بخش نیز به مراتب بهتر می‌شد.

سری بازی‌های جنگ ستارگان همیشه عملکرد فوق‌العاده‌ای در بخش گرافیک بازی‌های خود داشته‌اند و StarWars: Jedi Fallen Order نیز از این قائده مستثنا نیست. کیفیت گرافیکی بازی چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ بصری، واقعا یک اثر جنگ ستارگانی سطح بالا را ارائه می‌کند. توجه به کوچک‌ترین جزییات در طبیعت و رنگ‌بندی‌های خاص دنیای جنگ ستارگان، زیبایی خاصی را به بازی تقدیم کرده است. بازی از موتور Unreal Engine 4 استفاده می‌کند و استدیو توانسته است به خوبی از توانای‌های این موتور بهره ببرد. کیفیت بافت‌ها حتی در بی‌مورد‌ترین بخش‌های بازی هم قابل قبول ظاهر شده است اما چیزی که در اکثر مواقع از این موتور دیده‌ام و در این‌جا نیز باز تکرار شده است: دیر لود شدن بافت‌های با کیفیت. من این بازی را بر روی کنسول PS4 استاندارد بازی کردم و در برخی صحنه‌ها شاهد افت فریم هم بوده‌ام که البته آنچنان به چشم نمی‌آمد. با اینکه سازندگان بر روی انیمشن حرکتی و البته چهره شخصیت‌ها به خوبی کارکرده‌اند اما برخی از چهره‌ها آن طور که باید با ظرافت کار نشده‌اند و کم کاری بر روی آن‌ها دیده می‌شود. در بخش صدا و موسیقی نیز صدا پیشگان بازی به صورت کاملاً حرفه‌ای کار خود را انجام داده‌اند و ایرادی به این بخش وارد نیست. موسیقی بازی نیز از تم آشنایی که معمولاً در همه عناوین جنگ‌ ستارگان – چه در فیلم و چه در بازی شنیده‌ایم – استفاده شده است.

بازبینی تصویری:

به لطف حضور Stig Asmussen، برخی از صحنه‌ها یادآور بازی God Of War 3 است.

نورپردازی با کیفیت به اضافه سایه زنی دقیق، باعث شده تا بازی مناظر زیبایی را پیش رویمان قرار دهد.

کیفیت انیمیشن‌های صورت برخی از شخصیت‌ها آنچنان مطلوب نیست و از جزییات خوبی ندارد.

گشت و گذار در بین سیارات به این شکل، یاد و خاطره‌ی سه گانه Mass Effect را در من زنده می‌کرد

نکات مثبت:

گیم‌‍‌پلی اعتیادآور

داستان و شخصیت پردازی در حد نام جنگ ستارگان

جلوه‌های بصری چشم نواز

شخصیت ‌BD- 1

نکات منفی:

وجود برخی باگ‌ها و مشکلات تکنیکی

لودینگ‌های طولانی

سخن آخر: چه طرفدار این سری باشید و چه هیچ شناختی از دنیای جنگ ستارگان نداشته باشید، توصیه من به شما این است که حتماً Star Wars: Jedi Fallen Order را تجربه کنید. این بازی نه تنها لحظاتی زیبا و به یادماندنی برای عاشقان این مجموعه به ارمغان می‌آورد، بلکه تجربه‌ای لذت بخش برای همه گیمر‌ها رقم می‌زند؛ تجربه‌ای لذت بخش از قرار گرفتن در کالبد یک جِدای.

Whether you are a fan of this series or are not familiar with the Star Wars universe, I suggest you give Star Wars: Jedi Fallen Order a try. This game not only offers beautiful and memorable moments, but also makes for a fun experience for all gamers; The experience of assuming the role of a Jedi

Final Score: 8.5 out of 10

منبع متن: pardisgame