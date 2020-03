نقد و بررسی بازی Devil May Cry 3 – Special Edition

“به قلم شهاب زارعی”

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

سومین عنوان سری Devil May Cry همیشه جایگاه ویژه‌ای در نظر طرفدارانش داشته است؛ به گونه‌ای که حتی با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از انتشار آن، هنوز حضور قدرتمندی در محبوب‌ترین پلتفورم‌های روز دارد. با پورت شدن این عنوان بر روی کنسول دستی نینتندو سوییچ، این حضور حتی گسترده‌تر از قبل نیز شده است. علاوه براین، Capcom تنها به انتشار نسخه‌ای مشابه پلتفورم‌های دیگر اکتفا نکرده، بلکه ویژگی‌های جدیدی نیز مختص نسخه‌ی سوییچ در نظر گرفته است. با این حال، حقیقت این است که DMC3 بازی جدیدی نیست و شاید کنجکاو باشید که آیا این عنوان هنوز توانایی سرگرم کردن مخاطبانش را در سال ۲۰۲۰ دارد یا نه. برای پاسخ این سؤال و نقد و بررسی جدیدترین نسخه‌ی این بازی با پردیس‌گیم همراه باشید.

از نظر داستانی، DMC3 پیش‌درآمدی بر اولین عنوان این سری است و شما را در نقش دانته‌ای جوان‌تر قرار می‌دهد. در پی پدیدار شدن برجی اسرارآمیز و پراکنده شدن شیاطین در سطح شهر، میراث اسپاردا – شیطانی افسانه‌ای و پدر دانته – در خطر است. او و همسر انسانش با فدا کردن خود، دست شیاطین را از دنیای ما کوتاه کردند اما توطئه‌ای برای بازگشودن دروازه‌های جهنم در جریان است. از این رو دانته – که شیطانی دورگه است – در تعقیب برادر دوقلو خود ورجیل و مرد مرموزی بنام آرکام است تا جلوی نقشه‌های شرور آن‌ها را بگیرد. به این منظور، دانته باید به قلب این برج اسرارآمیز نفوذ کند و با غلبه بر موانعی که سر راهش وجود دارند، پرده از رازهای آن بردارد.

اما ارتباط این بازی با اولین DMC به داستانش محدود نمی‌شود، بلکه از گیم‌پلی، شخصیت پردازی و سیر هنری آن نیز الهام گرفته شده. با توجه به استقبال سردی که از DMC2 شده بود، سازندگان DMC3 سعی داشتند موفقیت اولین عنوان این سری را تکرار کنند و به همین دلیل تصمیم گرفته بودند که به ریشه‌های خود بازگردند. بخشی از محبوبیت این بازی به همین پایه‌های استوارش باز می‌گردد اما بخش دیگر، مدیون پشتیبانی دراز مدت کپکام از این عنوان است. نسخه‌های Special Edition این بازی ضمن اصلاح میزان دشواری بازی، ویژگی‌هایی همچون چکپوینت و شخصیت قابل بازی ورجیل را به DMC3 اضافه کردند. اینبار نیز با اضافه کردن حالت Free Style بازیکنان قادرند برای نخستین بار در میان مراحل و با استفاده از دی‌پد، استایل مورد نظر خود را برگزینند و با حمل همزمان تمامی سلاح‌ها، کامبوهای بی‌نظیری خلق کنند.

به هم بستن کامبوهای مختلف و کسب امتیاز بالاتر در قلب همه‌ی بازی DMC است و DMC3 نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما قادر هستید با ترکیب ساده‌ای از جهت‌گیری و دکمه‌ها، حرکات مختلفی را اجرا کرده و به امتیاز SSS برسید. فرمان‌های این حرکات، منطقی هستند و به سادگی به خاطر سپرده می‌شوند. اکثر این فرمان‌ّها در دیگر عناوین DMC نیز تغییری نکرده‌اند که حاکی از طراحی خوب و کارآزموده‌ی مکانیک‌های نبرد این بازی است. طبیعی است که اگر طرفدار سبک Hack & Slash یا عناوین دیگر سری DMC هستید، مکانیک نبرد این بازی حتی پس از گذشت ۱۵ سال می‌تواند رضایت شما را جلب کند.

