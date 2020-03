5 کاراکتر محبوب دنیای گیم، که در گذر زمان ظاهری خارق العاده پیدا کردند

اغلب بازی ها، پس از مدتی قدیمی شده و به فراموشی سپرده می شوند، اما هستند کاراکترهایی که برای همیشه در ذهن گیمرها باقی خواهند ماند. شخصیت هایی که ما با آنها زندگی کردیم و بزرگ شدیم و آنها نیز قدم به قدم، همراه ما و در گذر زمان – با کمک فناوری های روز – واقعی تر و زیباتر شدند. در این مقاله قصد داریم به 5 مورد از این کاراکتر های افسانه‌ای که تکامل شگرفی را در ظاهر خود تجربه کردند، بپردازیم. برای شروع، چه کسی بهتر از پسر خوشتیپ و دوست داشتی اسکوئر انیکس؟!



Cloud Strife از FF 7 تا FF 7 Remake





Cloud – افسانه ای که قرار است در آینده نزدیک دوباره به میادین بازگردد – پشت ظاهر بامزه و زیبای خود داستان جالبی دارد: به موهای Cloud که دقت کرده اید؟! در حقیقت سازندگان این مدل مو را به عنوان تضادی با آنتاگونیست اصلی بازی یعنی Sephiroth در نظر گرفته بودند و با این کار می خواستند تقابل این دو شخصیت را حتی در ظاهر نیز حفظ کنند. با انیمیشن Final Fantasy:Advent Children و همچنین افزونه‌ی Crisis Core، این شخصیت چهره ای کاملا واقع گرایانه به خود گرفته بود و ظاهری بسیار واقعی‌تر نسبت به قبل داشت. طراحان بازی می گویند گزینه های زیادی برای Cloud در نظر داشتیم که پس از اجماعی کلی، به طرح فعلی رسیدیم. ظاهر جدید Cloud که ترکیبی از لباس قدیمی و کلاسیک او و پوششی تاریک تر نسبت به قبل بود، خبر از غمی می داد که Cloud پس از فقدان Aerith به آن گرفتار شده است.





در Final Fantasy VII Remake، کلاود به لطف فناوری های موجود در نسل حاضر، از گذشته نیز واقعی تر به نظر می رسد و آماده ی ماجراجویی خود – این بار در نسل هشتم بازی های ویدیویی است. این بازی در تاریخ 22 فروردین عرضه خواهد شد.

Doom Slayer از Doom 1 تا Doom Eternal





اگرچه همه ی ما Doom Guy را به عنوان یکی از شکارچیان بزرگ شیاطین می شناسیم، اما نباید نسبت به طراحی متفاوت و جالب او بی تفاوت باشیم. کلاه خودی که تمام صورت او را پوشش می دهد، لباسی با آستین های کوتاه که همه در رنگی سبز خلاصه می شوند؛ این طراحی، Doom Guy را به عنوان انسانی نشان می داد که در میان جمع کثیری از شیاطین گیر افتاده و به دنبال راهی است برای نجات. پس از عرضه Doom 2 تغییرات گرافیکی زیادی را شاهد نبودیم. نسخه های قدیمی بازی بیشتر تلاش داشتند تا شخصیت‌ها را سه بعدی نشان دهند و توجه چندانی به جزئیات نداشتند(البته با امکانات آن زمان حق هم داشتند خب!) اما در Doom 3، تاکید بر جزئیات بیشتر بود و ما شاهد Doom Guy پرجزئیات تری بودیم و توانستیم بالاخره چهره‌ی این کله سبز عصبانی را ببینیم! تغییراتی که در پوشش شخصیت اصلی به وجود آمده بودند هم کمی خودنمایی می کردند. حالا شخصیت اصلی بازی علاوه بر زره معروفش، زیرپوش هم داشت! تقسیم کردن بخش قفسه سینه و شکم زره او برای تقویت نیروی Marine بود تا برای تجربه ای ناب در سبک وحشت و بقا آماده شود. این نسخه از Doom، از فناوری Id Tech 4 استفاده می کرد که باعث می شد کیفیت نورپردازی ها و بافت های بازی به شکل قابل توجهی افزایش یابند تا شاهد جهانی پویاتر و زنده تر باشیم.





با آمدن Doom به نسل هشتم در سال 2016، Id Software هم تغییرات بسیار گسترده‌ای بر روی پروتاگونیست بازی که حالا Doom Slayer نام گرفته بود، انجام داد. تغییرات پایه‌ای که در نگاه اول نیز واضح بودند. قدِ بلندتر Doomm Slayer نسبت به قبل، زره تمام پوش او، بافت‌های پرجزئیات‌تر و رنگ سبزی که حالا بیشتر به سیاهی می‌زد. تمام این نوآوری ها به خوبی با شخصیت Doom Slayer جور در می آمدند. حالا او می‌توانست در کمال خوشتیپی، حساب شیاطین کریه و کثیف را برسد.

Doom Eternal نیز همین طراحی قبلی را تدارک دیده، ولی با اسلحه های بیشتر و جدیدتر؛ مانند مسلسلی که بر روی شانه های Doom Slayer قرار می گیرند و یا تیغه ی شمشیرمانندی که به دستان او متصل می شوند.

آیا برای قلع و قمع کردن منفورترین شیاطین و هیولاها آماده اید؟! شما می توانید در تاریخ 1 فروردین بازی را تهیه کرده و از به پا کردن دریای خون لذت ببرید!

