سازندگان عنوان The Long Dark از Nvidia خواستند تا بازیشان را از روی سرویس Geforce Now حذف کند

به گزارش پردیس گیم به نقل از IGN سازندگان عنوان محبوب و مشهور سبک بقا یعنی The Long Dark از شرکت Nvidia خواستند تا بازیشان را از روی سرویس Geforce Now حذف کنند؛ آقای رافائل وَن لایروپ (Raphael Van Lierop) طی پُست‌ای در روز یکشنبه گفت که استودیو از Nvidia خواست‌اند تا عنوان The Long Dark را از روی سرویس Geforce Now حذف کنند به این علت که Nvidia از استودیوی سازنده برای میزبانی از بازی The Long Dark بر روی سرویس Geforce Now یا کارت گرافیک‌هایشان اجازه نگرفته است.

آقای Raphael Van Lierop در شبکه اجتماعی توییتر پست زیر را به اشتراک گذاشت:

"از تمامی کسانی که با خواندن این خبر ناامید شده‌اند عذرخواهی میکنم اما شما دیگر قادر به انجام عنوان TheLongDark# بر روی سرویس Geforce Now نخواهید بود،؛ شرکت Nvidia از ما برای اضافه کردن بازیمان به سرویسشان اجازه نگرفته بود پس ما هم از آنها خواستیم تا عنوانمان را از روی سرویسشان (Geforce Now) حذف کنند. لطفا شکایت‌های خود را به آنها (Nvidia) بکنید نه ما، یک استودیوی سازنده موظف است تا جاهایی که عنوانشان در آنجا حضور دارد را کنترل بکند."

آقای Raphael Van Lierop همچنین این نکته را هم اضافه کرد که: "Nvidia به ما برای عذرخواهی یک کارت گرافیک رایگان پیشنهاد داد، شاید همین پیشنهاد را به شما هم بدهد." البته آقای Raphael Van Lierop شفاف سازی نکرد که این حرف را جدی گفته است یا صرفا فقط یک شوخی بوده.

پس از آنکه کاربری در توییتر از آقای Raphael Van Lierop در رابطه با مسئله مالکیت The Long Dark (توضیحات بیشتر در این باره در بخش توضیحات سرویس Geforce Now در آخر خبر قابل مشاهده می‌باشد) سوال پرسید او پاسخ داد که علت این رفتار آنان بسته نشدن قراردادی رسمی بین استودیوی سازنده این عنوان یعنی Hinterland Studio با شرکت Nvidia بود است.

آقای Raphael Van Lierop گفت: "چون که آنها (Nvidia) سرویسشان را بر مبنای دسترسی به بازی‌های خریداری شده توسط کاربران ارائه می‌دهند دلیل بر این نمی‌شود که اجازه اضافه کردن تمامی آن بازی‌ها را به سرویسشان را داشته باشند؛ این ما هستیم که تصمیم میگیریم تا بازیمان در این سرویس حضور داشته باشد یا خیر، قرارداد توزیع بازی ما با Valve است نه با Nvidia."

زمانی که کاربری دیگر در توییتر همین سوال را از آقای Raphael Van Lierop پرسید او پاسخ داد:

"این بازیِ ما است. ما تصمیم میگیریم تا در کجاها حضور داشته باشد و در کجاها حضور نداشته باشد."

IGN با شرکت Nvidia و همچنین آقای Raphael Van Lierop برای پرسیدن نظرشان در رابطه با این موضوع ارتباط برقرار کردند اما پاسخی از آنها دریافت نکردند.

نکته جالب این موضوع اینجاست که این حتی اولین باری نیست که ناشر یا سازنده‌ای از Nvidia درخواست حذف عناوینشان از روی سرویس Geforce Now را می‌کند؛ Activision-Blizzard، ناشر عناوینی مانند Overwatch، Diablo، Call Of Duty و همچنین Hearthstone هم ماه قبل عناوین خود را از روی سرویس Geforce Now (پس از خروج این سرویس از حالت آزمایشی) خارج نمود. شرکت Nvidia تقصیر را بر گردنِ یک سو تفاهم بر سر یک واقعه بین دو شرکت انداخت و گفت که امیدوار است تا در آینده همچنان با Activision-Blizzard کار کرده و بتواند عناوین حذف شده از این ناشر را به سرویس بازگرداند.

سرویس استریمینگ Nvidia یعنی Geforce Now سرویسی همانند Google Stadia و Microsoft Project Xcloud است که کاربر قادر خواهد بود تا به وسیله‌ی اتصال به اینترنت یا شبکه Wi-Fi بازی‌ای را از روی سیستمی مرکزی استریم کرده و به بازی کردن آن عنوان بپردازد؛ تفاوت سرویس Geforce Now با دو سرویس نام برده‌ی دیگر در این است که در Geforce Now شما لازم است تا با اتصال حساب‌های Epic Games یا Steam خود به این سرویس بازی‌هایی که مالک آنها هستید را ثابت کنید، با توجه به سطحی از اشتراک سرویس Geforce Now که بابت آن پول پرداخت می‌کنید (یا حتی پرداخت نمی‌کنید) شاید لازم باشد تا چند دقیقه‌ای را برای در دسترس بودن یک سیستم منبع خالی برای اجرای بازی شما منتظر بمانید. لیست دقیقی از تمامی عناوین بر روی این سرویس در دسترس نیست اما Nvidia مدعی شده است که بیش از 100 عدد بازی از 50 ناشر مختلف بر روی این سرویس قرار دارد.