با وجود اینکه در کیفیت مکانیک نبرد این بازی شکی نیست، دوربین آن در برخی موارد روند مبارزات را مختل می‌کند. این دوربین در اکثر مکان‌ها، ثابت و اسکریپت شده است ولی هدایت شخصیت متحرک شما همیشه به جهت‌گیری مدل درون بازی او بستگی دارد. این مسئله باعث می‌شود در لحظات حساس و یا شلوغ، برای لحظه‌ای جهت‌گیری شخصیت خود را گم کنید و موفق به اجرای حرکت مورد نظر خود نشوید. این مشکل خصوصاً هنگام جاخالی دادن آشکار است، چراکه اگر فرمان این حرکت دقیق اجرا نشود شخصیت شما در جای خود می‌پرد و قربانی حملات دشمنان می‌شود.

نکته‌ی دیگری که ممکن است به تجربه‌ی شما آسیب بزند طراحی نیمه‌ی دوم مراحل بازی است. در این قسمت با وجود اینکه داستان به اوج خود می‌رسد، اکثر مراحل از دشمنان و مکان‌های پیشین استفاده می‌کند. خوشبختانه به بسیاری از این مکان‌های بازیافت شده، پازل اضافه شده تا کاملاً تکراری نباشند و تجربه‌ای مشابه سبک “مترویدوانیا” ایجاد کنند. اما دشمنان بازی حتی از چنین تغییرات کوچک نیز باز مانده‌اند و بسیاری از باس‌فایت‌های نهایی بازی کاملاً تکراری هستند. شما باید برخی از باس‌ها را چندین بار شکست دهید و در یکی از پایانی‌ترین مراحل بازی مجبور هستید چند باس‌فایت ابتدایی را عیناً و به صورت متوالی، تکرار کنید. با وجود اینکه سنجیدن مهارت‌های جدیدتان در مقابل دشمنان گذشته لذت‌بخش است، اما این امر باعث می‌شود که لحظات اوج بازی نزولی شوند.

در کل باس‌فایت‌های این بازی از نکات مثبت آن محسوب می‌شوند. طراحی این نبردها بگونه‌ای است که حملات باس‌ها، فرصت اجرای کامبوهای مختلف را به شما می‌دهند ولی در عین حال آنقدر ساده نیستند که اجازه دهند بدون فکر به پیروزی برسید. برای مثال، یکی از این باس‌ها از توان هجومی و دفاعی بالایی برخوردار است ولی با یک حمله‌ی به موقع، برای مدتی خلع سلاح شده و آسیب پذیر می‌شود. علاوه براین، هنگامی که سلامتی باس‌ها تا حد مشخصی کاهش پیدا کند، از حملات پیچیده‌تر و بعضاً جدیدی استفاده می‌کنند تا مبارزات یکنواخت نشوند و هیجان خود را حفظ کنند.

بازی DMC3 به گونه‌ای طراحی شده که ارزش چندین‌بار تجربه را داشته باشد. تمامی ۲۰ مرحله‌ی این بازی را می‌توان طی ۱۰-۱۵ ساعت به پایان رساند ولی بدست آوردن تمامی مهارت‌ها، آیتم‌ها، رازها و چالش‌ها با یکبار به اتمام رساندن این بازی ممکن نیست. علاوه براین، تنوع بالای سلاح‌ها، شخصیت قابل بازی جدید، درجات سختی متعدد و سیستم اچیومنت به شما انگیزه‌ی تجربه‌ی دوباره‌ی این عنوان را می‌دهند. هرگاه از بخش داستانی بازی خسته شدید و ترجیه دادید صرفاً بر روی مبارزات تمرکز کنید، بخش Bloody Palace در انتظار شماست. در این بخش شما قادر خواهید بود با گروه‌های پی‌درپی دشمنان و باس‌ها مبارزه کنید و مهارت‌های خود را بسنجید. همچنین برای نخستین بار، در نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی، قادر خواهید بود همراه با یکی از دوستان خود در نقش دانته و ورجیل Bloody Palace را تجربه کنید.