Jill Valentine-از Resident Evil تا Resident Evil 3 Remake





Jill Valentine مانند اکثر شخصیت اصلی های Resident Evil، در عین حرفه ای بودن، خوش قلب و فداکار نیز هست، این شخصیت پرجذبه، توسط شینجی میکامی آفریده شده و با قلم ایسائو اوشی به تصویر در آمده است. چکمه های ورزشی، دستکش، شلوارکی نظامی، یک تاپ نازک، و جذابیتی بی بدیل، همه در Jill Valentine جمع شده اند تا از او شخصیتی ماندگار در دنیای بازی ها – و همچنین در قلب گیمرها – بسازند! شاید برایتان جالب باشد که لباس این شخصیت در ابتدا با انتقاداتی رو به رو شد، زیرا برخی معتقد بودند که این نوع پوشش در تقابل با فلسفه و مکتب شینیجی میکامی است!

در گذر سالیان بسیار و عرضه نسخه‌های متفاوتی از سری Resident Evil، جیل ولنتاین نیز پا به پای بازی تغییرات بسیار زیادی به خود می دید. برای مثال، در Resident Evil 1 HD Remake الگوبرداری ظاهر جیل از بازیگر و مدل آمریکایی Julia Voth بود. موهای بلوند او واکنش منفی بسیاری از کاربران را به دنیال داشت اما به عقیده بسیاری عجیب ترین Jill Valentine در Resident Evil 5 به نمایش در آمد. جایی که قهرمان قصه‌ی ما با موهای دم اسبی خود همه هواداران را شوکه کرد. طرفداران هنوز با این شکل و قیافه خو نگرفته بودند که کپکام باز هم دستی به سر و روی جیل کشید و در نسخه های بعدی مانند Revelations ولنتاینی متفاوت نسبت به بازی های قبل تحویلمان داد.





در Resident Evil 3 Remake، دوباره شاهد تغییر Jill Valentine خواهیم بود. این بار الگوی سازندگان برای جیل، Sasha Zotova بوده است که تاکنون با تریلر های مختلف توانسته است نظر مخاطبان را جلب کند. کپکام این بار در تلاش است تا در عین حفظ اصالت جیل ولنتاین، ظاهر مدرن و جدید او را در بهترین شکل به هواداران ارائه دهد. این بازی در تاریخ 15 فروردین قابل بازی خواهد بود.



Master Chief-از Halo:Combat Evolved تا Halo Infinite





در گذر زمان، Master Chief تغییرات زیادی به خود دیده است. او که برای اولین بار توسط توسعه دهنگان Bungie یعنی رابرت مک لیز، شی کای وانگ و مارکوس لتو طراحی شده بود، خیلی زود با کلاه خود و لباس مخصوص خودش، در دل هواداران جا باز کرد.

در Halo 2 کیفیت جلوه های بصری و بافت های موجود در زره Master Chief، به طور شگرفی بهتر و واقعی تر شدند. همین روند در Halo 3 نیز ادامه داشت و طراحان بازی در هر نسخه از بازی، پیشرفت های گسترده ای داشتند و روز به روز Master Chief را خفن تر و باجذبه‌تر از گذشته می ساختند.

اگر تا آن زمان کوچک ترین ایرادی به طراحی لباس Master Chief وارد می شد، با انتشار Halo 4 توسط 343 Industries، دیگر جایی برای اعتراض نبود. جزئیات خیره کننده Master Chief، چشم همگان را به Halo 4 دوخته بود.



Halo Infinite قرار است طراحی لباس Master Chief را کمی به Halo 2 نزدیک تر کند، اما آیا چنین ایده ای برای هیلو مناسب است؟ آیا این بازگشت دوباره به Halo 2 را می پسندید؟ یا فکر می کنید Master Chief باید ظاهری به روزتر و جدیدتر پیدا می کرد؟

Link-از بازی Legend of Zelda تا بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2





مگر می شود لیستی از شخصیت های محبوب و از قضا خوشتیپ داشته باشیم و Link جایی در آن نداشته باشد؟! Legend of Zelda تلفیقی است از جهان های موازی و خطوط زمانی متعدد. با این وجود، قهرمان بازی – Link – با موهای بلوند و لباس سبزرنگ خود همیشه برای ما شناخته شده است. حتی کسانی که این بازی را تجربه نکرده‌اند نیز با این شخصیت آشنا هستند (البته بماند که خیلی ها هنوز هم فکر می کنند اسم لینک، زلدا است!) این کاراکتر بامزه و دوست داشتنی که توسط آقای شیگرو میاموتو طراحی شده بود، در نسخه های اولیه سری بازی های Legend of Zelda تغییرات چندانی نداشت و تنها رنگ آمیزی های موجود در بازی و برخی جزئیات کم اهمیت‌تر تغییر می کردند. اما پس از انتشار Legend of Zelda:a Link to the Past سازندگان دست به کار شده و مشغول ایجاد تغییرات بیشتری در بازی شدند. برای اولین بار در The Legend of Zelda: Ocarina of Time شاهد سه بعدی شدن کاراکتر لینک در بازی بودیم که به نوبه‌ی خود پیشرفت چشمگیری شمرده می شد. همچنین در این نسخه از بازی می توانستیم لینک را در ایام نوجوانی‌اش ببینیم که حالا داشت برای خودش مردی می‌شد. برخی تغییرات در نحوه پوشش او، افزوده شدن لباس های بیشتر و برخی تغییرات دیگر، نوید از قهرمانی می داد که انگار می خواست یکی از دلرباترین کاراکترهای دنیای گیمینگ شود!

گویا شرکت سازنده قصد ندارد در نسخه جدید این بازی، دستی بر ظاهر Link بکشد و باید انتظار داشت که او را در همان قد و قامت قبلی ببینیم.

تاریخ انتشار این بازی فعلا مشخص نیست ولی به نظر می رسد که در سال جاری، شاهد عرضه این بازی خواهیم بود.





منبع متن: pardisgame