در عناوینی مانند DMC3 که عکس‌العمل سریع حیاتی است، اجرای روان و بی‌نقص بازی از اهمیت زیادی برخوردار است. خوشبختانه پورت سوییچ این بازی از نظر کیفیت تصویری، پایداری فریم و بارگذاری صحنه‌ها، یکی از با کیفیت‌ترین پورت‌های این کنسول است. البته با توجه به اینکه این عنوان برای چندمین‌بار و در سال ۲۰۲۰ پورت شده، بهتر بود رابط کاربری منوها و کیفیت کات‌سین‌های از پیش رِندر شده‌ی آن بهبود می‌یافت؛ بخصوص که احساسی‌ترین لحظه‌های داستان هنوز از کیفیت دوران PS2 استفاده می‌کنند و از این‌رو، آنطور که باید تأثیرگذار نیستند. علاوه براین کنترل دستی دوربین هنوز به صورت وارونه است و شدت ویبره جوی‌کان‌ها در حالت دستی بسیار زیاد است؛ اما راهی برای اصلاح هیچ یک از این موارد در بخش تنظیمات وجود ندارد.

بازبینی تصویری:

کات‌سین‌های از پیش رندر شده کیفیت مطلوبی ندارند.

حالت Free Style بُعد جدیدی به این بازی ۱۵ ساله اضافه کرده.

مبارزات نفس‌گیر و دانته‌ی بی‌خیال، به این عنوان شخصیت می‌دهند.

دوربین ضعیف، معدود سکانس‌های پلتفورمینگ این بازی را به یک کابوس تبدیل کرده است.

پس از به پایان رساندن بازی، آن را بار دیگر به عنوان ورجیل تجربه کنید!

قسمت اچیومنت‌ها به شما کمک می‌کند اهداف تازه‌ای برای خود تعیین کنید.

برای اولین بار Bloody Palace را در حالت کوآپ تجربه کنید.

نکات مثبت:

اجرای روان در هر دو حالت دستی و Docked

مدرن‌تر شدن گیم‌پلی پس از اضافه شدن حالت Free Style

قابلیت بازی دونفره در بخش Bloody Palace

مکانیک نبرد همچنان جذاب است

ارزش بالای چندبار بازی کردن

نکات منفی:

رابط کاربری قدیمی

دوربین ثابت

برخی از کات‌سین‌ها بی‌کیفیت هستند

استفاده از باس‌فایت‌های تکراری در اواخر بازی

سخن آخر: جدیدترین پورت بازی محبوب Devil May Cry 3 نه تنها این عنوان را به کنسول نینتندو سوییچ آورده، بلکه توانسته آن را بهبود نیز بدهد. مکانیک نبرد عالی این بازی با اضافه شدن حالت Free Style حتی بهتر هم شده و حالت دونفره‌ی جدید بخش Bloody Palace به شما اجازه می‌دهد سرگرمی خود را با یکی از دوستانتان شریک شوید. با وجود دوربین ثابت و باس‌فایت‌های بازیافت شده، این بازی بیشتر لذت‌بخش است تا آنکه آزار دهنده باشد. حقیقتاً چه از روی حس نوستالژی جذب جدیدترین نسخه‌ی DMC3 شده باشید و چه از روی علاقه به مبارزات عالی‌اش، بدون شک از این عنوان – که ارزش چندین بار تجربه را دارد – لذت خواهید برد.

Verdict

The latest port of the highly acclaimed Devil May Cry 3, not only succeeds in bringing the fan-favorite title to the Nintendo Switch, but also manages to improve it. The already solid combat has only improved with the addition of the Free Style mode, and the new co-op mode for Bloody Palace will let you share the fun with a friend. Despite the stationary camera and re-used bosses, this game pleases more than it punishes. Indeed, whether you are drawn to this latest iteration of DMC3 out of a sense of nostalgia or a love for its excellent combat, you will surely enjoy this greatly re-playable game

Final Score: 9 Out of 10

منبع متن: pardisgame